|
Tesla построит в Самарской области сеть зарядных станций
Американская компания Tesla построит в Самарской области сеть зарядных станций Supercharger. Автогигант из Кремниевой долины, ориентированный на производство электромобилей, включил Россию в территорию перспективного развития. Терминалы будут устанавливать вдоль основных магистралей с шагом от 150 до 300 километров.
Сейчас основная задача …
|
30 декабря 2016, 11:56
|
В блогах: год трагедии
В группе "Каролина и Дима" напоминают, что 29 декабря исполнился ровно год со дня резонансной трагедии в Тольятти. 29 декабря 2015 года пьяный автомобилист сбил юных фигуристов - 15-летнего Диму Ненашева и 14-летнюю Каролину Кликич, которые возвращались с тренировки; …
|
30 декабря 2016, 09:26
|
В блогах: когда в Самаре начнут убирать снег?
"Когда в Самаре начнут убирать снег на дорогах? - спрашивает блогер Татьяна Ан. - Почему-то именно в этом году с его уборкой в городе стало намного хуже! Раньше по ночам чистили и вывозили снег из любого района. В этом …
|
30 декабря 2016, 09:44
|
В блогах: «Они совсем обнаглели!»
Оксана Проничева пожаловалась в "Фейсбуке" на управляющую компанию ЖЭУ №4 Железнодорожного района Самары. Автор негодует: "Снег с крыш не чистят, а если чистят, то сбрасывают на козырьки балконов. Сейчас началась оттепель и сотрудники УК вместо того, чтобы почистить крыши, …
|
30 декабря 2016, 09:39
|
Появилось фото потопа на проспекте Кирова в Самаре
|
22 ноября 2016, 06:05
|
В блогах: опасные пешие прогулки по проспекту Кирова в Самаре
Блогер Евгений Синюков поведал про "опасные пешие прогулки по проспекту Кирова в Самаре". "Я решил пройтись по нему от бывшего кинотеатра "Шипка" до площади Кирова. Гулять здесь просто опасно для здоровья. Называть такое убожество проспектом в текущем его состоянии …
|
3 ноября 2016, 05:25
|
В Самаре на 28-летнюю женщину упала ветка дерева
|
1 ноября 2016, 03:05
|
Водитель без прав устроил ДТП на проспекте Кирова в Самаре
|
13 октября 2016, 02:45
|
В блогах: в Самаре 9 дней не убирают спиленные на Воронежской деревья
Блогер Дмитрий Ширяев пожаловался, что возле дома № 256 по улице Воронежской уже "целых 9 дней лежат спиленные бревна и ветки". "За это время растения основательно подсохли под жарким самарским солнышком. Сухая куча готова вспыхнуть, например, даже от брошенного …
|
11 июля 2016, 06:10
|
В Самаре «Форд» протаранил «Ладу»
|
8 июля 2016, 12:14
|
За высадку деревьев в Самаре заплатят 2,8 млн рублей
|
7 апреля 2016, 03:38
|
По годичным кольцам деревьев российские ученые открыли особый исторический период
Исследователи Сибирского федерального университета вместе с коллегами из Института леса СО РАН и нескольких иностранных вузов сделали очередное открытие. Они определили особый период в мировой истории, который характеризуется чрезвычайной вулканической активностью, повлекшей за собой изменение климата и растительности в определенных …
|
15 февраля 2016, 12:36