Новокуйбышевская бегунья Инга Абитова дисквалифицирована за употребление допинга на четыре года, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.
Повторная проверка пробы, отобранной у спортсменки еще на Олимпийских Играх в Пекине, показала, что Абитова применяла запрещенную в спорте субстанцию дегидрохлорметилтестостерон. Отметим, что это уже вторая дисквалификация бегуньи на длинные дистанции. Все ее результаты, показанные после августа 2008 года, аннулированы.
Заслуженный мастер спорта, чемпионка России и Европы, победительница Белградского марафона в составе российской сборной выступала с 2005 года. Теперь воспитанница Владимира Тимофеева, выпускница Самарского юридического института не сможет принимать участие в соревнованиях любого уровня, как минимум, до следующего июня.
Вместе с Абитовой дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил Анастасия Капачинская и Денис Алексеев, выступавшие на дистанции 400 метров.
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