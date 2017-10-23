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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 октября 2017г  
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Материалы по теме:

1,3 млрд рублей на дороги Самарская область может получить в ближайшие годы

1,3 млрд рублей на дороги Самарская область может получить в ближайшие годы

Во время проведения ЧМ-2018 в Самару, по оценкам областных властей, приедут свыше 500 тысяч гостей. Сможет ли перенести пиковую нагрузку транспортная инфраструктура столицы губернии, в пятницу приехал оценить глава федерального Минтранса Максим Соколов.

Уровень качества автомобильных дорог в Самарской 
20 октября 2017, 06:03
В Самаре закрываются речные маршруты

В Самаре закрываются речные маршруты

С понедельника, 23 октября, в Самаре закроется целый ряд маршрутов речного транспорта. В частности, пассажирские суда перестанут ходить до пристаней Зольное, Богатырь, Гаврилову Поляну, Подгоры и Солнечная поляна. По сообщению Самарского речного пассажирского предприятия, уже закрыты Пляж Фрунзе, Осипенко, Зеленая 

20 октября 2017, 09:03
В Самаре без работы рискуют остаться 16 тысяч человек

В Самаре без работы рискуют остаться 16 тысяч человек

В Самаре без работы рискуют остаться 16 тысяч человек – это сотрудники предприятий на Заводском шоссе. После ремонта дорожного полотна грузовой транспорт может лишиться доступа к зданиям. Дело в том, что съезды пересекают рельсы в местах, которые не оборудованы по 

19 октября 2017, 01:25
В блогах: Всё потеряли

В блогах: Всё потеряли

Блогер Андрей Ишмуратов предлагает самарской мэрии реанимировать мобильную приемную. "Она предназначалось, чтобы подавать сигналы о проблемах в городскую администрацию. Увидели, например, открытый колодец, сфотографировали, запеленговались, отправили. Главный плюс приложения состоял в том, что по всем жалобам отрабатывались процедуры решения проблем, они 

17 октября 2017, 08:33
В блогах: Дом после массового убийства выставлен на продажу

В блогах: Дом после массового убийства выставлен на продажу

Блогер Евгений Никишечкин поведал, что в селе Ивашевка выставили на продажу дом Андрея Гошта. "Думаю, только ленивый не знает про убийство этого полицейского и членов его семьи, - пишет автор. - Этот дом известен на всю страну. Продавец просит 5,5 

17 октября 2017, 07:15
Двустороннее движение по Южному мосту пока не открыли из-за дождя

Двустороннее движение по Южному мосту пока не открыли из-за дождя

Одна половина Южного моста в Самаре по состоянию на 9 часов 16 октября по-прежнему остается перекрыта, там продолжаются ремонтные работы, сообщили очевидцы. Напомним, в начале минувшей недели было заявлено, что движение в обе стороны по мосту будет открыто через неделю, 
16 октября 2017, 10:05
В блогах: «Когда переделают отвратительно отремонтированную дорогу на Самарской?»

В блогах: «Когда переделают отвратительно отремонтированную дорогу на Самарской?»

Блогер Андрей Соколов обратился к городским властям с вопросом, когда они переделают отвратительно отремонтированную дорогу на улице Самарской на участке от Толстого до Красноармейской? "Кажется, всего 2-3 месяца назад тут завершилось восстановление. И вот дорога уже нуждается в гарантийном 
16 октября 2017, 07:35
«Самару» будут зажигать и гасить по графику

«Самару» будут зажигать и гасить по графику

Стелу «Самара», установленную на въезде в город со стороны Южного шоссе, оснастили подсветкой, которая с этой недели начала работать в постоянном режиме.

«Ежедневно одна будет включаться и выключаться вместе с остальным городским освещением», - сообщили в мэрии.

В этом году также должны 

12 октября 2017, 04:49
Пешком быстрее: В Самаре ограничат движение по четырем улицам

Пешком быстрее: В Самаре ограничат движение по четырем улицам

Как сообщает администрация г. о. Самары, в связи с проведением работ по ремонту тепловых сетей и восстановлению благоустройства на территории города временно ограничивается движение транспорта по следующим участкам:
С 8:00 4 сентября до 22:00 10 сентября движение перекроют по ул. 

5 сентября 2017, 09:17
По каким дорогам в Самаре пока можно ездить?

По каким дорогам в Самаре пока можно ездить?

В ближайший год, оставшийся до ЧМ-2018, трамваи, пожалуй, будут единственным видом транспорта, на котором без проблем  можно будет добраться из одной части города в другую. Несмотря на то, что к сентябрю в Самаре откроют движение на развязках в районе пересечения 
25 июля 2017, 12:46
Когда в Самаре исчезнут пробки?

Когда в Самаре исчезнут пробки?

В губернской думе назвали сроки, когда в Самаре возобновят движение транспорта по перекрытым участкам Московского шоссе и улицы Ново-Садовой. Это должно произойти 1 сентября. Планируется открыть проезд на участке Новой-Садовой от Полевой до Первомайской, который закрыт в связи со строительством 

21 июня 2017, 02:15
Дальше только хуже: когда наступит ад в центре Самары?

Дальше только хуже: когда наступит ад в центре Самары?

Блогер eirc63 рассуждает о пробках в Самаре, вызванных ремонтом Южного моста.

«Время 10:15, пробочки начинают спадать. Но я свое отстоял. Раньше перепробовал все: электричку, Старый и Южный мост, мотоцикл, пешком обходил пробку... Но после очередной 3-часовой поездки из-за 
28 апреля 2017, 05:45
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