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В Самаре один из крупнейших УК-должников оплатил долг за тепло
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29 декабря 2017, 02:20
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В Тольятти теплоэнергетики требуют признать банкротом «Департамент ЖКХ»
Самарская компания «Т Плюс» потребовала признать банкротом ООО «Департамент ЖКХ города Тольятти». Соответствующее заявление подано в областной Арбитражный суд. Основанием для подачи иска послужила задолженность этой управляющей компании за полученное тепло в размере 3 миллиона 700 тысяч рублей, образовавшаяся с …
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29 декабря 2017, 10:14
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В блогах: о новой технологии в Самаре - укладывание плитки под снег
Блогер Владислав Харчев поведал про новую технологию на улицах Самары - укладывание плитки под снег.
«Еще в ноябре я писал, что с лета на пересечении проспекта Ленина и Первомайской никак не могут вернуть на место плитку после того, …
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28 декабря 2017, 11:45
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В блогах: в Самаре произошло «медицинское ДТП»
Необычную новость опубликовали в паблике «ДТП 163 Самара» соцсети «ВК». В районе пересечения улицы Солнечной с 6-й просекой скорую помощь («Газель») догнала в задок санитарная «буханка». Редчайшее событие. По статистике, такие аварии, с участием автомобилей одного ведомства, в России …
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28 декабря 2017, 10:33
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В Тольятти началось землетрясение и из школы эвакуировали детей
Утром во вторник, 26 декабря, в тольяттинской школе №14, которая расположена в микрорайоне Шлюзовой, была проведена эвакуация. Дети и работники образовательного учреждения почувствовали вибрацию здания. Позже выяснилось, что «землетрясение» возникло из-за строительных работ на трассе М-5, которая находится неподалеку от …
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27 декабря 2017, 03:45
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Безработный житель Тольятти разгромил венчальный храм Петра и Февронии
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27 декабря 2017, 01:30
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В блогах: Почему на площади Куйбышева всегда такие убогие горки для детей?
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26 декабря 2017, 08:17
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В блогах: Электробезопасность. Новый год. Самарский район
Блогер Евгений Синюков поделился фотографиями преступной, как он утверждает, халатности при прокладке электропровода, питающего новогодние гирлянды на площади Революции. "Городские "умельцы" в старую, разваливающуюся от времени розетку воткнули абсолютно незащищенный бытовой китайский тройник. А уже в него - штепсель, и …
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26 декабря 2017, 06:49
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Известный боец MMA Александр Емельяненко приехал в Самару
Александр Емельяненко, бывший чемпион мира по смешанным единоборствам версии ProFC, младший брат бойца ММА Федора Емельяненко, приехал в Самару для того, чтобы обсудить с региональной федерацией детали своего будущего поединка в Тольятти. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью телерадиокомпании …
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26 декабря 2017, 01:59
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Жители Самарской области смогут оперативно проверять работу УК
С 1 января 2018 года государственная информационная система ГИС ЖКХ даст возможность жителям Самарской области оперативно проверять, как работает их управляющая компания. Об этом в эксклюзивном интервью в программе «Первые лица» рассказал руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских.
«Все …
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19 декабря 2017, 07:04
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В блогах: «Кто поставит беспредельщиков из самарского УК "ЖКС" на место?»
Самарец Вадим Афанасьев пожаловался в "Фейсбуке" на плохое качество работы УК "ЖКС" - одной из крупнейших самарских управляющих компаний. "Я хочу от нее добиться обычной сверки платежей. Да вот они мне пишут, что подобные услуги электронным образом не предоставляются. …
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24 ноября 2017, 10:54
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Несудимые: В России 80 видов уголовных преступлений будут считать «проступками»
В Верховном суде Российской Федерации родилась инициатива считать 80 преступлений уголовными проступками. Согласно разработанному законопроекту, они не должны ассоциироваться с реальным сроком заключения, информируют отечественные агентства.
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31 октября 2017, 02:28