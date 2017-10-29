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«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре на Авроре иномарка влетела в

В Самаре на Авроре иномарка влетела в "скорую"

Сегодня, 29 октября, в Самаре произошло ДТП. На пересечении Авроры и Мориса Тореза в аварию попала карета скорой помощи, пишут в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, врачи ехали с проблесковыми маячками. У кареты оторвало капот. 
29 октября 2017, 08:08
Два чиновника из Пензенской области погибли в ДТП под Сызранью

Два чиновника из Пензенской области погибли в ДТП под Сызранью

По сообщает ГУ МЧС России по Ульяновской области, ДТП произошло в семь часов вечера на трассе М-5 «Урал». В Новоспасском районе столкнулись два автомобиля – Mazda CX-9 и грузовик MAN. По предварительным данным, на 849 километре автодороги 29-летний водитель грузовика 
28 октября 2017, 04:32
21-летняя автоледи на «Матизе» погибла в лобовом ДТП под Тольятти

21-летняя автоледи на «Матизе» погибла в лобовом ДТП под Тольятти

Вчера, 27 октября, примерно в 18:50 на 8 километре автотрассы «Тольятти – Хрящевка – Луначарский» в Ставропольском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной информации сотрудников полиции, 21-летняя девушка на Daewoo Matiz 
28 октября 2017, 03:15
В Самаре водитель «Гранты» врезался в столб и погиб

В Самаре водитель «Гранты» врезался в столб и погиб

В пятницу, 27 октября, в Самаре в результате ДТП разбился человек. 39-летний автомобилист на «Ладе Гранте» врезался в столб на обочине.

Авария произошла примерно в 7:30 на путепроводе «Смышляевский». Водитель был ранен. На «скорой» его отвезли в больницу, но 
27 октября 2017, 03:09
Новости самарских блогов 14.02.2013

Новости самарских блогов 14.02.2013

Блогер Евгений Синюков обнаружил в одном из районов города настоящие, по его словам, виниловые джунгли. Неизвестные мастера заколотили брошенный дом и обили его старыми пластинками и прочими игрушками. "Ощущение от увиденного у меня осталось весьма неприятное, — пишет автор. — 

15 февраля 2013, 12:29
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