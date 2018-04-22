2
22
46
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d88888b.   888                                    d8888   Y88b   d88P  8888888888 
 d88P" "Y88b  888                                   d8P888    Y88b d88P   888        
 888     888  888                                  d8P 888     Y88o88P    888        
 888     888  888       88888888  888  888  888   d8P  888      Y888P     8888888    
 888     888  888          d88P   888  888  888  d88   888      d888b     888        
 888 Y8b 888  888         d88P    888  888  888  8888888888    d88888b    888        
 Y88b.Y8b88P  888        d88P     Y88b 888 d88P        888    d88P Y88b   888        
  "Y888888"   88888888  88888888   "Y8888888P"         888   d88P   Y88b  8888888888 
        Y8b
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Автоледи спасли из грязевого плена под Сызранью: дама съездила в село

Автоледи спасли из грязевого плена под Сызранью: дама съездила в село

Жители села Заборовка Сызранского района вызволили из беды автоледи, которая на своего белоснежном КИА умудрилась практически по дверцы «зарыться» в местную грязь. Дама решила приехать в деревню погостить. Однако добраться до места назначения без приключений ей не удалось: на одной 
22 апреля 2018, 01:12
Два человека погибли в ДТП с «Лада Ларгус» под Большой Черниговкой

Два человека погибли в ДТП с «Лада Ларгус» под Большой Черниговкой

Сегодня, 22 апреля, на автомагистрали А-300 «Самара - Большая Черниговка» произошло ДТП со смертельным исходом.
 
По информации Единой дежурной диспетчерской службы Большечерниговского муниципального района, информация о ЧП поступила на пульт дежурного в 9:01.  На 121 километре А-300 случилось ДТП 
22 апреля 2018, 11:51
Тольяттинец на иномарке снес столб в «долине смерти»

Тольяттинец на иномарке снес столб в «долине смерти»

ДТП произошло примерно в 2:30 в ночь с пятницы на субботу в районе ГНС «Газонаполнительная», сообщают очевидцы в паблике «Тольятти» соцсети ВК. Столб и машина понесли серьезный урон. «Газонаполнительная» имеет неоднозначную репутацию среди автомобилистов. Из-за частых ДТП место прозвали 
21 апреля 2018, 03:02
Тройное ДТП: «Volvo» толкнула «ВАЗ» в прицеп «ГАЗели» дорожной службы в Самарской области

Тройное ДТП: «Volvo» толкнула «ВАЗ» в прицеп «ГАЗели» дорожной службы в Самарской области

ДТП с участием трех автомобилей произошло 19 апреля в Ставропольском районе области. 44-летний водитель на «Volvo» ехал по трассе «М-5» из Самары в сторону Тольятти. Мужчина не выбрал безопасную дистанцию до идущего впереди автомобиля «ВАЗ», и все закончилось столкновением. После 

20 апреля 2018, 02:47
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх