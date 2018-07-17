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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 16 июля 2018г 
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Семья с тремя детьми перевернулась в авто на трассе под Самарой

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Ограничения на въезд грузовиков в Самару хотят ввести накануне и в дни проведения матчей ЧМ-2018

Ограничения на въезд грузовиков в Самару хотят ввести накануне и в дни проведения матчей ЧМ-2018

Региональные власти решили смягчить ограничения на въезд в Самару грузовиков массой более 3,5 тонны во время чемпионата мира по футболу. Сейчас рассматривается вариант, при котором они будут действовать только в дни проведения футбольных поединков и накануне. Об этом заявил заместитель 
7 июня 2018, 02:42
Во время ЧМ-2018 ограничат движение грузовиков в Самарской области

Во время ЧМ-2018 ограничат движение грузовиков в Самарской области

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С 6:00 до 0:00 запретят проезд на 

19 мая 2018, 08:28
Движение большегрузов ограничат на некоторых дорогах в Самаре

Движение большегрузов ограничат на некоторых дорогах в Самаре

До конца апреля в Самаре будет запрещено движение большегрузных машин. Под ограничения попадают автомобили с нагрузкой более 7 тонн на каждую ось. Такие меры вводятся на следующих трассах: ул. Теневая, ул. Восточная (пос. Береза), 4 квартал (пос. Береза), ул. Магистральная, 

9 апреля 2018, 06:18
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