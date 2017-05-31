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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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«Лютики-цветочки»: новый конкурс от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

«Лютики-цветочки»: новый конкурс от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

Программа «Дачный мир» подвела итоги майского конкурса  «Мой цветущий сад»! Главный приз - подарочный сертификат на 15 сеансов в соляную пещеру получила Климентенко Татьяна.

Серия конкурсов от программы «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» продолжается!

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31 мая 2017, 03:00
В субботу, 27 мая, в Самаре отметят «День прессы»

В субботу, 27 мая, в Самаре отметят «День прессы»

Впервые фестиваль, посвященный празднику, пройдет не в Струковском саду, а в парке имени Гагарина, и будет посвящен подготовке к чемпионату мира по футболу. Телерадиокомпания «ТЕРРА» приготовила для гостей праздника массу сюрпризов - розыгрыш мячей с автографами игроков команды "Крылья Советов", 
26 мая 2017, 05:19
Сразу три девочки из Самарской области борются за право представлять Россию на детском Евровидении – 2017

Сразу три девочки из Самарской области борются за право представлять Россию на детском Евровидении – 2017

Финальный отбор на участие в авторитетном вокальном конкурсе пройдет 3 июня в крымском "Артеке".
Две вокалистки, Виктория Бездомникова и Владлена Губарева, учились пению в Новокуйбышевске, а 12-летняя Аня Черноталова - коренная самарчанка. В преддверии масштабного музыкального события корреспонденты "ТЕРРЫ"  встретились 

26 мая 2017, 04:07
В Самаре выбрали

В Самаре выбрали "Мисс Русское радио Самара"

В Самаре завершилось гала-шоу  "Мисс Русское радио Самара". Победительницей одного из самых престижных конкурсов красоты стала 22-летняя студентка Юлия Кузенкова. Первой вице-мисс стала Анастасия Дымченко, второй - Екатерина Кораблева. Подробности с церемонии награждения смотрите завтра в спецрепортажн информационном выпуске "Новости. 
25 мая 2017, 11:40
Дворец спорта ЦСК ВВС в Самаре снесут за 75,8 млн рублей

Дворец спорта ЦСК ВВС в Самаре снесут за 75,8 млн рублей

9 июня власти Самарской области собираются по итогам торгов определить подрядчика, который демонтирует здание Дворца спорта в Ленинском районе губернской столицы, на улице Молодогвардейской, 222.
Работы по ликвидации объекта правительство оценивает в 75,8 миллиона рублей. Победителю предстоит снести Дворец спорта 

22 мая 2017, 07:19
9 мая 1945 года. Время Победы!

9 мая 1945 года. Время Победы!

9 мая 1945 года. Время Победы!
 
В этот день Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами СССР И.В.Сталин поздравил советский народ с Праздником Победы! Завершилась Великая Отечественная война, проходившая с 22 июня 
9 мая 2017, 08:00
ВЕСНА ПОБЕДЫ!

ВЕСНА ПОБЕДЫ!

8 мая 1945 года. 1417-й день войны.
Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая бои по очищению от противника косы ФРИШ-НЕРУНГ, заняли населённые пункты НОЙЕ ВЕЛЬТ и ФОГЕЛЬЗАНГ. Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта после двухдневных боёв сломили 
8 мая 2017, 09:02
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