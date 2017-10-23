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1,3 млрд рублей на дороги Самарская область может получить в ближайшие годы
Во время проведения ЧМ-2018 в Самару, по оценкам областных властей, приедут свыше 500 тысяч гостей. Сможет ли перенести пиковую нагрузку транспортная инфраструктура столицы губернии, в пятницу приехал оценить глава федерального Минтранса Максим Соколов.
Уровень качества автомобильных дорог в Самарской …
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20 октября 2017, 06:03
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В Самаре закрываются речные маршруты
С понедельника, 23 октября, в Самаре закроется целый ряд маршрутов речного транспорта. В частности, пассажирские суда перестанут ходить до пристаней Зольное, Богатырь, Гаврилову Поляну, Подгоры и Солнечная поляна. По сообщению Самарского речного пассажирского предприятия, уже закрыты Пляж Фрунзе, Осипенко, Зеленая …
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20 октября 2017, 09:03
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В Самаре без работы рискуют остаться 16 тысяч человек
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19 октября 2017, 01:25
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В блогах: Всё потеряли
Блогер Андрей Ишмуратов предлагает самарской мэрии реанимировать мобильную приемную. "Она предназначалось, чтобы подавать сигналы о проблемах в городскую администрацию. Увидели, например, открытый колодец, сфотографировали, запеленговались, отправили. Главный плюс приложения состоял в том, что по всем жалобам отрабатывались процедуры решения проблем, они …
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17 октября 2017, 08:33
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В блогах: Дом после массового убийства выставлен на продажу
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17 октября 2017, 07:15
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Двустороннее движение по Южному мосту пока не открыли из-за дождя
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16 октября 2017, 10:05
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В блогах: «Когда переделают отвратительно отремонтированную дорогу на Самарской?»
Блогер Андрей Соколов обратился к городским властям с вопросом, когда они переделают отвратительно отремонтированную дорогу на улице Самарской на участке от Толстого до Красноармейской? "Кажется, всего 2-3 месяца назад тут завершилось восстановление. И вот дорога уже нуждается в гарантийном …
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16 октября 2017, 07:35
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«Самару» будут зажигать и гасить по графику
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12 октября 2017, 04:49
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Пешком быстрее: В Самаре ограничат движение по четырем улицам
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5 сентября 2017, 09:17
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По каким дорогам в Самаре пока можно ездить?
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25 июля 2017, 12:46
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Когда в Самаре исчезнут пробки?
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21 июня 2017, 02:15
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Дальше только хуже: когда наступит ад в центре Самары?
Блогер eirc63 рассуждает о пробках в Самаре, вызванных ремонтом Южного моста.
«Время 10:15, пробочки начинают спадать. Но я свое отстоял. Раньше перепробовал все: электричку, Старый и Южный мост, мотоцикл, пешком обходил пробку... Но после очередной 3-часовой поездки из-за …
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28 апреля 2017, 05:45