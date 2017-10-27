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Материалы по теме:

85 пожарных тушили горящие дома в центре Самары

85 пожарных тушили горящие дома в центре Самары

Крупный пожар произошел в Самаре вечером в среду, 25 октября, на улице Буянова. Горели частные дома на площади 250 квадратных метров, сообщили в региональном ГУ МЧС. В тушении принимали участие 85 сотрудников. Было привлечено 17 единиц техники. Работы на месте 

26 октября 2017, 09:23
В блогах: Московское шоссе

В блогах: Московское шоссе

Блогер dolceitali решила узнать у самарцев, "а все ли их устраивает в реконструкции Московского шоссе"? "Меня не все. Ощущение "я его слепила из того, что было". Очень неудачная развязка Димитрова - Московское. Никто не понимает, как ехать тут правильно, все давят 

24 октября 2017, 08:26
В блогах: Как украсть пассажира, или Пригородные маршруты в Самаре

В блогах: Как украсть пассажира, или Пригородные маршруты в Самаре

Блогер Алексей Перезнатнов рассуждает на тему, как пригородные маршруты крадут пассажиров в Самаре. "Сейчас по территории города проходит 40 межмуниципальных маршрутов. Часть из них отправляется с пересадочных узлов, находящихся ближе к выездам из города. Но есть маршруты, трассы которых проходят по 

24 октября 2017, 07:15
В Самаре 26 октября зазвучат электросирены

В Самаре 26 октября зазвучат электросирены

В четверг, 26 октября, в Самаре включат электросирены. Состоится плановая проверка системы оповещения населения. Сигнал «Внимание всем» включат в 10 часов утра, сообщили в мэрии.

«По этому сигналу необходимо включить радиоточку, телевизионные и радиовещательные приёмники и прослушать речевое сообщение о проводимой 

24 октября 2017, 09:09
Минобрнауки предложили ввести в школьную программу разработанный в РПЦ курс

Минобрнауки предложили ввести в школьную программу разработанный в РПЦ курс

Церковь предложила Минобрнауки ввести в программу средней школы новую дисциплину - «Нравственные основы семейной жизни». Как рассказывают отечественные информагентства, инициатива получила поддержку Ассоциации родительских комитетов, в ведомстве к ней тоже отнеслись положительно.
Как сообщает «Коммерсант», курс ориентирован на подготовку подрастающего 

23 октября 2017, 11:03
За ограбление инкассаторов задержаны двое самарцев, похищено 6,5 млн рублей

За ограбление инкассаторов задержаны двое самарцев, похищено 6,5 млн рублей

В Оренбурге раскрыто разбойное нападение на инкассаторов, совершенное в марте 2017 года. По подозрению  в совершении преступления задержаны жители Самары, сообщили  в Управлении МВД России по Оренбургской области.

По данным ведомства, нападавшие похитили 6,5 миллиона рублей. Известно, что налетчиков было пятеро. 

16 октября 2017, 10:50
В Самаре произошло разбойное нападение на аптеку

В Самаре произошло разбойное нападение на аптеку

В воскресенье вечером ограбили аптеку сети «Вита», которая находится в районе улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Очевидцы рассказали, что двое мужчин приставили обрез к молодой продавщице и забрали все наличные деньги из кассы. В полиции подтвердили эту информацию. Также уточнили, что 

9 октября 2017, 06:11
Самара вошла в двадцатку городов с самой дорогой арендой жилья

Самара вошла в двадцатку городов с самой дорогой арендой жилья

Опубликован рейтинг российских мегаполисов по доступности арендного жилья. Исследование провели специалисты сайта Domofond.ru. Они сопоставили стоимость съемных квартир, которые предлагают в аренду, и зарплаты жителей в 75 крупнейших городах страны. В списке два города Самарской области: на 20 месте 
3 октября 2017, 01:53
В Самаре погибла семья с ребенком

В Самаре погибла семья с ребенком

В воскресенье, 1 октября, в квартире дома на улице Ставропольской обнаружили мертвыми трех человек. По данным правоохранительных органов, это члены одной семьи: родители и их 7-летний ребенок. По предварительной версии, люди отравились угарным газом от газовой колонки. По факту произошедшего 

2 октября 2017, 04:32
В Самаре семья с двумя детьми отравилась грибами

В Самаре семья с двумя детьми отравилась грибами

В Самаре начали фиксировать первые случаи отравления грибами. В начале недели срочная медпомощь понадобилась целой семье, живущей в одном из домов по улице Куйбышева. Врачи на месте оказали помощь двум девочкам - семи и двух лет и их 39-летней матери, 

20 сентября 2017, 07:03
Самарская полиция ищет потерпевших от рук двух грабителей

Самарская полиция ищет потерпевших от рук двух грабителей

Полицейские задержали двоих молодых людей 25 и 23 лет, которых подозревают в разбойном нападении. Их жертвой стала 23-летняя жительница Тольятти. Они напали на нее в квартире и ограбили. Потерпевшей угрожали пистолетом. Сейчас задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям. В 
16 июня 2017, 02:53
В Тольятти маргинал изрезал «розочкой» 78-летнюю пенсионерку и отнял 40 рублей

В Тольятти маргинал изрезал «розочкой» 78-летнюю пенсионерку и отнял 40 рублей

В понедельник, 5 июня, в Тольятти на бульваре Буденного было совершено нападение на пожилую женщину. Когда 78-летняя женщина заходила в подъезд, на нее сзади напал неизвестный мужчина маргинального вида – он несколько раз ударил женщину бутылкой, и когда она разбилась, 

6 июня 2017, 11:43
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