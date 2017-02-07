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Объявлены претенденты на звание «Автомобиль года»
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2 февраля 2017, 05:06
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Новые победы "ТЕРРЫ"
В Самарской области в пятый раз наградили лучших представителей средств массовой информации. В региональной столице подвели итоги традиционного журналистского конкурса на призы губернатора. Заявок в этом году стало меньше, но число лауреатов, наоборот, увеличилось.
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19 января 2017, 01:05
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Новое о скоростной ветке трамвая в Самаре
Мэрия Самары объявила повторный конкурс по определению подрядчика для реконструкции существующей трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством новой ветки от Ташкентской до стадиона к ЧМ-2018. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. Цена контракта - 741 …
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28 декабря 2016, 04:15
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Очередная победа телерадиокомпании "ТЕРРА"
Телерадиокомпания "ТЕРРА" стала победителем областного конкурса "Черное золото" Поволжья: от истории до современности". Его проводило АО "Самаранефтегаз". Награду "ТЕРРА" получила в номинации "Технолидер" за сюжеты об инновационных проектах, реализованных нефтяниками. В этом году ставший традиционным конкурс был посвящен 80-летию с …
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22 декабря 2016, 05:07
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Мисс «Русское Радио - Самара» получила в Москве новый титул
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17 июня 2015, 11:39
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«Мисс Русское Радио - 2015»: голосуем за Светлану Ратманову из Самары!
Стартовало интернет-голосование за «Мисс Русское Радио - 2015». За почетное звание от любимой радиостанции борются самые привлекательные, утонченные и обаятельные девушки со всей России. Всего участвует 28 конкурсанток. Самару представляет Светлана Ратманова (на фото). Проголосовать за неё можно на сайте …
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28 мая 2015, 11:53
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«Мисс Русское Радио - Самара» стала 18-летняя Светлана Ратманова
Титул «Мисс Русское Радио - Самара» в 2015 году завоевала 18-летняя студентка Самарского строительного колледжа Светлана Ратманова. «Оптимистка, комсомолка и просто красавица», - так девушка представила себя, когда подала заявку на участие в конкурсе. На сайте телерадиокомпании «ТЕРРА» за Светлану …
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16 апреля 2015, 01:15
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Мисс Русское радио наградили во время "Ночи пожирателей рекламы"
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29 апреля 2013, 03:03