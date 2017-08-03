В Самарской области средний размер займа по кредитной карте составил 50 000 рублей. Такие данные за второй квартал 2017 года привели в Объединенном кредитном бюро. В аналогичный период прошлого года он составлял 34 000 рублей. Специалисты отметили, что число выданных кредитных карт за второй квартал года сократилось на 12% с 48 тысяч 400 до 42 тысяч 700 штук. А вот объемы кредитования выросли почти на 30 процентов до 2,1 миллиона рублей. По этому показателю Самарская область вошла в десятку лидеров в Российской Федерации.
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Банкоматы научат выявлять мошенников
Центробанк России рекомендовал всем банкам страны переоборудовать банкоматы так, чтобы они могли считывать серийные номера купюр. Перенастройка поможет кредитным организациям избежать потерь от действий мошенников, вносящих в терминалы поддельные склеенные купюры. Последние вбросы подобных фальшивок были выявлены в июле этого …
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2 августа 2017, 12:32
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Самарцы пожаловались на проблемы с платежами в Сбербанке
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31 июля 2017, 04:27
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Развлечемся на 90 миллионов, расплачиваться будем пять лет
В Самаре ищут банк, который поможет профинансировать установку 55-метрового колеса обозрения в парке имени Гагарина. Аукцион объявило МП «Парки Самары». Нужно 90 миллионов рублей. Деньги направят на приобретение, изготовление, транспортировку, монтаж и установку аттракциона. Рассчитаться с кредитором предприятие готово за …
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31 июля 2017, 12:50
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Банки узнают о доходах россиян по форме 2-НДФЛ
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31 июля 2017, 11:36
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Число выданных кредиток в России выросло на 23 процента
Отечественные финансово-кредитные учреждения за первые пять месяцев 2017 года выдали 2,13 млн кредитных карт. Это на 23% превышает аналогичный прошлогодний показатель. Об этом информирует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
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22 июня 2017, 09:18
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Госдуме предложили упростить возврат украденных с карточек денег
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31 мая 2017, 10:14
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ЦБ предупредил россиян о мошенничестве с картами при помощи смс-рассылок
В РФ появился очередной вид кибермошенничества посредством несанкционированного использования банковских карт. Информация на этот счет содержится на официальном сайте Банка России.
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16 февраля 2017, 12:50
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Раскрыт новый способ воровства с кредитных карт
Новый способ кибермошенничества во всемирной паутине основан на распространении вредоносных плагинов, которые запускают не менее 80 тысяч сайтов. Их жертвами ежемесячно становятся более миллиона россиян.
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27 января 2017, 12:16