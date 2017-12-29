Самарская компания «Т Плюс» потребовала признать банкротом ООО «Департамент ЖКХ города Тольятти». Соответствующее заявление подано в областной Арбитражный суд. Основанием для подачи иска послужила задолженность этой управляющей компании за полученное тепло в размере 3 миллиона 700 тысяч рублей, образовавшаяся с января по апрель 2017 года. Решение суда о взыскании этой суммы в пользу поставщика ресурсов уже вступило в силу, однако общество до сих пор не погасило долги прошлого отопительного сезона, отмечает истец.
Как уже сообщала «ТЕРРА», эта тольяттинская УК сегодня входит в топ-5 крупнейших должников региона за полученную тепловую энергию, произведенную на мощностях самарского филиала «Т Плюс». По состоянию на 27 декабря общая задолженность фирмы, которую связывают с именем экс-депутата тольяттинской гордумы Виктора Попова, достигает 350 миллионов рублей. В целом долг потребителей губернии превышает 7 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, он вырос на 6%, или на 430 миллионов рублей. Основную часть прироста суммы «обеспечили» управляющие компании и ТСЖ.
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