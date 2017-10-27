В Самаре состоится суд по делу о разбойном нападении. В нем фигурируют трое подозреваемых. Одному 43 года, второму 53. В отношении третьего лица дело выделено в отдельное производство. Согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено 8 декабря прошлого года. Рано утром, около семи часов утра в жилое помещение на улице Демократической пришли грабители. Налетчики повалили хозяина квартиры, его жену и их малолетнюю дочь на пол. Преступники были вооружены ножами и угрожали потерпевшим расправой. У потерпевших похитили деньги и имущество общей стоимостью более полумиллиона рублей – 652 тысяч 134 рубля. Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд, сообщили в прокуратуре Самарской области.
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85 пожарных тушили горящие дома в центре Самары
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26 октября 2017, 09:23
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В блогах: Московское шоссе
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24 октября 2017, 08:26
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В блогах: Как украсть пассажира, или Пригородные маршруты в Самаре
Блогер Алексей Перезнатнов рассуждает на тему, как пригородные маршруты крадут пассажиров в Самаре. "Сейчас по территории города проходит 40 межмуниципальных маршрутов. Часть из них отправляется с пересадочных узлов, находящихся ближе к выездам из города. Но есть маршруты, трассы которых проходят по …
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24 октября 2017, 07:15
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В Самаре 26 октября зазвучат электросирены
В четверг, 26 октября, в Самаре включат электросирены. Состоится плановая проверка системы оповещения населения. Сигнал «Внимание всем» включат в 10 часов утра, сообщили в мэрии.
«По этому сигналу необходимо включить радиоточку, телевизионные и радиовещательные приёмники и прослушать речевое сообщение о проводимой …
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24 октября 2017, 09:09
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Минобрнауки предложили ввести в школьную программу разработанный в РПЦ курс
Церковь предложила Минобрнауки ввести в программу средней школы новую дисциплину - «Нравственные основы семейной жизни». Как рассказывают отечественные информагентства, инициатива получила поддержку Ассоциации родительских комитетов, в ведомстве к ней тоже отнеслись положительно.
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23 октября 2017, 11:03
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За ограбление инкассаторов задержаны двое самарцев, похищено 6,5 млн рублей
В Оренбурге раскрыто разбойное нападение на инкассаторов, совершенное в марте 2017 года. По подозрению в совершении преступления задержаны жители Самары, сообщили в Управлении МВД России по Оренбургской области.
По данным ведомства, нападавшие похитили 6,5 миллиона рублей. Известно, что налетчиков было пятеро. …
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16 октября 2017, 10:50
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В Самаре произошло разбойное нападение на аптеку
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9 октября 2017, 06:11
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Самара вошла в двадцатку городов с самой дорогой арендой жилья
Опубликован рейтинг российских мегаполисов по доступности арендного жилья. Исследование провели специалисты сайта Domofond.ru. Они сопоставили стоимость съемных квартир, которые предлагают в аренду, и зарплаты жителей в 75 крупнейших городах страны. В списке два города Самарской области: на 20 месте …
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3 октября 2017, 01:53
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В Самаре погибла семья с ребенком
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2 октября 2017, 04:32
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В Самаре семья с двумя детьми отравилась грибами
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20 сентября 2017, 07:03
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Самарская полиция ищет потерпевших от рук двух грабителей
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16 июня 2017, 02:53
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В Тольятти маргинал изрезал «розочкой» 78-летнюю пенсионерку и отнял 40 рублей
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6 июня 2017, 11:43