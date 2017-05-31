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«Лютики-цветочки»: новый конкурс от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!
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31 мая 2017, 03:00
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В субботу, 27 мая, в Самаре отметят «День прессы»
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26 мая 2017, 05:19
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Сразу три девочки из Самарской области борются за право представлять Россию на детском Евровидении – 2017
Финальный отбор на участие в авторитетном вокальном конкурсе пройдет 3 июня в крымском "Артеке".
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26 мая 2017, 04:07
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В Самаре выбрали "Мисс Русское радио Самара"
В Самаре завершилось гала-шоу "Мисс Русское радио Самара". Победительницей одного из самых престижных конкурсов красоты стала 22-летняя студентка Юлия Кузенкова. Первой вице-мисс стала Анастасия Дымченко, второй - Екатерина Кораблева. Подробности с церемонии награждения смотрите завтра в спецрепортажн информационном выпуске "Новости. …
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25 мая 2017, 11:40
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Дворец спорта ЦСК ВВС в Самаре снесут за 75,8 млн рублей
9 июня власти Самарской области собираются по итогам торгов определить подрядчика, который демонтирует здание Дворца спорта в Ленинском районе губернской столицы, на улице Молодогвардейской, 222.
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22 мая 2017, 07:19
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9 мая 1945 года. Время Победы!
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9 мая 2017, 08:00
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ВЕСНА ПОБЕДЫ!
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8 мая 2017, 09:02