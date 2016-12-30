Американская компания Tesla построит в Самарской области сеть зарядных станций Supercharger. Автогигант из Кремниевой долины, ориентированный на производство электромобилей, включил Россию в территорию перспективного развития. Терминалы будут устанавливать вдоль основных магистралей с шагом от 150 до 300 километров.
Сейчас основная задача для "Теслы" - интеграция в систему ЭРА-ГЛОНАСС, которая с 1 января должна быть не только на всех новых авто, но и на подержанных иномарках, ввезенных частными лицами в страны таможенного союза.
Главным акционером компании является известный бизнесмен Илон Маск. Недавно он вошел в состав совета избранного президента США Дональда Трампа по вопросам бизнеса. Тесловские экспресс-зарядки появятся также в Сочи, на Кавказском побережье Каспия, в Казани, Москве и Санкт-Петербурге.
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