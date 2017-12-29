4
13
47
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
    d8b  8888888888            Y88b   d88P  888     8888888b.   888888b.   
    Y8P  888                    Y88b d88P   888     888   Y88b  888  "88b  
         888                     Y88o88P    888     888    888  888  .88P  
   8888  8888888     888  888     Y888P     888888  888   d88P  8888888K.  
   "888  888         888  888      888      888     8888888P"   888  "Y88b 
    888  888         888  888      888      888     888 T88b    888    888 
    888  888         Y88b 888      888      Y88b.   888  T88b   888   d88P 
    888  888          "Y88888      888       "Y888  888   T88b  8888888P"  
    888                                                                    
   d88P                                                                    
 888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В блогах: в Тольятти УК угостит горожан сгущенкой и мандаринами

В блогах: в Тольятти УК угостит горожан сгущенкой и мандаринами

Тольяттинец Сергей Бабков рассказал про необычную акцию, которую проводит одна из местных управляющих компаний. Коммунальщики в рамках мероприятия "В Новый год - без долгов!" обещают горожанам за предоплату по квитанциям давать банку сгущенки и мандарины. «Я просто балдею от 
29 декабря 2017, 01:16
В 2018 году рынок ЖКХ ждут большие перемены

В 2018 году рынок ЖКХ ждут большие перемены

Поставщики услуг отопления и горячего водоснабжения перейдут на прямые расчеты с собственниками жилья. В результате, управляющие компании потеряют возможность контролировать огромные финансовые потоки платежей населения.

До 4 января 2018 года будут внесены последние поправки в проект Федерального закона «О внесении изменений 

28 декабря 2017, 08:01
В январе самарцам повторно придут декабрьские квитанции за тепло

В январе самарцам повторно придут декабрьские квитанции за тепло

В январе 2018 года самарцам повторно придут декабрьские квитанции за тепло. «ЭнергосбыТ Плюс Самара» продублирует «платежки» для удобства клиентов, сообщила пресс-службе «Т Плюс». Предварительные квитанции жители Самары, Тольятти и Новокуйбышевска уже получили в рамках акции «В Новый год – без 
28 декабря 2017, 09:58
В Тольятти началось землетрясение и из школы эвакуировали детей

В Тольятти началось землетрясение и из школы эвакуировали детей

Утром во вторник, 26 декабря, в тольяттинской школе №14, которая расположена в микрорайоне Шлюзовой, была проведена эвакуация. Дети и работники образовательного учреждения почувствовали вибрацию здания. Позже выяснилось, что «землетрясение» возникло из-за строительных работ на трассе М-5, которая находится неподалеку от 

27 декабря 2017, 03:45
Безработный житель Тольятти разгромил венчальный храм Петра и Февронии

Безработный житель Тольятти разгромил венчальный храм Петра и Февронии

В среду, 27 декабря, в полицию Тольятти поступило сообщение о погроме в венчальном храме Петра и Февронии в Автозаводском районе. Утром прихожане обнаружили, что двери в храм выломаны, внутри разром. Иконы, по предварительным данным, не злоумышленники не тронул. Было ли 
27 декабря 2017, 01:30
Известный боец MMA Александр Емельяненко приехал в Самару

Известный боец MMA Александр Емельяненко приехал в Самару

Александр Емельяненко, бывший чемпион мира по смешанным единоборствам версии ProFC, младший брат бойца ММА Федора Емельяненко, приехал в Самару для того, чтобы обсудить с региональной федерацией детали своего будущего поединка в Тольятти. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью телерадиокомпании 

26 декабря 2017, 01:59
В Самаре энергетики рассказали, как изменятся тарифы на тепло

В Самаре энергетики рассказали, как изменятся тарифы на тепло

Российские энергетики обсудили в Самаре новую модель рынка тепла. Сегодня более половины тепловых сетей в России старше 25 лет. Их модернизация требует огромных инвестиций. Однако у энергетиков нет стимула вкладываться в обновление, поскольку после сокращения потерь их перестанут компенсировать в 

21 декабря 2017, 02:35
В Самаре улицу Тухачевского затопили потоки из канализации

В Самаре улицу Тухачевского затопили потоки из канализации

Во вторник, 19 декабря, в Самаре на улице Тухачевского прорвало канализацию. Очевидцы сообщают об этом в социальных сетях и опубликовали фото и видео зловонной реки, которая течет в районе домов № 243 и 247.

«Авария во дворе домов 241, 
20 декабря 2017, 12:22
Количество банкротств российских компаний приблизилось к историческому рекорду

Количество банкротств российских компаний приблизилось к историческому рекорду

Количество  компаний-банкротов в Российской Федерации опять выросло за последние 3 месяца и вплотную подошло к рекордному показателю восьмилетней давности. Об этом говорят результаты исследования Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Если приводить цифры, то о банкротстве за 3 квартал 

13 ноября 2017, 10:08
«АвтоВАЗагрегат» продадут по частям

«АвтоВАЗагрегат» продадут по частям

На имущество разорившегося «АвтоВАЗагрегата» цену скинут до минимума, говорится в сообщении единого федерального реестра сведений о банкротстве. Арбитражный управляющий предприятием с 14 ноября 2017 по 27 апреля 2018 года проведет торги по реализации конкурсной массы посредством публичного предложения. Подобные аукционы 

3 ноября 2017, 08:02
Исследование: Российские банкроты становятся моложе

Исследование: Российские банкроты становятся моложе

Портрет среднестатистического российского банкрота претерпел заметные изменения в течение последних двух лет, с того момента, как заработал закон о банкротстве физлиц. Об этом рассказывают "Известия".
Средний возраст неплатежеспособных заемщиков уменьшился с 37 до 22 лет, при этом о своей финансовой 

3 ноября 2017, 09:24
Названа общая сумма долга лопнувших самарских банков

Названа общая сумма долга лопнувших самарских банков

Суммарная задолженность ликвидированных самарских региональных банков перед вкладчиками и кредиторами на настоящий момент превышает 36 миллиардов рублей. Такие данные содержатся в отчетах их конкурсных управляющих. При этом самый большой долг у тольяттинского «Фиа-Банка» - более 17 миллиардов рублей. На второй 

26 октября 2017, 04:45
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх