В блогах: о новой технологии в Самаре - укладывание плитки под снег



«Еще в ноябре я писал, что с лета на пересечении проспекта Ленина и Первомайской никак не могут вернуть на место плитку после того, … Блогер Владислав Харчев поведал про новую технологию на улицах Самары - укладывание плитки под снег.«Еще в ноябре я писал, что с лета на пересечении проспекта Ленина и Первомайской никак не могут вернуть на место плитку после того,