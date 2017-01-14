Две девочки – 11 и 14 лет – получили травмы в ДТП в Самаре 22 декабря в Самаре травмы в ДТП получили два ребенка-пешехода. Первый случай зафиксировали утром в Кировском районе города в 8:40. Неизвестный автомобилист, двигаясь по Транзитной со стороны Самолетной, сбил 14-летнюю девочку. Она переходила дорогу без сопровождения взрослых. Подростка доставили в одну …