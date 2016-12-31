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Обзор цен на конфеты в самарских торговых сетях
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29 декабря 2016, 03:26
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Выучи ПДД и выиграй приз!
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16 декабря 2016, 03:20
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Победителей «ТЭФИ. Регион» наградят в Уфе
Сегодня в Уфе пройдет награждение победителей самого престижного телевизионного конкурса страны «ТЭФИ. Регион». На статуэтку бронзового Орфея в очередной раз претендует и телерадиокомпания «ТЕРРА». В номинации «Режиссер ТВ-программ и фильмов» жюри высоко оценило работу Веры Баранниковой «Лицедеи» из цикла «Территория …
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24 ноября 2016, 12:28
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В Самаре открылась выставка "Арт-мост. Впечатления от лета"
Живопись мимолетных впечатлений о летнем настроении. В Самарском областном художественном музее открылась уникальная выставка работ современных российских импрессионистов "Арт-мост. Впечатления от лета". На вернисаже представлены картины трех известных художников из Санкт-Петербурга, Москвы и Сочи - всего более 40 работ. Все …
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18 ноября 2016, 07:34