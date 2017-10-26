Крупный пожар произошел в Самаре вечером в среду, 25 октября, на улице Буянова. Горели частные дома на площади 250 квадратных метров, сообщили в региональном ГУ МЧС. В тушении принимали участие 85 сотрудников. Было привлечено 17 единиц техники. Работы на месте происшествия продолжались около часа. Причина пожара и ущерб от него устанавливают.
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В блогах: Московское шоссе
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24 октября 2017, 08:26
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В блогах: Как украсть пассажира, или Пригородные маршруты в Самаре
Блогер Алексей Перезнатнов рассуждает на тему, как пригородные маршруты крадут пассажиров в Самаре. "Сейчас по территории города проходит 40 межмуниципальных маршрутов. Часть из них отправляется с пересадочных узлов, находящихся ближе к выездам из города. Но есть маршруты, трассы которых проходят по …
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24 октября 2017, 07:15
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В Самаре 26 октября зазвучат электросирены
В четверг, 26 октября, в Самаре включат электросирены. Состоится плановая проверка системы оповещения населения. Сигнал «Внимание всем» включат в 10 часов утра, сообщили в мэрии.
«По этому сигналу необходимо включить радиоточку, телевизионные и радиовещательные приёмники и прослушать речевое сообщение о проводимой …
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24 октября 2017, 09:09
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В Самаре на Хлебной площади горел старинный элеватор 1916 года постройки
Сегодня, 23 октября, в Самаре на Хлебной площади случился пожар на объекте культурного наследия. Как пишет 63.ru, огонь вспыхнул в историческом здании старого элеватора, построенного в 1916 году. По словам очевидцев, пламя в здании элеватора начало распространяться с левой …
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23 октября 2017, 10:48
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Пробки в 9 баллов зафиксированы на дорогах Самары
Утром в понедельник, 23 октября, на дорогах Самары зафиксированы 9-балльные пробки. Проезжая часть покрылась ледяной коркой. Заторы, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», наблюдались на Московском шоссе, улице Авроры, проспекте Кирова, Ново-Садовой.
Напомним, в выходные в Самарской области выпал снег. …
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23 октября 2017, 09:26
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Более 120 человек тушили в Самаре мощный пожар в ТЦ «Амбар»
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22 октября 2017, 03:39
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Вытащили ребенка из огня: В Самаре 30 человек тушили дом на Комсомольской
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21 октября 2017, 05:33
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Словно спичка: Легендарная деревянная Башня Гете сгорела во Франкфурте-на-Майне
В немецком Франкфурте-на-Майне сгорело легендарное строение - 43-метровая деревянная Башня Гете. По информации германских агентств, эта смотровая площадка считалась одним из наиболее известных сооружений города. При этом она была в числе самых высоких деревянных башен страны.
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12 октября 2017, 10:06