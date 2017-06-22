Отечественные финансово-кредитные учреждения за первые пять месяцев 2017 года выдали 2,13 млн кредитных карт. Это на 23% превышает аналогичный прошлогодний показатель. Об этом информирует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Максимальный рост выдачи кредиток отмечен в Дагестане, где за период январь-май клиенты получили 10400 карт (+99% в годовом выражении). В Туве отмечен прирост 96,7%, в Чеченской Республике - 84,5%. Максимальное абсолютное количество карт выдано в российской столице — 129,5 тысячи штук, а также в Московской области — 110 тысяч.
По сведениям НБКИ, сложности с обслуживанием кредитов испытывают от 5 млн. до 6,5 млн. россиян. Наибольшая доля просрочки отмечена в сегменте кредитных карт (25%) и потребительском кредитовании (свыше 20%). При этом самыми закредитованными в Российской Федерации являются охранники.
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