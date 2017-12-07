Счетная палата Самарской области признала неэффективным трату средств из бюджета региона на госуправление. К таким выводам контрольное ведомство пришло на основе анализа расходов ряда министерств. В некоторых из них увеличилось количество руководителей. С материалами проверки счетная палата обратилась к временно исполняющему обязанности губернатора Самарской области.
По данным Счетной палаты, в подведомственных минобрнауки ресурсных центрах Новокуйбышевска, Сызрани, Отрадного и Жигулевска. Их эффективность минимальна, отметили в ведомстве. Также непродуктивной названа деятельность областного департамента туризма. В нем доля руководителей составляет 50 процентов от общего числа работников.
Кроме того, серьезные суммы в области уходят на разработку информсистем. Так наиболее дорогостоящей из них является АС Бюджет. На ее модернизацию и сопровождение ежегодно расходуется в среднем 130 миллионов рублей. Эта цифра превышает затраты на аналогичные веб-продукты не только в других субъектах, но и даже в федеральных органах власти.
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