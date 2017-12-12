Врио губернатора Дмитрий Азаров попросил жителей региона оценить работу своих подчиненных, которую они ведут с обращениями граждан в "Твиттере". "Успел завершить рабочий день ДО полуночи. На связи. Напишите, какие ведомства, на ваш взгляд, реагируют на вопросы здесь хуже, а какие лучше", - написал Азаров в своем микроблоге. В итоге под постом получился настоящий виртуальный батл "Жители против чиновников". Самарцы стали массово жаловаться на плохую уборку снега во дворах, огромные опасные сосульки, на мусорные контейнеры, на нехватку муниципальных маршрутов, на фонд капремонта. "Плохо работают. Все ждут волшебного пенделя", - негодуют горожане. Например, досталось администрации Красноглинского района, которая "вообще не хочет ни на что реагировать", и ПЖРТ Промышленного района, где "отказываются в добровольном порядке чистить своевременно дворы". В спор вмешалась Госжилинспекция, которая пообещала карать УК предписаниями, протоколами, штрафами и в итоге сменой собственников.
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Забытая Самара: Дом печати
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12 декабря 2017, 08:15
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В блогах: «Выставка Союза архитекторов Самары на площади Славы - всё по-самарски»
Блогер Владислав Харчев раскритиковал организацию выставки Союза архитекторов Самары на площади Славы. "Этих плакатов более 40. Стоять на морозе полчаса и смотреть их как-то неудобно. И почему-то наши архитекторы сделали всё по-самарски: никакой онлайн-версии этой выставки нет. Хотя можно …
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12 декабря 2017, 08:03
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В блогах: в Самаре сняли постапокалиптический сериал
На видеохостинге youtube выложили пилот постапокалиптического сериала «Смотри в оба», снятого в Самарской области. Его снимали в 2016 году в селах Тимашево и Старый Буян, а …
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12 декабря 2017, 02:25
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В блогах: в нацпарке «Самарская Лука» прошла очередная «Сороконожка»
Тольяттинка Наталья Козловская рассказала в "Фейсбуке", что в прошедшие выходные в нацпарке "Самарская Лука" прошла очередная ежегодная «Сороконожка». Это пеший 35-километровый поход по заповеднику. На выживание. На пределе сил. С мыслью дойти и больше никогда не повторять этого безумия. …
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12 декабря 2017, 01:01
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В Самаре предложение о референдуме по прямым выборам мэра направили в губдуму
Самарский избирком направил предложение регионального отделения партии «Яблоко» вернуть прямые выборы мэра города и муниципальных депутатов на рассмотрение депутатам Самарской губернской думы. Такое решение было принято в четверг, 7 декабря, на заседании комиссии. Теперь в течение 20 дней областной парламент …
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8 декабря 2017, 10:36
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В Самаре 7 декабря на площади Славы почтили память героев Отечества
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7 декабря 2017, 05:40
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После жеребьевки ЧМ-2018 по футболу подорожали авиабилеты в Самару
В России после жеребьевки ЧМ-2018 по футболу подорожали авиабилеты. В среднем у авиакомпаний стоимость одного проездного документа в города-организаторы будущего мундиаля выросла на 10 процентов. Такие данные приводят на портале Аviasales - крупнейшем поисковом сервисе авиабилетов, обрабатывающем около двух миллионов …
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6 декабря 2017, 07:08
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В блогах: В Самаре учителей просят подписаться на "твиттер" министра?
Пользователь под ником Poohmanoff поведал в соцсети "Твиттер", какие необычные объявления сейчас распространяет самарское минобрнауки в подведомственных учреждениях. Чиновники просят наладить работу по регистрации педколлективов в "Твиттере", чтобы затем подписаться на личные странички руководителей ведомства и поволжского управления минобразования. Poohmanoff с …
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5 декабря 2017, 09:23
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В блогах: Пошел по стопам отца
Блогер Илья Круговой рассказал, что сын известного самарского бизнесмена Ивана Мотынги, которого тоже зовут Иван, пошел по стопам отца. Молодой 25-летний парень возглавил городскую федерацию дзюдо, место президента которой стало вакантным после того, как прежний руководитель Рустам Хасаев пошел на повышение …
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5 декабря 2017, 08:18
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В блогах: Трамвайный ад, или Почему в Самаре всегда будут пробки
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5 декабря 2017, 07:04