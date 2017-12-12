После жеребьевки ЧМ-2018 по футболу подорожали авиабилеты в Самару В России после жеребьевки ЧМ-2018 по футболу подорожали авиабилеты. В среднем у авиакомпаний стоимость одного проездного документа в города-организаторы будущего мундиаля выросла на 10 процентов. Такие данные приводят на портале Аviasales - крупнейшем поисковом сервисе авиабилетов, обрабатывающем около двух миллионов …