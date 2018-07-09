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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Появились подробности инцидента с трамваем у «Самара Арены»

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Закрыто движение трамваев по улице Фрунзе в Самаре

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4 июня 2018, 03:23
Тольятти снова затопило, есть видео

Тольятти снова затопило, есть видео

В пятницу, 21 июля, в Тольятти снова прошел ливень и городские улицы затопило. Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях. Так на улице Воскресенской водитель внедорожника, ехавший по затопленной дороге, не увидел ямы и застрял.

Как уже сообщала «ТЕРРА», 
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Из-за аномально сильного ливня в Ростове-на-Дону рухнул жилой дом

Из-за аномально сильного ливня в Ростове-на-Дону рухнул жилой дом

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1 июля 2016, 12:15
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