1
23
55
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 13 января 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Сызрани вагоны сошли с рельсов

В Сызрани вагоны сошли с рельсов

В Сызрани выясняются причины происшествия на железной дороге. На станции Кашпир при сцепке состава  три вагона сошли с рельсов. При этом одна цистерна упала на бок, из нее разлился гудрон.
По предварительным данным, поводом стало нарушение установленной скорости движения состава 

10 января 2017, 10:48
Сызранские татары просят президента восстановить историческую справедливость

Сызранские татары просят президента восстановить историческую справедливость

Автономия татар г. о. Сызрань обратилась с отрытым письмом к президенту России с просьбой восстановить историческую справедливость и удостоить посмертно наградами четырех советских воинов, водрузивших Знамя Победы над поверженным Рейхстагом в 1945 году.

Как утверждают авторы документа, стяг над крышей здания 

9 января 2017, 03:38
В Самарской области две девочки были ранены петардами 1 января

В Самарской области две девочки были ранены петардами 1 января

В Сызрани в результате запуска пиротехники прямо в новогоднюю ночь пострадали двое детей. 5-летней девочке осколок петарды ранил глаз. Другая малышка, на год ее младше, получила повреждение бедра. На месте обеим сызранкам врачи скорой оказали медицинскую помощь.

Напомним, в 
9 января 2017, 01:10
В Сызрани «десятка» врезалась в дерево»: трех человек увезли на скорой

В Сызрани «десятка» врезалась в дерево»: трех человек увезли на скорой

Вчера, 7 января, в Сызрани 3 человека пострадали в ВАЗ-2110, врезавшемся в дерево, передает ktv-ray.ru.
 
ДТП произошло около 16:00 на улице Хвалынской, в районе дома № 41. По предварительным сведениям, на дороге "десятку" занесло, водитель потерял управление, машину вынесло на 

8 января 2017, 02:29
Две девочки – 11 и 14 лет – получили травмы в ДТП в Самаре

Две девочки – 11 и 14 лет – получили травмы в ДТП в Самаре

22 декабря в Самаре травмы в ДТП получили два ребенка-пешехода.

Первый случай зафиксировали утром в Кировском районе города в 8:40. Неизвестный автомобилист, двигаясь по Транзитной со стороны Самолетной, сбил 14-летнюю девочку. Она переходила дорогу без сопровождения взрослых. Подростка доставили в одну 

24 декабря 2016, 04:02
В Самаре двух девушек сбили на «зебре»: водитель скрылся

В Самаре двух девушек сбили на «зебре»: водитель скрылся

Сотрудники самарской полиции разыскивают водителя, сбившего на «зебре» двух пешеходов. По информации силовиков, происшествие случилось сегодня, 21 ноября, в 18:20 на пересечении Московского шоссе с улицей Советской Армии. Две девушки – 16 и 17 лет - переходили проезжую часть по 

21 ноября 2016, 11:28
В Сызрани «семерка» сбила пенсионерку, которая переходила дорогу вне «зебры»

В Сызрани «семерка» сбила пенсионерку, которая переходила дорогу вне «зебры»

В Сызрани случился очередной наезд на пешехода. Как пишет «Маленькая Сызрань», 18 июня примерно в 6 часов вечера на улице Рабочей в районе спуска к мосту через реку Крымза 62-летний мужчина на ВАЗ-2107 сбил женщину такого же возраста, которая переходила 

20 ноября 2016, 03:35
Тольяттинец помог задержать пьяного водителя, сбившего насмерть пешехода

Тольяттинец помог задержать пьяного водителя, сбившего насмерть пешехода

Сегодня, 23 октября, стали известны подробности ДТП, которые произошли накануне в Автозаводском районе Тольятти и Ставропольском районе Самарской области. Как передает областной главк МВД, вечером в полицию поступило сообщение об аварии на улице Юбилейной.
 
По словам очевидцев, неизвестный водитель 
23 октября 2016, 06:33
В Самаре на Кряжу поезд размазал парня по путям

В Самаре на Кряжу поезд размазал парня по путям

Сегодня, 4 июня, около 12:30 в Самаре в районе ЖД-станции Кряж произошел несчастный случай на железнодорожном переезде, передает портал 63.ru.

Как сообщают очевидцы происшествия, поезд буквально размазал молодого человека по рельсам и шпалам.

Оперативно прибывшим на место 
4 июня 2016, 11:40
Тольяттинские врачи спасли попавшего под поезд мужчину

Тольяттинские врачи спасли попавшего под поезд мужчину

6 апреля в 11-м часу утра в Комсомольском районе на ул. Железнодорожной рядом с ж/д-переездом обнаружен мужчина, предположительно попавший под поезд, сообщает ИА «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные службы города.
Пострадавшему вызвали «скорую». Врачи диагностировали у 72-летнего мужчины 
7 апреля 2014, 10:50
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна