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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Банкоматы научат выявлять мошенников

Банкоматы научат выявлять мошенников

Центробанк России рекомендовал всем банкам страны переоборудовать банкоматы так, чтобы они могли считывать серийные номера купюр. Перенастройка поможет кредитным организациям избежать потерь от действий мошенников, вносящих в терминалы поддельные склеенные купюры. Последние вбросы подобных фальшивок были выявлены в июле этого 

2 августа 2017, 12:32
Самарцы пожаловались на проблемы с платежами в Сбербанке

Самарцы пожаловались на проблемы с платежами в Сбербанке

Сбой в работе Сбербанка произошел сразу в нескольких регионах страны в понедельник утром. Клиенты кредитного учреждения жаловались на проблемы с онлайн платежами и обслуживанием карт. В столице отсутствовала возможность перевести средства с карты на карту через систему «Сбербанк онлайн», в 

31 июля 2017, 04:27
Развлечемся на 90 миллионов, расплачиваться будем пять лет

Развлечемся на 90 миллионов, расплачиваться будем пять лет

В Самаре ищут банк, который поможет профинансировать установку 55-метрового колеса обозрения в парке имени Гагарина. Аукцион объявило МП «Парки Самары». Нужно 90 миллионов рублей. Деньги направят на приобретение, изготовление, транспортировку, монтаж и установку аттракциона. Рассчитаться с кредитором предприятие готово за 

31 июля 2017, 12:50
Банки узнают о доходах россиян по форме 2-НДФЛ

Банки узнают о доходах россиян по форме 2-НДФЛ

Уже до конца 2017 года российские банки начнут получать доступ к справкам граждан в форме 2-НДФЛ из налоговой службы. Запуск пилотного проекта согласован Минфином, Федеральной налоговой службой и Министерством связи. По мнению экспертов, это будет способствовать снижению ставок по кредитам. 

31 июля 2017, 11:36
Число выданных кредиток в России выросло на 23 процента

Число выданных кредиток в России выросло на 23 процента

Отечественные финансово-кредитные учреждения за первые пять месяцев 2017 года выдали 2,13 млн кредитных карт. Это на 23% превышает аналогичный прошлогодний показатель. Об этом информирует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Максимальный рост выдачи кредиток отмечен в Дагестане, где за период январь-май 

22 июня 2017, 09:18
Госдуме предложили упростить возврат украденных с карточек денег

Госдуме предложили упростить возврат украденных с карточек денег

В Госдуму направлен законопроект, определяющий схему блокировки денежных переводов, осуществляемых без согласия владельца. Документ призван внести коррективы в закон «О национальной платежной системе».
По новым нормам, оператор получит право, а в ряде ситуаций будет даже обязан приостанавливать перевод денег со 

31 мая 2017, 10:14
ЦБ предупредил россиян о мошенничестве с картами при помощи смс-рассылок

ЦБ предупредил россиян о мошенничестве с картами при помощи смс-рассылок

В РФ появился очередной вид кибермошенничества посредством несанкционированного использования банковских карт. Информация на этот счет содержится на официальном сайте Банка России.
Схема проста. Приходит смс с сообщением, что по вашей карте якобы сделана покупка и заблокирована определенная сумма. Нужно позвонить 

16 февраля 2017, 12:50
Раскрыт новый способ воровства с кредитных карт

Раскрыт новый способ воровства с кредитных карт

Новый способ кибермошенничества во всемирной паутине основан на распространении вредоносных плагинов, которые запускают не менее 80 тысяч сайтов. Их жертвами ежемесячно становятся более миллиона россиян.
Хитрость  состоит в том, что опасные плагины (расширения) замаскированы под программы, предлагаемые пользователям для получения 

27 января 2017, 12:16
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