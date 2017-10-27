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Материалы по теме:

В самарскую квартиру ворвались трое и ограбили семью на 650 000 рублей

В самарскую квартиру ворвались трое и ограбили семью на 650 000 рублей

В Самаре состоится суд по делу о разбойном нападении. В нем фигурируют трое подозреваемых. Одному 43 года, второму 53. В отношении третьего лица дело выделено в отдельное производство. Согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено 8 декабря прошлого года. Рано 

27 октября 2017, 12:54
Банкиры-нелегалы задержаны в Тольятти

Банкиры-нелегалы задержаны в Тольятти

Самарские силовики задержали группу предполагаемых банкиров-нелегалов. Они, по версии полицейских, незаконно получили доход, превышающий 21 миллион рублей. Такая сумма фигурирует в материалах правоохранительных органов, но возможно она окажется еще больше.  Банковские операции осуществлялись без регистрации и лицензии. При силовой поддержке 

26 октября 2017, 03:32
85 пожарных тушили горящие дома в центре Самары

85 пожарных тушили горящие дома в центре Самары

Крупный пожар произошел в Самаре вечером в среду, 25 октября, на улице Буянова. Горели частные дома на площади 250 квадратных метров, сообщили в региональном ГУ МЧС. В тушении принимали участие 85 сотрудников. Было привлечено 17 единиц техники. Работы на месте 

26 октября 2017, 09:23
В блогах: Московское шоссе

В блогах: Московское шоссе

Блогер dolceitali решила узнать у самарцев, "а все ли их устраивает в реконструкции Московского шоссе"? "Меня не все. Ощущение "я его слепила из того, что было". Очень неудачная развязка Димитрова - Московское. Никто не понимает, как ехать тут правильно, все давят 

24 октября 2017, 08:26
В Тольятти двух чиновников поймали на взятке

В Тольятти двух чиновников поймали на взятке

В Тольятти сотрудники администрации стали подозреваемыми в коррупционных преступлениях, сообщили в СУ СК России по Самарской области. Фигурантами уголовного дела, возбужденного по материалам регионального управления ФСБ, стали начальник отдела службы заказчика департамента градостроительной деятельности и главный специалист этого отдела. На 

24 октября 2017, 03:27
В Самаре 26 октября зазвучат электросирены

В Самаре 26 октября зазвучат электросирены

В четверг, 26 октября, в Самаре включат электросирены. Состоится плановая проверка системы оповещения населения. Сигнал «Внимание всем» включат в 10 часов утра, сообщили в мэрии.

«По этому сигналу необходимо включить радиоточку, телевизионные и радиовещательные приёмники и прослушать речевое сообщение о проводимой 

24 октября 2017, 09:09
Студенты Самарской области присоединились к всероссийскому проекту «ON RUSSIA!»

Студенты Самарской области присоединились к всероссийскому проекту «ON RUSSIA!»

В Тольяттинском государственном университете провели телемост с учащимися Томского политехнического университета, которые презентовали новое мобильное приложение «ON RUSSIA!». Оно, по задумке разработчиков, позволит объединить на одной онлайн-площадке активную и патриотически настроенную молодежь со всей страны, разделяющую одну общую позицию: Россия 

23 октября 2017, 05:33
«Сделайте потише!»: в Тольятти парня пырнули ножом за замечание о громкой музыке

«Сделайте потише!»: в Тольятти парня пырнули ножом за замечание о громкой музыке

Инцидент произошел в Автозаводском районе Автограда в холле одного из общежитий. По предварительным сведениям полицейских, компания молодых людей слушала громкую музыку ночью, тем самым не давая жильцам спать.

Один из жильцов сделал замечание: «Сделайте потише!». В ходе возникшего конфликта 
22 октября 2017, 05:42
В гостях у самарского Деда Мороза побывал якутский властелин холода Чысхаан

В гостях у самарского Деда Мороза побывал якутский властелин холода Чысхаан

Сегодня, 6 января, в гостях у самарского Деда Мороза побывал якутский властелин холода Чысхаан, пишет Сититраффик. По легенде, именно Чысхаан создает зиму своим дыханием. В Самару он прибыл прямо из Якутии на оленьей упряжке. «Конечно, в Самаре не так 
6 января 2017, 02:21
В Самару приехал Йоуллупукки на собачьей упряжке

В Самару приехал Йоуллупукки на собачьей упряжке

Деды Морозы обсудили, нужно ли наказывать тех, кто поздно встает.

Вчера, 2 января, к домику на площади Куйбышева в Самаре прямо из Финляндии прибыл Йоуллупукки на собачьей упряжке. Финского Деда Мороза встретил самарский Дед Мороз вместе со своей внучкой 
3 января 2017, 05:18
В Самаре построили дом Деда Мороза и избу Бабы-яги

В Самаре построили дом Деда Мороза и избу Бабы-яги

Проект, не имеющий аналогов, начал работу на главной площади столицы губернии в четверг, 29 декабря. Маленькие самарцы смогут оказаться в гостях у Деда Мороза. В рамках интерактивной композиции организуют празднично оформленное пространство площадью 3 тысячи 200 квадратных метров. В сопровождении 

29 декабря 2016, 02:42
В блогах: самарцы запустили акцию «Дед Мороз - каждый из нас»

В блогах: самарцы запустили акцию «Дед Мороз - каждый из нас»

Блогер Наталья Ширяева рассказала, что в Самаре группа неравнодушных граждан организовала акцию "Дед Мороз - каждый из нас". "Она заключается в том, что ребята приезжают в гости к семьям, в которых есть дети-инвалиды, и устраивают для них праздник. Мы 
28 декабря 2016, 09:27
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