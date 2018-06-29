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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2018г 
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Появились подробности инцидента с трамваем у «Самара Арены»

Появились подробности инцидента с трамваем у «Самара Арены»

В Самаре движение трамвая по маршруту S5 было полностью восстановлено в понедельник, 25 июня, в 18:25, сообщили в мэрии. Напомним, накануне перед началом матча Россия – Уругвай очевидцы сообщили в соцсети, что на новой ветке у стадиона «Самара Арена» встали 
26 июня 2018, 09:30
Трамваи номер 5, 15, 20к и 22 будут ходить по привычным маршрутам во время ЧМ в Самаре

Трамваи номер 5, 15, 20к и 22 будут ходить по привычным маршрутам во время ЧМ в Самаре

Во время чемпионата мира по футболу трамвайные маршруты  №№ 5, 15, 20к и 22 будут курсировать без изменений. Ранее сообщалось о том, что их схемы будут скорректированы, а маршрут 20К могли и вовсе закрыть. Однако в итоге было принято решение 

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Закрыто движение трамваев по улице Фрунзе в Самаре

В Самаре закрыто движение трамваев по улице Фрунзе. Об этом сообщили в трамвайно-троллейбусном управлении Самары. Ограничение связано с подготовкой к проведению ЧМ-2018. Изменится движение трамваев №3, 15, 16, 20. Напомним, на площади Куйбышева с 14 июня по 15 июля будет 

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До Крутых Ключей хотят продлить новую ветку трамвая в Самаре

До Крутых Ключей хотят продлить новую ветку трамвая в Самаре

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25 мая 2018, 10:59
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