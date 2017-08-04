Счетная палата Самарской области опубликовала результаты своей проверки, исходя из которых видно, что в регионе неэффективно расходовались бюджетные деньги, выделенные на возмещение понесенных затрат.

По данным ведомства, в 2015 и 2016 годах целевые субсидии предоставляли 15 главных распорядителей на общую сумму …