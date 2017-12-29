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26 декабря 2017, 08:17
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В блогах: Электробезопасность. Новый год. Самарский район

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Как поясняют эксперты, в Уголовном Кодексе может появиться понятие "уголовный проступок" для тех, кто 

31 октября 2017, 02:28
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