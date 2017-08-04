Счетная палата Самарской области, призванная контролировать работу чиновников, а именно расходование ими бюджетных денег, опубликовала результаты своей очередной проверки в сфере капремонта, капстроительства и благоустройства. Аудиторы изучили 2015-й год, 2016-й и первое полугодие текущего. Оказалось, что для ремонта дорог в это время привлекались субподрядчики, которые не имели для этого ни трудовых, ни технических ресурсов. Общая стоимость заключенных с ними контрактов превышает 200 миллионов рублей. При этом их никак не контролировали. Это касается департамента городского хозяйства и экологии.
Кстати, два дня назад претензии к самарским дорожникам возникли у Федеральной антимонопольная службы России. Ведомство выявило картельный сговор. По версии ФАС, на некоторых объявленных в регионе аукционах между четырьмя организациями фактически не было конкуренции. Все торги завершились с минимальным снижением начальной цены - не более 1 процента. Для подачи заявок на участие некоторыми из организаций использовался одинаковый IP-адрес. Кроме того, у компаний совпадали юридический и почтовый адреса. Материалы по делу ФАС направит в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Другой самарский департамент, отвечающий за градостроительство, тоже осуществлял госзакупки без обязательной конкуренции на торгах и, несмотря на непростую экономическую ситуацию, бюджетные деньги не экономил. Кроме того, было установлено, что структурными подразделениями администрации были приняты и оплачены фактически невыполненные подрядчиками работы на сумму 929 тысяч рублей.
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