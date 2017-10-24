В блогах: Как украсть пассажира, или Пригородные маршруты в Самаре Блогер Алексей Перезнатнов рассуждает на тему, как пригородные маршруты крадут пассажиров в Самаре. "Сейчас по территории города проходит 40 межмуниципальных маршрутов. Часть из них отправляется с пересадочных узлов, находящихся ближе к выездам из города. Но есть маршруты, трассы которых проходят по …