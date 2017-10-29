В Самаре водитель «Гранты» врезался в столб и погиб В пятницу, 27 октября, в Самаре в результате ДТП разбился человек. 39-летний автомобилист на «Ладе Гранте» врезался в столб на обочине.



Авария произошла примерно в 7:30 на путепроводе «Смышляевский». Водитель был ранен. На «скорой» его отвезли в больницу, но …