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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Netflix покажет фильм про допинг в российском спорте

Netflix покажет фильм про допинг в российском спорте

Американская компания Netflix заплатила $5 миллионов за право на демонстрацию документального фильма под названием «Икар», где рассказывается о допинге в российском спорте. Об этом информируют зарубежные издания. Эта сделка признана одной из наиболее крупных за всю многолетнюю историю документального кино.

26 января 2017, 10:06
В России появился сервис по проверке лекарств на наличие допинга

В России появился сервис по проверке лекарств на наличие допинга

Российское антидопинговое агентство запустило сервис по проверке медицинских препаратов на содержание допинга. На сайте РУСАДА любой желающий сможет самостоятельно проверить лекарство на присутствие запрещенных в спортивной среде компонентов.

Об этом информирует пресс-служба антидопингового агентства. Определить, есть ли в лекарственном препарате не разрешенные 

21 ноября 2016, 04:10
Ученые предсказали отмену летних Олимпийских игр

Ученые предсказали отмену летних Олимпийских игр

Ученые из Университета Беркли считают, что уже через 70 лет большинство городов планеты не сможет принять Летние Олимпийские игры. Причиной этому станет глобальное потепление.
Эксперты оценили вероятность проведения Олимпийских состязаний в городах Северного полушария с населением более 600 тысяч человек, 

15 августа 2016, 04:59
Самарцы на Олимпиаде. Шестой день

Самарцы на Олимпиаде. Шестой день

Черным стал шестой день Олимпиады в Рио для самарских атлетов. Первое разочарование принес татами. Триумфатор лондонских Игр Тагир Хайбулаев в первом же поединке турнира дзюдоистов уступил лидеру мирового рейтинга, азербайджанцу Эльмару Гасимову, пропустив вазари, а затем и юко.
Тольяттинская звездочка, 

12 августа 2016, 11:01
Как выглядят заброшенные олимпийские объекты в Сараево, Афинах и Берлине

Как выглядят заброшенные олимпийские объекты в Сараево, Афинах и Берлине

Любопытную подборку фотографий опубликовал ресурс  Mashable, в русскоязычном варианте  её выложил журнал TJ ((https://tjournal.ru/32617-kak-viglyadyat-zabroshennie-olimpiiskie-obekti-v-saraevo-afinah-i-berline)).
Строения, спортивные объекты, которые остались в Сараево, Афинах и Берлине после Олимпийских игр сейчас навевают тоску. И если в столице Германии комплекс, оставшийся с 1936 года, 

11 августа 2016, 04:26
Ученые: Допинги очень опасны для здоровья

Ученые: Допинги очень опасны для здоровья

Американские ученые рассказали, что допинги могут быть очень опасными для здоровья. В первую очередь это связано с тем, что многие препараты выпускаются нелегально.
По словам медиков из Техасского университета, 45% профессиональных спортсменов принимают допинги. Каждый из них преследует разные цели. 

10 августа 2016, 02:11
Гребец из Самары Максим Телицын выступит на Олимпиаде

Гребец из Самары Максим Телицын выступит на Олимпиаде

Впервые в истории участие в Олимпийских играх примет воспитанник самарской школы академической гребли. 25-летний уроженец Самары Максим Телицын (на фото) получил именную лицензию и выступит на водных дорожках Рио-де-Жанейро. Такого успеха он добился в Швейцарии. В акватории озера Ротзее в 

26 мая 2016, 12:23
Суд Самары отклонил иск экс-главы ВФЛА к авторам фильма о допинге

Суд Самары отклонил иск экс-главы ВФЛА к авторам фильма о допинге

Кировский районный суд Самары не удовлетворил иск экс-главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева о защите репутации. Претензии были предъявлены создателям документального фильма о допинге телекомпании ARD (Германия).

Как уже сообщала «ТЕРРА», показ состоялся в декабре 2014 года. 
9 сентября 2015, 04:10
Известный российский атлет Александр Шлеменко попался на допинге

Известный российский атлет Александр Шлеменко попался на допинге

Культового российского бойца смешанного стиля Александра Шлеменко отстранили от поединков на 3 года из-за допинга. Кроме того, он обязан заплатить штраф размером 10 тысяч долларов за применение анаболических стероидов. Об этом сообщают сайты, посвященные единоборствам. Решение дисквалифицировать спортсмена приняла Атлетическая 
24 июня 2015, 02:35
Криштиану Роналду дисквалифицирован на 2 матча

Криштиану Роналду дисквалифицирован на 2 матча

Обладатель титула «Лучший футболист - 2014» подвергнется 2-матчевой дисквалификации.
Такое наказание Роналду понесет за удаление в матче чемпионата Испании против "Кордовы". В конце матча португалец ударил ногой защитника противника Эдимара, после чего ударил по лицу Хосе Креспо. Однако на матче 

28 января 2015, 08:02
Дисквалификацию Луиса Суареса оставили в силе

Дисквалификацию Луиса Суареса оставили в силе

ФИФА приняла решение об отстранении 27-летнего игрока «Барселоны» от любой деятельности, связанной с футболом. Дисквалификация спортсмена начала действовать с 28 июня. Суарес был наказан за укус защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини в матче чемпионата мира, проходившего в Бразилии.
Дисквалификация распространялась 

14 августа 2014, 06:22
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