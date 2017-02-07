В Самарской области в пятый раз наградили лучших представителей средств массовой информации. В региональной столице подвели итоги традиционного журналистского конкурса на призы губернатора. Заявок в этом году стало меньше, но число лауреатов, наоборот, увеличилось.

Яркие, целеустремленные и острые на перо. …