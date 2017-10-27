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В самарскую квартиру ворвались трое и ограбили семью на 650 000 рублей
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27 октября 2017, 12:54
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Банкиры-нелегалы задержаны в Тольятти
Самарские силовики задержали группу предполагаемых банкиров-нелегалов. Они, по версии полицейских, незаконно получили доход, превышающий 21 миллион рублей. Такая сумма фигурирует в материалах правоохранительных органов, но возможно она окажется еще больше. Банковские операции осуществлялись без регистрации и лицензии. При силовой поддержке …
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26 октября 2017, 03:32
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85 пожарных тушили горящие дома в центре Самары
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26 октября 2017, 09:23
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В блогах: Московское шоссе
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24 октября 2017, 08:26
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В Тольятти двух чиновников поймали на взятке
В Тольятти сотрудники администрации стали подозреваемыми в коррупционных преступлениях, сообщили в СУ СК России по Самарской области. Фигурантами уголовного дела, возбужденного по материалам регионального управления ФСБ, стали начальник отдела службы заказчика департамента градостроительной деятельности и главный специалист этого отдела. На …
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24 октября 2017, 03:27
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В Самаре 26 октября зазвучат электросирены
В четверг, 26 октября, в Самаре включат электросирены. Состоится плановая проверка системы оповещения населения. Сигнал «Внимание всем» включат в 10 часов утра, сообщили в мэрии.
«По этому сигналу необходимо включить радиоточку, телевизионные и радиовещательные приёмники и прослушать речевое сообщение о проводимой …
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24 октября 2017, 09:09
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Студенты Самарской области присоединились к всероссийскому проекту «ON RUSSIA!»
В Тольяттинском государственном университете провели телемост с учащимися Томского политехнического университета, которые презентовали новое мобильное приложение «ON RUSSIA!». Оно, по задумке разработчиков, позволит объединить на одной онлайн-площадке активную и патриотически настроенную молодежь со всей страны, разделяющую одну общую позицию: Россия …
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23 октября 2017, 05:33
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«Сделайте потише!»: в Тольятти парня пырнули ножом за замечание о громкой музыке
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22 октября 2017, 05:42
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В гостях у самарского Деда Мороза побывал якутский властелин холода Чысхаан
Сегодня, 6 января, в гостях у самарского Деда Мороза побывал якутский властелин холода Чысхаан, пишет Сититраффик. По легенде, именно Чысхаан создает зиму своим дыханием. В Самару он прибыл прямо из Якутии на оленьей упряжке. «Конечно, в Самаре не так …
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6 января 2017, 02:21
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В Самару приехал Йоуллупукки на собачьей упряжке
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3 января 2017, 05:18
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В Самаре построили дом Деда Мороза и избу Бабы-яги
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29 декабря 2016, 02:42
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В блогах: самарцы запустили акцию «Дед Мороз - каждый из нас»
Блогер Наталья Ширяева рассказала, что в Самаре группа неравнодушных граждан организовала акцию "Дед Мороз - каждый из нас". "Она заключается в том, что ребята приезжают в гости к семьям, в которых есть дети-инвалиды, и устраивают для них праздник. Мы …
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28 декабря 2016, 09:27