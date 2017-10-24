Блогер dolceitali решила узнать у самарцев, "а все ли их устраивает в реконструкции Московского шоссе"? "Меня не все. Ощущение "я его слепила из того, что было". Очень неудачная развязка Димитрова - Московское. Никто не понимает, как ехать тут правильно, все давят на "фафа" и нервничают. На днях там светофор накрылся и два дэпээсника охрипли. Освещения нет, полицейских не видно. Слышно только свисток. Ощущение как в Индии, "движение на слонах": куда повернул - туда и еду. Мой слон сильнее! Про пешеходку могу только матом. Намудрили такого, что мне раньше нужно было перейти одну дорогу на одном светофоре, а теперь 5 дорог и 4 светофора, чтобы попасть на противоположную сторону всего лишь. И затратить около 10-15 минут на ожидание нужного сигнала. Что они курили, когда это проектировали?" - негодует блогер.
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В блогах: Как украсть пассажира, или Пригородные маршруты в Самаре
Блогер Алексей Перезнатнов рассуждает на тему, как пригородные маршруты крадут пассажиров в Самаре. "Сейчас по территории города проходит 40 межмуниципальных маршрутов. Часть из них отправляется с пересадочных узлов, находящихся ближе к выездам из города. Но есть маршруты, трассы которых проходят по …
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24 октября 2017, 07:15
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В Самаре 26 октября зазвучат электросирены
В четверг, 26 октября, в Самаре включат электросирены. Состоится плановая проверка системы оповещения населения. Сигнал «Внимание всем» включат в 10 часов утра, сообщили в мэрии.
«По этому сигналу необходимо включить радиоточку, телевизионные и радиовещательные приёмники и прослушать речевое сообщение о проводимой …
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24 октября 2017, 09:09
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Театр «Грань» ищет часы и фото времен СССР
Сотрудники новокуйбышевского театра "Грань" обратились через соцсеть "ВКонтакте" к жителям Самарской области за помощью. Творческая студия ищет для нового спектакля предметы старины. "У всех с советских времён где-то глубоко на дачах или далеко в шкафах наверняка ещё остались старые …
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24 октября 2017, 09:09
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Заявление в блогах: «Качество ремонта Южного моста - позор для Самары»
Блогера Андрея Соколова возмутило качество ремонта Южного моста. "Это настоящий позор для Самары. Приглашаю самых главных чиновников из "белого дома" приехать на осмотр, - негодует блогер. - Вы только посмотрите. Деформационные швы торчат над уровнем асфальта, заделаны безобразно, и …
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23 октября 2017, 10:11
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В блогах: «Беда, которой можно было избежать» случилась в Волгаре
Блогер p_k_s рассказал про "беду, которой можно было избежать". В Волгаре случилась трагедия. "Сбили бабушку на пешеходном переходе. Слава богу, жива. Увезли на скорой. Сбили старушку на пешеходном переходе, через улицу Осетинскую. Для тех, кто не знает: это центральная …
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23 октября 2017, 09:51
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Пробки в 9 баллов зафиксированы на дорогах Самары
Утром в понедельник, 23 октября, на дорогах Самары зафиксированы 9-балльные пробки. Проезжая часть покрылась ледяной коркой. Заторы, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», наблюдались на Московском шоссе, улице Авроры, проспекте Кирова, Ново-Садовой.
Напомним, в выходные в Самарской области выпал снег. …
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23 октября 2017, 09:26
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В Самаре закрываются речные маршруты
С понедельника, 23 октября, в Самаре закроется целый ряд маршрутов речного транспорта. В частности, пассажирские суда перестанут ходить до пристаней Зольное, Богатырь, Гаврилову Поляну, Подгоры и Солнечная поляна. По сообщению Самарского речного пассажирского предприятия, уже закрыты Пляж Фрунзе, Осипенко, Зеленая …
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20 октября 2017, 09:03
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В блогах: Всё потеряли
Блогер Андрей Ишмуратов предлагает самарской мэрии реанимировать мобильную приемную. "Она предназначалось, чтобы подавать сигналы о проблемах в городскую администрацию. Увидели, например, открытый колодец, сфотографировали, запеленговались, отправили. Главный плюс приложения состоял в том, что по всем жалобам отрабатывались процедуры решения проблем, они …
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17 октября 2017, 08:33
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В блогах: Дом после массового убийства выставлен на продажу
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17 октября 2017, 07:15
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В блогах: Не каждый сельсовет - нефтяной эмират
Блогер Игорь Кондратьев заявил, что под Кинелем "не каждый сельсовет - нефтяной эмират". "По словам чиновников из райадминистрации, власти бывших сельсоветов сейчас не заинтересованы в приращении чужих сел, особенно мелких и вымирающих. Всем нужны территории, несущие «золотые яйца», те, кто платят …
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10 октября 2017, 09:15