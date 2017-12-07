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Материалы по теме:

Администрация Самары на финансирование дефицита бюджета возьмет кредит в 1,5 млрд рублей

Администрация Самары на финансирование дефицита бюджета возьмет кредит в 1,5 млрд рублей

Администрация Самары возьмет кредит в 1,5 млрд рублей на финансирование дефицита бюджета. Информация о трех тендерах на оказание соответствующих услуг опубликована на официальном портале госзакупок. Заказчик - управление организации торгов самарской мэрии. 

«Оказание услуг по предоставлению кредитными организациями возобновляемой кредитной линии 

1 декабря 2017, 02:32
Бюджет Самарской области на 2018 год утвержден

Бюджет Самарской области на 2018 год утвержден

Региональные парламентарии сегодня проголосовали за него единогласно. В документе предусмотрен беспрецедентный за последние 5 лет объем финансирования на социальное направление. Из 140 миллиардов общего объема расходов 106 направят на социальные нужды. В ходе работы над проектом областного бюджета поступило рекордное 

30 ноября 2017, 05:47
В Губдуме идет дискуссия вокруг бюджета

В Губдуме идет дискуссия вокруг бюджета

В Самарской Губернской Думе идет дискуссия вокруг бюджета. Объем предполагаемых доходов - 140,5 млн рублей, расходов – 140 млн. Уже наметились разногласия вокруг количества поездок для льготников и выделения средств на ремонт больниц.
30 ноября 2017, 12:03
В Самаре депутаты предложили в бюджет области рекордное число поправок

В Самаре депутаты предложили в бюджет области рекордное число поправок

Рекордное число поправок предложено внести в главный финансовый документ Самарской области на 2018 год. Для того чтобы выполнить все пожелания депутатов, необходимо найти почти 23 миллиарда рублей.

Перед рассмотрением бюджета Самарской области на 2018 год во втором чтении, к нему поступило 

29 ноября 2017, 09:17
В Самаре выявили места утечки бюджетных денег

В Самаре выявили места утечки бюджетных денег

Счетная палата Самарской области, призванная контролировать работу чиновников, а именно расходование ими бюджетных денег, опубликовала результаты своей очередной проверки в сфере капремонта,  капстроительства и благоустройства.  Аудиторы изучили 2015-й год, 2016-й и первое полугодие текущего. Оказалось, что для ремонта дорог в 

4 августа 2017, 11:39
В Самаре госветеринары нелегально заработали 62 миллиона рублей

В Самаре госветеринары нелегально заработали 62 миллиона рублей

Подразделения Самарского областного департамента ветеринарии нелегально заработали 62 млн рублей. Об этом говорится в отчете региональной Счетной палаты. Контрольное ведомство выявило множество нарушений как в работе самого департамента, так и в подведомственных ему организациях - в частности, в «Самарской областной 

9 июня 2017, 09:35
Как не надо тратить деньги: Счетная палата выявила неэффективные расходы в Самарской области

Как не надо тратить деньги: Счетная палата выявила неэффективные расходы в Самарской области

Счетная палата Самарской области опубликовала результаты своей проверки, исходя из которых видно, что в регионе неэффективно расходовались бюджетные деньги, выделенные на возмещение понесенных затрат.

По данным ведомства, в 2015 и 2016 годах целевые субсидии предоставляли 15 главных распорядителей на общую сумму 

8 июня 2017, 09:39
Счетная палата Самарской области уличила региональное минэкономразвития в неэффективном расходовании средств

Счетная палата Самарской области уличила региональное минэкономразвития в неэффективном расходовании средств

Счетная палата Самарской области уличила региональное минэкономразвития в неэффективном расходовании средств, выделенных на создание технопарка «Жигулевская долина». По сообщению палаты, ведомство направило в 2014 году 1 млрд 250 млн рублей «Центру инновационного развития и кластерных инициатив» с нарушением бюджетного кодекса - 

9 декабря 2016, 12:12
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