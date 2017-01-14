50-летний мужчина не услышал приближения грузового поезда на 140 километре перегона станции Губино-Новосызранский парк.
Трагедия случилась вчера, 13 января. О произошедшем сотрудники Сызранского линейного отдела узнали в 9:24.
По предварительной версии полицейских, машинист заметил мужчину и начал экстренно тормозить, однако не сумел избежать наезда. Пешеход же до последнего момента не подозревал о своей жестокой участи, поскольку двигался по путям в наушниках и не слышал сигнала поезда.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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