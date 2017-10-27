В Оренбурге раскрыто разбойное нападение на инкассаторов, совершенное в марте 2017 года. По подозрению в совершении преступления задержаны жители Самары, сообщили в Управлении МВД России по Оренбургской области.

По данным ведомства, нападавшие похитили 6,5 миллиона рублей. Известно, что налетчиков было пятеро. …