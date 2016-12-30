В России за первые 6 месяцев 2016 года продали всего 31 электромобиль Новое исследование «Автостат Инфо» сообщило о падении продаж электромобилей в РФ в 2016 году. За первые полгода были реализованы всего 31 электрокара, в то время как в 2015 году этот показатель составил 42 единицы.

Если говорить о марках электромобилей, больше …