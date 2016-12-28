Мэрия Самары объявила повторный конкурс по определению подрядчика для реконструкции существующей трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством новой ветки от Ташкентской до стадиона к ЧМ-2018. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. Цена контракта - 741 млн рублей. Напомним, в ноябре департамент градостроительства уже объявлял торги на этот вид работ. Однако тогда смета была на 100 млн больше. Тендер отменили, стоимость объекта скорректировали: были убраны физические объемы, изменены материалы. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит переустроить существующие коммуникации, смонтировать бесшовное защитное покрытие на перекрестках, установить остановочные павильоны и диспетчерский пункт на разворотном кольце, организовать освещение путей.
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13 декабря 2016, 01:33
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Подрядчика по реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе выберут до конца декабря
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8 декабря 2016, 01:56
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3 декабря 2016, 03:01
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17 ноября 2016, 11:40
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