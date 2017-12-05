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Материалы по теме:

Не упустите шанс попасть на легендарное шоу «ДДТ» в Самаре!

Не упустите шанс попасть на легендарное шоу «ДДТ» в Самаре!

Уже завтра, 6 декабря, группа «ДДТ» выступит в «МТЛ Арена» с грандиозным шоу «История звука».

В новую концертную программу входят избранные песни с разных альбомов группы — с момента её основания и до наших дней. Выступление будет сопровождаться визуальными 
5 декабря 2017, 02:03
Паром Самара – Рождествено с 5 декабря ходит только дважды в день

Паром Самара – Рождествено с 5 декабря ходит только дважды в день

В Самаре с 5 декабря изменилось расписание грузопассажирской переправы Октябрьский спуск – Рождествено. Теперь паром ходит только дважды в день в каждом направлении.

«Отправление с пристани Рождествено в 6 часов утра и в 14:30, из Самары – в восемь утра и 

5 декабря 2017, 10:00
В Самаре СК направил в суд дело убившего своих родителей сына

В Самаре СК направил в суд дело убившего своих родителей сына

В Самаре в федеральный суд Самарского района направлено уголовное дело, возбужденное в отношении 27-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве собственных родителей. Его нужно отправить на принудительное лечение, считают специалисты. Преступление было совершено 23 февраля 2017 года в квартире дома по улице 

5 декабря 2017, 08:26
«Все зубы выпали»: В Сызрани иномарка опрокинула маршрутку с пассажирами

«Все зубы выпали»: В Сызрани иномарка опрокинула маршрутку с пассажирами

Сегодня, 4 декабря, в Сызрани примерно в 13:20 на перекрестке улиц Победы и Комсомольской произошла автоавария с участием общественного транспорта, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии полицейских, водитель на автомобиле «Пежо» при выезде со стороны улицы Комсомольской, 
4 декабря 2017, 10:33
МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самарской области

МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самарской области

МЧС распространило сообщение об ухудшении погодных условий в Самарской области.
 
«С 19 часов 4 декабря до 19 часов 5 декабря прогнозируются осадки, местами сильные в виде снега и мокрого снега, туман, гололед. Будьте осторожны», - предупредило ведомство.
 
Напомним, 
4 декабря 2017, 05:16
В Самаре судебные приставы пошли на встречу с должниками

В Самаре судебные приставы пошли на встречу с должниками

4 декабря в России судебные приставы-исполнители начнут массовые обходы должников.
4 декабря 2017, 01:56
В Самаре водитель «ВАЗ-21099» насмерть сбил пожилого пешехода

В Самаре водитель «ВАЗ-21099» насмерть сбил пожилого пешехода

В Самаре водитель автомобиля «ВАЗ-21099» насмерть сбил пожилого пешехода. ДТП произошло в Кировском районе города в воскресенье, 3 декабря.

«3 декабря 2017 года в 18:30 у дома №22 на Красноглинском шоссе в Кировском районе Самары произошло ДТП со смертельным исходом. Как 

4 декабря 2017, 10:55
Пьяный самарец на черной «Приоре» снес ограждение на улице Тувинской

Пьяный самарец на черной «Приоре» снес ограждение на улице Тувинской

В Самаре в ночь с пятницы на субботу, с 1 на 2 декабря, произошло крупное ДТП. Мужчина за рулем автомобиля снес ограждение на улице Тувинской, передает 63.ru со ссылкой на активистов «Ночного патруля».
 
По словам активистов, житель Самары 
2 декабря 2017, 04:25
«Почти как в анекдоте»: в Самаре на проспекте Масленникова Porsche врезался в трамвай

«Почти как в анекдоте»: в Самаре на проспекте Масленникова Porsche врезался в трамвай

Сегодня, 30 ноября, на улице Ново-Садовой произошло знаменательное ДТП. В районе пересечения с проспектом Масленникова Porsche столкнулся с трамваем.
 
«Последнее время в СМИ часто появляется информ, что трамвай «пошел на таран», – с иронией пишет в Твиттере пресс-служба 
30 ноября 2017, 10:55
В Самаре после ДТП с Porsche на Ново-Садовой встали трамваи

В Самаре после ДТП с Porsche на Ново-Садовой встали трамваи

Автомобиль Porsche разбился на пересечении пр. Масленникова и Ново-Садовой в Самаре утром в четверг, 30 ноября. В результате дорожно-транспортного происшествия образовалась пробка.
 
По словам очевидцев, иномарка столкнулась с трамваем, из-за чего движение на линии также оказалось парализовано.

«Все 
30 ноября 2017, 11:54
В Самаре на Пензенской погрузчик разбил «Приору» и встали трамваи

В Самаре на Пензенской погрузчик разбил «Приору» и встали трамваи

В среду, 29 ноября, в Самаре на улице Пензенской временно встали трамваи. Прямо на путях произошло ДТП. Погрузчик разбил легковой автомобиль Lada Priora.

«ДТП на трамвайных путях. Пензенская 52. Водитель погрузчика при выезде со двора не пропустил «Приору». Наблюдалась 
29 ноября 2017, 05:06
Не захотел пропускать: В Самаре КАМАЗ протаранил трамвай

Не захотел пропускать: В Самаре КАМАЗ протаранил трамвай

Сегодня, 25 ноября, в Самаре произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием рельсового общественного транспорта.
 
Как пишут в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте», на улице Мечникова возле дома №50 самосвал КАМАЗ ударил в переднюю часть трамвай. По словам свидетелей 
25 ноября 2017, 04:23
В Самаре «Веста» после ДТП снесла «с корнем» ограждение и вылетела на трамвайные пути

В Самаре «Веста» после ДТП снесла «с корнем» ограждение и вылетела на трамвайные пути

Сегодня, 11 ноября, в Самаре на пересечении Аминева с Ново-Садовой столкнулись «Лада Веста» и «Хундай», сообщают очевидцы в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте». После удара вазовская легковушка пробила пешеходное ограждение и вылетела на трамвайные пути. На месте ДТП работали 
11 ноября 2017, 04:30
В Самарской области ожидается потепление почти до +10

В Самарской области ожидается потепление почти до +10

Синоптики прогнозируют потепление в выходные и в начале следующей недели на территории Самарской области. Столбик термометра снова приблизится к отметке +10. Согласно данным различных сервисов погоды, в воскресенье, 29 октября, ожидается до 7-8 градусов тепла. А в понедельник до +9. 

27 октября 2017, 11:32
Пробки в 9 баллов зафиксированы на дорогах Самары

Пробки в 9 баллов зафиксированы на дорогах Самары

Утром в понедельник, 23 октября, на дорогах Самары зафиксированы 9-балльные пробки. Проезжая часть покрылась ледяной коркой. Заторы, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», наблюдались на Московском шоссе, улице Авроры, проспекте Кирова, Ново-Садовой.

Напомним, в выходные в Самарской области выпал снег. 
23 октября 2017, 09:26
Кто будет переплавлять самарский снег в деньги?

Кто будет переплавлять самарский снег в деньги?

Мэрия Самары признала несостоявшимся конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию снегоплавильной станции. На конкурс подавали заявки 4 компании, однако городские чиновники допустили к участию только одну фирму – ООО «СПК». Заявки «ЮС Когенс», «Паритет-Т» и «Брик Строй» отклонены. 

20 сентября 2017, 09:31
Пешком быстрее: В Самаре ограничат движение по четырем улицам

Пешком быстрее: В Самаре ограничат движение по четырем улицам

Как сообщает администрация г. о. Самары, в связи с проведением работ по ремонту тепловых сетей и восстановлению благоустройства на территории города временно ограничивается движение транспорта по следующим участкам:
С 8:00 4 сентября до 22:00 10 сентября движение перекроют по ул. 

5 сентября 2017, 09:17
По каким дорогам в Самаре пока можно ездить?

По каким дорогам в Самаре пока можно ездить?

В ближайший год, оставшийся до ЧМ-2018, трамваи, пожалуй, будут единственным видом транспорта, на котором без проблем  можно будет добраться из одной части города в другую. Несмотря на то, что к сентябрю в Самаре откроют движение на развязках в районе пересечения 
25 июля 2017, 12:46
Когда в Самаре исчезнут пробки?

Когда в Самаре исчезнут пробки?

В губернской думе назвали сроки, когда в Самаре возобновят движение транспорта по перекрытым участкам Московского шоссе и улицы Ново-Садовой. Это должно произойти 1 сентября. Планируется открыть проезд на участке Новой-Садовой от Полевой до Первомайской, который закрыт в связи со строительством 

21 июня 2017, 02:15
Деньги из снега: Самара обогатится за счет новой снегоплавильной станции

Деньги из снега: Самара обогатится за счет новой снегоплавильной станции

Построить в Самаре снегоплавильную станцию выразили желание четыре компании. Заявки на электронный аукцион подали фирмы «ЮСКогенс», «Паритет-Т», «СПК» и «Брик Строй». Требованиям тендера, по заключению конкурсной комиссии, полностью соответствует пакет документов «СПК». Согласно документам, после подписания соглашения построить станцию должны 

21 июня 2017, 01:21
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