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В Самаре на Авроре иномарка влетела в "скорую"
Сегодня, 29 октября, в Самаре произошло ДТП. На пересечении Авроры и Мориса Тореза в аварию попала карета скорой помощи, пишут в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, врачи ехали с проблесковыми маячками. У кареты оторвало капот. …
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29 октября 2017, 08:08
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Два чиновника из Пензенской области погибли в ДТП под Сызранью
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28 октября 2017, 04:32
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21-летняя автоледи на «Матизе» погибла в лобовом ДТП под Тольятти
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28 октября 2017, 03:15
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В Самаре водитель «Гранты» врезался в столб и погиб
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27 октября 2017, 03:09
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Новости самарских блогов 14.02.2013
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15 февраля 2013, 12:29