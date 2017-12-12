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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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В Самаре предложение о референдуме по прямым выборам мэра направили в губдуму

В Самаре предложение о референдуме по прямым выборам мэра направили в губдуму

Самарский избирком направил предложение регионального отделения партии «Яблоко» вернуть прямые выборы мэра города и муниципальных депутатов на рассмотрение депутатам Самарской губернской думы. Такое решение было принято в четверг, 7 декабря, на заседании комиссии. Теперь в течение 20 дней областной парламент 

8 декабря 2017, 10:36
В Самаре 7 декабря на площади Славы почтили память героев Отечества

В Самаре 7 декабря на площади Славы почтили память героев Отечества

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После жеребьевки ЧМ-2018 по футболу подорожали авиабилеты в Самару

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В России после жеребьевки ЧМ-2018 по футболу подорожали авиабилеты. В среднем у авиакомпаний стоимость одного проездного документа в города-организаторы будущего мундиаля выросла на 10 процентов. Такие данные приводят на портале Аviasales - крупнейшем поисковом сервисе авиабилетов, обрабатывающем около двух миллионов 
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В блогах: В Самаре учителей просят подписаться на

В блогах: В Самаре учителей просят подписаться на "твиттер" министра?

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5 декабря 2017, 09:23
В блогах: Пошел по стопам отца

В блогах: Пошел по стопам отца

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В блогах: Трамвайный ад, или Почему в Самаре всегда будут пробки

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5 декабря 2017, 07:04
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