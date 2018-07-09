Сильный дождь, который обрушился на Самару 8 июля, спровоцировал транспортные проблемы. Вода затопила трамвайные пути на улице Ново-Садовой в районе ТЦ «Пирамида». Как сообщает ТТУ, с обыльными осадками не справилась ливневая канализация. Движение транспорта на участке пришлось остановить.
Прибывшие на место специалисты прочистили «ливневку» и привели ее в рабочее состояние. Через некоторое время трамваи вновь начали ходить в обоих направлениях.
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