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Не упустите шанс попасть на легендарное шоу «ДДТ» в Самаре!
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5 декабря 2017, 02:03
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Паром Самара – Рождествено с 5 декабря ходит только дважды в день
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5 декабря 2017, 10:00
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В Самаре СК направил в суд дело убившего своих родителей сына
В Самаре в федеральный суд Самарского района направлено уголовное дело, возбужденное в отношении 27-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве собственных родителей. Его нужно отправить на принудительное лечение, считают специалисты. Преступление было совершено 23 февраля 2017 года в квартире дома по улице …
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5 декабря 2017, 08:26
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«Все зубы выпали»: В Сызрани иномарка опрокинула маршрутку с пассажирами
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4 декабря 2017, 10:33
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МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самарской области
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4 декабря 2017, 05:16
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В Самаре судебные приставы пошли на встречу с должниками
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4 декабря 2017, 01:56
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В Самаре водитель «ВАЗ-21099» насмерть сбил пожилого пешехода
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4 декабря 2017, 10:55
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Пьяный самарец на черной «Приоре» снес ограждение на улице Тувинской
В Самаре в ночь с пятницы на субботу, с 1 на 2 декабря, произошло крупное ДТП. Мужчина за рулем автомобиля снес ограждение на улице Тувинской, передает 63.ru со ссылкой на активистов «Ночного патруля».
По словам активистов, житель Самары …
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2 декабря 2017, 04:25
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«Почти как в анекдоте»: в Самаре на проспекте Масленникова Porsche врезался в трамвай
Сегодня, 30 ноября, на улице Ново-Садовой произошло знаменательное ДТП. В районе пересечения с проспектом Масленникова Porsche столкнулся с трамваем.
«Последнее время в СМИ часто появляется информ, что трамвай «пошел на таран», – с иронией пишет в Твиттере пресс-служба …
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30 ноября 2017, 10:55
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В Самаре после ДТП с Porsche на Ново-Садовой встали трамваи
Автомобиль Porsche разбился на пересечении пр. Масленникова и Ново-Садовой в Самаре утром в четверг, 30 ноября. В результате дорожно-транспортного происшествия образовалась пробка.
По словам очевидцев, иномарка столкнулась с трамваем, из-за чего движение на линии также оказалось парализовано.
«Все …
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30 ноября 2017, 11:54
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В Самаре на Пензенской погрузчик разбил «Приору» и встали трамваи
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29 ноября 2017, 05:06
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Не захотел пропускать: В Самаре КАМАЗ протаранил трамвай
Сегодня, 25 ноября, в Самаре произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием рельсового общественного транспорта.
Как пишут в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте», на улице Мечникова возле дома №50 самосвал КАМАЗ ударил в переднюю часть трамвай. По словам свидетелей …
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25 ноября 2017, 04:23
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В Самаре «Веста» после ДТП снесла «с корнем» ограждение и вылетела на трамвайные пути
Сегодня, 11 ноября, в Самаре на пересечении Аминева с Ново-Садовой столкнулись «Лада Веста» и «Хундай», сообщают очевидцы в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте». После удара вазовская легковушка пробила пешеходное ограждение и вылетела на трамвайные пути. На месте ДТП работали …
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11 ноября 2017, 04:30
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В Самарской области ожидается потепление почти до +10
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27 октября 2017, 11:32
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Пробки в 9 баллов зафиксированы на дорогах Самары
Утром в понедельник, 23 октября, на дорогах Самары зафиксированы 9-балльные пробки. Проезжая часть покрылась ледяной коркой. Заторы, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», наблюдались на Московском шоссе, улице Авроры, проспекте Кирова, Ново-Садовой.
Напомним, в выходные в Самарской области выпал снег. …
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23 октября 2017, 09:26
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Кто будет переплавлять самарский снег в деньги?
Мэрия Самары признала несостоявшимся конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию снегоплавильной станции. На конкурс подавали заявки 4 компании, однако городские чиновники допустили к участию только одну фирму – ООО «СПК». Заявки «ЮС Когенс», «Паритет-Т» и «Брик Строй» отклонены. …
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20 сентября 2017, 09:31
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Пешком быстрее: В Самаре ограничат движение по четырем улицам
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5 сентября 2017, 09:17
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По каким дорогам в Самаре пока можно ездить?
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25 июля 2017, 12:46
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Когда в Самаре исчезнут пробки?
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21 июня 2017, 02:15
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Деньги из снега: Самара обогатится за счет новой снегоплавильной станции
Построить в Самаре снегоплавильную станцию выразили желание четыре компании. Заявки на электронный аукцион подали фирмы «ЮСКогенс», «Паритет-Т», «СПК» и «Брик Строй». Требованиям тендера, по заключению конкурсной комиссии, полностью соответствует пакет документов «СПК». Согласно документам, после подписания соглашения построить станцию должны …
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21 июня 2017, 01:21