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Мэрия: «Самара встретит Новый год в гостях у Эльдара Рязанова»
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28 декабря 2017, 02:17
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Самара займет 1 миллиард рублей
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28 декабря 2017, 10:24
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В блогах: Почему на площади Куйбышева всегда такие убогие горки для детей?
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26 декабря 2017, 08:17
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Самара заняла последнее место рейтинга «умных» мегаполисов России
Самара заняла последнее, 15-е место в рейтинге «умных» городов России. Исследование опубликовал Национальный исследовательский институт технологии связи. Города-миллионники оценивались по 26 показателям. Среди них - уровень развития современных технологий управления и решения городских задач, число банкоматов, доступность Wi-Fi и каршеринга. …
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26 декабря 2017, 08:08
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Самарские чиновники и институт «ТеррНИИгражданпроект» судятся из-за денег
Арбитражный суд Поволжского округа оставил без изменения решение нижестоящих инстанций, отказавших в удовлетворении друг к другу встречных исков ГУП Самарской области института «ТеррНИИгражданпроект» и департамента градостроительства Самары. Последний требовал взыскать с института неустойку более чем в 23 миллиона рублей за …
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25 декабря 2017, 07:02
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В Самаре на Ново-Вокзальной завершают работы на месте порыва трубы
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20 декабря 2017, 04:54
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Появилось видео порыва трубы на Ново-Вокзальной в Самаре
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20 декабря 2017, 01:26
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Азаров предложил Василенко вывести на уборку снега чиновников Самары
В Самаре создали оперативный штаб для ликвидации последствий снегопада, который возглавил временно исполняющий полномочия главы города Владимир Василенко. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров предложил ему вывести на уборку снега чиновников.
«Заслушал В. А. Василенко об организации работ по уборке снега. …
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14 декабря 2017, 11:14
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В блогах: «Несчастных самарских бюрократов настиг злой технократический рок»
Блогер 63ru подвела первые итоги "твиттеризации" чиновников региона. "Похоже, что несчастных самарских бюрократов настиг злой технократический рок в виде "твиттер-обязаловки", - считает автор. - Рассказывают, что в райадминистрациях отовсюду слышны стоны: добрые старые традиции отфутболивания жителей сменились жёстким форматом …
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1 декабря 2017, 11:30
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В 5 млн рублей обойдется доставка чиновников до мэрии Самары
В Самаре потратят 5 миллионов рублей на доставку чиновников мэрии к месту работы и обратно, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика для оказания автотранспортных услуг объявила администрация города. Согласно техзаданию, исполнитель должен организовать перевозки служащих на …
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28 ноября 2017, 02:05
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Видео в блогах: «Ад на Ново-Вокзальной»
Самарец Алексей Башмаков показал в "Фейсбуке", с каким усилием приходится преодолевать автомобилистам практически полностью убитый участок дороги на улице Ново-Вокзальной, между 11-м и 7-м микрорайонами. "Еще с прошлой осени местные жители куда только не жаловались - писали через "твиттер"-приемные сити-менеджеру, …
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7 апреля 2017, 05:45
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В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Ново-Вокзальной
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7 марта 2017, 11:07