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«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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Материалы по теме:

В блогах: Московское шоссе

В блогах: Московское шоссе

Блогер dolceitali решила узнать у самарцев, "а все ли их устраивает в реконструкции Московского шоссе"? "Меня не все. Ощущение "я его слепила из того, что было". Очень неудачная развязка Димитрова - Московское. Никто не понимает, как ехать тут правильно, все давят 

24 октября 2017, 08:26
В блогах: Как украсть пассажира, или Пригородные маршруты в Самаре

В блогах: Как украсть пассажира, или Пригородные маршруты в Самаре

Блогер Алексей Перезнатнов рассуждает на тему, как пригородные маршруты крадут пассажиров в Самаре. "Сейчас по территории города проходит 40 межмуниципальных маршрутов. Часть из них отправляется с пересадочных узлов, находящихся ближе к выездам из города. Но есть маршруты, трассы которых проходят по 

24 октября 2017, 07:15
В Самаре 26 октября зазвучат электросирены

В Самаре 26 октября зазвучат электросирены

В четверг, 26 октября, в Самаре включат электросирены. Состоится плановая проверка системы оповещения населения. Сигнал «Внимание всем» включат в 10 часов утра, сообщили в мэрии.

«По этому сигналу необходимо включить радиоточку, телевизионные и радиовещательные приёмники и прослушать речевое сообщение о проводимой 

24 октября 2017, 09:09
В Самаре на Хлебной площади горел старинный элеватор 1916 года постройки

В Самаре на Хлебной площади горел старинный элеватор 1916 года постройки

Сегодня, 23 октября, в Самаре на Хлебной площади случился пожар на объекте культурного наследия. Как пишет 63.ru, огонь вспыхнул в историческом здании старого элеватора, построенного в 1916 году. По словам очевидцев, пламя в здании элеватора начало распространяться с левой 
23 октября 2017, 10:48
Пробки в 9 баллов зафиксированы на дорогах Самары

Пробки в 9 баллов зафиксированы на дорогах Самары

Утром в понедельник, 23 октября, на дорогах Самары зафиксированы 9-балльные пробки. Проезжая часть покрылась ледяной коркой. Заторы, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», наблюдались на Московском шоссе, улице Авроры, проспекте Кирова, Ново-Садовой.

Напомним, в выходные в Самарской области выпал снег. 
23 октября 2017, 09:26
Более 120 человек тушили в Самаре мощный пожар в ТЦ «Амбар»

Более 120 человек тушили в Самаре мощный пожар в ТЦ «Амбар»

Вчера, 21 октября, вечером в Самаре в торговом центре «Амбар» случился крупный пожар, в результате чего были срочно эвакуированы почти 300 человек.
 
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях в 21:21. На место 
22 октября 2017, 03:39
Вытащили ребенка из огня: В Самаре 30 человек тушили дом на Комсомольской

Вытащили ребенка из огня: В Самаре 30 человек тушили дом на Комсомольской

Сегодня, 21 октября, в Самаре случился пожар. На улице Комсомольской загорелся 2-этажный кирпичный дом. Пламя охватило участок в 70 квадратных метров. По словам очевидцев, загорелись кровля и второй этаж.

На тушение выезжали пожарное подразделение в составе 31 человек личного 
21 октября 2017, 05:33
Словно спичка: Легендарная деревянная Башня Гете сгорела во Франкфурте-на-Майне

Словно спичка: Легендарная деревянная Башня Гете сгорела во Франкфурте-на-Майне

В немецком  Франкфурте-на-Майне сгорело легендарное строение -  43-метровая деревянная Башня Гете. По информации германских агентств, эта смотровая площадка считалась одним из наиболее известных сооружений города. При этом она была в числе самых высоких деревянных башен страны.
По оценкам экспертов, спасти 

12 октября 2017, 10:06
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