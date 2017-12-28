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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 декабря 2017г 
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Появилось видео порыва трубы на Ново-Вокзальной в Самаре

Появилось видео порыва трубы на Ново-Вокзальной в Самаре

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Азаров предложил Василенко вывести на уборку снега чиновников Самары

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«Заслушал В. А. Василенко об организации работ по уборке снега. 

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В блогах: «Несчастных самарских бюрократов настиг злой технократический рок»

В блогах: «Несчастных самарских бюрократов настиг злой технократический рок»

Блогер 63ru подвела первые итоги "твиттеризации" чиновников региона. "Похоже, что несчастных самарских бюрократов настиг злой технократический рок в виде "твиттер-обязаловки", - считает автор. - Рассказывают, что в райадминистрациях отовсюду слышны стоны: добрые старые традиции отфутболивания жителей сменились жёстким форматом 
1 декабря 2017, 11:30
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В 5 млн рублей обойдется доставка чиновников до мэрии Самары

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Видео в блогах: «Ад на Ново-Вокзальной»

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В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Ново-Вокзальной

Во вторник, 7 марта, в Самаре на перекрестке улицы Ново-Вокзальной и проспекта Карла Маркса возникла автомобильная пробка. Причина – массовое ДТП. Три столкнувшиеся машины практически перекрыли дорогу. Очевидец сделал фото. По его словам, между автобусом и грузовиком оказался зажат легковой 
7 марта 2017, 11:07
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