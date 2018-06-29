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В блогах: «4 причины побывать в Сызрани»
Блогер brusnichika спрашивает: "Многие ли из вас или ваших знакомых были в Сызрани?" "Думаю, что нет, - пишет автор. - Единицы. Лично я побывала в этом городе впервые в прошедшем мае. Хочу поделиться с вами своими открытиями. Первое: Сызрань …
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29 июня 2018, 09:30
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Фото в блогах: «Как в Самаре любят футбол»
Блогер Алексей Сергеевич делится своими впечатлениями от похода на фанфест в день игры сборных России и Уругвая. «Я не футбольный фанат, не хожу на матчи, но пропустить такое событие, как чемпионат мира по футболу, которое еще и проходит в …
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27 июня 2018, 10:33
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В блогах: про новый способ ремонта дорог пакетами
Блогер Дмитрий Ширяев в "ЖЖ"-сообществе «Самарский край» сообщил, что появился новый оригинальный способ ремонта дорог. "Лично мне доводилось видеть разный их ремонт, - пишет автор. - Заливание асфальта в лужи, укладка под колеса авто... Но то, что попало в …
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26 июня 2018, 09:00
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В блогах: «Обратился к работодателю по поводу невыносимой жары в цехе»
В сообществе «Рабочие АВТОВАЗа» соцсети "ВКонтакте" жалуются на высокую температуру в помещениях. «Официально обратился к работодателю с заявлением по поводу невыносимой жары в цехе. Если у меня случится тепловой удар на рабочем месте, то оформлю это как производственную травму …
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26 июня 2018, 06:51
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Появились подробности инцидента с трамваем у «Самара Арены»
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26 июня 2018, 09:30
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Трамваи номер 5, 15, 20к и 22 будут ходить по привычным маршрутам во время ЧМ в Самаре
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7 июня 2018, 02:12
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Закрыто движение трамваев по улице Фрунзе в Самаре
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4 июня 2018, 03:23
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До Крутых Ключей хотят продлить новую ветку трамвая в Самаре
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25 мая 2018, 10:59