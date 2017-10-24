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«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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Материалы по теме:

В блогах: Московское шоссе

В блогах: Московское шоссе

Блогер dolceitali решила узнать у самарцев, "а все ли их устраивает в реконструкции Московского шоссе"? "Меня не все. Ощущение "я его слепила из того, что было". Очень неудачная развязка Димитрова - Московское. Никто не понимает, как ехать тут правильно, все давят 

24 октября 2017, 08:26
В Самаре 26 октября зазвучат электросирены

В Самаре 26 октября зазвучат электросирены

В четверг, 26 октября, в Самаре включат электросирены. Состоится плановая проверка системы оповещения населения. Сигнал «Внимание всем» включат в 10 часов утра, сообщили в мэрии.

«По этому сигналу необходимо включить радиоточку, телевизионные и радиовещательные приёмники и прослушать речевое сообщение о проводимой 

24 октября 2017, 09:09
Театр «Грань» ищет часы и фото времен СССР

Театр «Грань» ищет часы и фото времен СССР

Сотрудники новокуйбышевского театра "Грань" обратились через соцсеть "ВКонтакте" к жителям Самарской области за помощью. Творческая студия ищет для нового спектакля предметы старины. "У всех с советских времён где-то глубоко на дачах или далеко в шкафах наверняка ещё остались старые 
24 октября 2017, 09:09
Заявление в блогах: «Качество ремонта Южного моста - позор для Самары»

Заявление в блогах: «Качество ремонта Южного моста - позор для Самары»

Блогера Андрея Соколова возмутило качество ремонта Южного моста. "Это настоящий позор для Самары. Приглашаю самых главных чиновников из "белого дома" приехать на осмотр, - негодует блогер. - Вы только посмотрите. Деформационные швы торчат над уровнем асфальта, заделаны безобразно, и 
23 октября 2017, 10:11
В блогах: «Беда, которой можно было избежать» случилась в Волгаре

В блогах: «Беда, которой можно было избежать» случилась в Волгаре

Блогер p_k_s рассказал про "беду, которой можно было избежать". В Волгаре случилась трагедия. "Сбили бабушку на пешеходном переходе. Слава богу, жива. Увезли на скорой. Сбили старушку на пешеходном переходе, через улицу Осетинскую. Для тех, кто не знает: это центральная 
23 октября 2017, 09:51
Пробки в 9 баллов зафиксированы на дорогах Самары

Пробки в 9 баллов зафиксированы на дорогах Самары

Утром в понедельник, 23 октября, на дорогах Самары зафиксированы 9-балльные пробки. Проезжая часть покрылась ледяной коркой. Заторы, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», наблюдались на Московском шоссе, улице Авроры, проспекте Кирова, Ново-Садовой.

Напомним, в выходные в Самарской области выпал снег. 
23 октября 2017, 09:26
В Самаре закрываются речные маршруты

В Самаре закрываются речные маршруты

С понедельника, 23 октября, в Самаре закроется целый ряд маршрутов речного транспорта. В частности, пассажирские суда перестанут ходить до пристаней Зольное, Богатырь, Гаврилову Поляну, Подгоры и Солнечная поляна. По сообщению Самарского речного пассажирского предприятия, уже закрыты Пляж Фрунзе, Осипенко, Зеленая 

20 октября 2017, 09:03
В блогах: Всё потеряли

В блогах: Всё потеряли

Блогер Андрей Ишмуратов предлагает самарской мэрии реанимировать мобильную приемную. "Она предназначалось, чтобы подавать сигналы о проблемах в городскую администрацию. Увидели, например, открытый колодец, сфотографировали, запеленговались, отправили. Главный плюс приложения состоял в том, что по всем жалобам отрабатывались процедуры решения проблем, они 

17 октября 2017, 08:33
В блогах: Дом после массового убийства выставлен на продажу

В блогах: Дом после массового убийства выставлен на продажу

Блогер Евгений Никишечкин поведал, что в селе Ивашевка выставили на продажу дом Андрея Гошта. "Думаю, только ленивый не знает про убийство этого полицейского и членов его семьи, - пишет автор. - Этот дом известен на всю страну. Продавец просит 5,5 

17 октября 2017, 07:15
В блогах: Не каждый сельсовет - нефтяной эмират

В блогах: Не каждый сельсовет - нефтяной эмират

Блогер Игорь Кондратьев заявил, что под Кинелем "не каждый сельсовет - нефтяной эмират". "По словам чиновников из райадминистрации, власти бывших сельсоветов сейчас не заинтересованы в приращении чужих сел, особенно мелких и вымирающих. Всем нужны территории, несущие «золотые яйца», те, кто платят 

10 октября 2017, 09:15
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