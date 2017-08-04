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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Мэрия Самары потратит 13 миллионов на красивые стелы

Мэрия Самары потратит 13 миллионов на красивые стелы

В Самаре за 13 млн рублей отремонтируют четыре стелы на въездах в город. Речь идет о конструкциях, установленных в поселках Красная Глинка, Стройкерамика, Мехзавод и 116-й километр. Тендер по определению подрядчика объявил департамент городского хозяйства и экологии. Деньги выделят из 
14 июля 2017, 07:05
У кого взять 1,7 триллиона рублей?

У кого взять 1,7 триллиона рублей?

В правительстве России уже давно обсуждают возможность повышения пенсионного возраста. Напомним, сейчас мужчины уходят на заслуженный отдых в 60 лет, а женщины - в 55. Минфин предлагает поднять эту планку до 65 и 63 лет соответственно. Таким образом, по подсчетам 

7 июля 2017, 04:05
Пьющие самарцы обогатили бюджет на 11 миллиардов рублей

Пьющие самарцы обогатили бюджет на 11 миллиардов рублей

Налоговые поступления в бюджет Самарской области в 2016 году выросли на 10 с половиной процентов. Эта информация была озвучена в Самарской губернской думе на заседании комитета по бюджету. С акцизов на алкоголь регион получил более 11 миллиардов рублей, 8 миллиардов 

29 июня 2017, 12:56
В Самаре госветеринары нелегально заработали 62 миллиона рублей

В Самаре госветеринары нелегально заработали 62 миллиона рублей

Подразделения Самарского областного департамента ветеринарии нелегально заработали 62 млн рублей. Об этом говорится в отчете региональной Счетной палаты. Контрольное ведомство выявило множество нарушений как в работе самого департамента, так и в подведомственных ему организациях - в частности, в «Самарской областной 

9 июня 2017, 09:35
Как не надо тратить деньги: Счетная палата выявила неэффективные расходы в Самарской области

Как не надо тратить деньги: Счетная палата выявила неэффективные расходы в Самарской области

Счетная палата Самарской области опубликовала результаты своей проверки, исходя из которых видно, что в регионе неэффективно расходовались бюджетные деньги, выделенные на возмещение понесенных затрат.

По данным ведомства, в 2015 и 2016 годах целевые субсидии предоставляли 15 главных распорядителей на общую сумму 

8 июня 2017, 09:39
С начала 2017 года жители Самарской области вернули себе из бюджета 559 миллионов рублей

С начала 2017 года жители Самарской области вернули себе из бюджета 559 миллионов рублей

Получить так называемый налоговый вычет может каждый работник с "белой" зарплатой или честный бизнесмен. Имущественный налоговый вычет - это компенсация 13% затрат, например, на лечение, обучение, покупку или строительство жилья. Гражданин России может воспользоваться правом на получение такой выплаты один 

10 мая 2017, 01:06
Счетная палата Самарской области уличила региональное минэкономразвития в неэффективном расходовании средств

Счетная палата Самарской области уличила региональное минэкономразвития в неэффективном расходовании средств

Счетная палата Самарской области уличила региональное минэкономразвития в неэффективном расходовании средств, выделенных на создание технопарка «Жигулевская долина». По сообщению палаты, ведомство направило в 2014 году 1 млрд 250 млн рублей «Центру инновационного развития и кластерных инициатив» с нарушением бюджетного кодекса - 

9 декабря 2016, 12:12
В Самаре выявили финансовые нарушения почти на 40 млн рублей

В Самаре выявили финансовые нарушения почти на 40 млн рублей

3,5 миллиона, выделенные на выполнение проектно-сметной документации при реконструкции Дворца бракосочетания на улице Молодогвардейской («Теремок»), были потрачены неэффективно. Более того, сейчас ведется проектирование еще одного аналогичного здания на стрелке рек Волги и Самары. Цена этого контракта - 26 миллионов рублей. При этом ни в одной госпрограмме данные расходы не прописаны.
24 ноября 2016, 04:46
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