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В Самаре травмированы 6 пассажиров маршрутки, в которую врезался трамвай
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16 июля 2018, 10:24
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Трамвай снес маршрутку около ТРК «Аврора» в Самаре
В понедельник, 16 июля, в областной столице произошла авария в районе торгово-развлекательного комплекса «Аврора». Примерно в 19:35 на выезде с кольца трамваев один из них столкнулся с маршрутным автобусом.
Как сообщают очевидцы в группе «Подслушано Самара», «от удара …
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16 июля 2018, 10:06
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«Нива» опрокинулась на крышу после ДТП с Nissan Juke в Тольятти
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16 июля 2018, 11:12
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Семья с тремя детьми перевернулась в авто на трассе под Самарой
В воскресенье, 15 июля, семья из пяти человек выехала из Бузулука на юг на иномарке Subaru. В Волжском районе, на Самарской обводной дороге легковушка опрокинулась. По предварительной информации, водитель уснул за рулем, пишут в группе «ДТП 163 Самара». Пострадали …
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16 июля 2018, 10:35
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В часы пик для грузовиков закроют движение от Сызрани до Зеленовки
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9 июля 2018, 10:19
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Ограничения на въезд грузовиков в Самару хотят ввести накануне и в дни проведения матчей ЧМ-2018
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7 июня 2018, 02:42
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Во время ЧМ-2018 ограничат движение грузовиков в Самарской области
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19 мая 2018, 08:28
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Движение большегрузов ограничат на некоторых дорогах в Самаре
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9 апреля 2018, 06:18