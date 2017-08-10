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Фото в блогах: где Волга чище?
Блогер tornader поделился, как он утверждает, очень интересным и редким снимком. "Недавно "Яндекс" обновил изображения в своих картах. Самые последние были сделаны во время паводка. По моим оценкам, это начало июня 2017-го. На карте видно, что воды Самарки коричневые, …
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10 августа 2017, 07:26
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Жара на льду: как хоккейная молодежка Тольятти билась за победу в Магнитогорске
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9 августа 2017, 07:07
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Жуткое ДТП с тольяттинским автобусом: водитель умер, пассажиры ранены
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9 августа 2017, 11:12
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У двух тольяттинцев нашли заводик по подделке моторных масел
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9 августа 2017, 10:14
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Появилось фото раритетов, найденных на Самарке
Блогер Игорь Кондратьев рассказал про "речной эксклюзив без документов". Автор обнаружил в Самаре очень старые лодки. "Даже не знаю, остались ли сегодня в нашем городе мастера, которые смогли бы изготовить подобные деревянные лодки. Думаю, что нет, все-таки это ручная …
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9 августа 2017, 09:31
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Детям показали бокс!
В тольяттинском сообществе "ВК" - "Автомобильная столица" - сообщили, что в Автограде в рамках проекта "Шаг вперёд" была проведена тренировка по боксу в детском оздоровительном лагере "Электроник - Дубрава". Тренировку проводила чемпионка СНГ и Славянских стран по боксу Юлия …
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9 августа 2017, 08:06
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«Оказались выброшены на улицу»: тольяттинцы просят президента о помощи
В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" выложили открытое видеообращение жителей города к президенту России. Тольяттинцы жалуются, что стали жертвой аферистов. В городе опять появилась новая финансовая пирамида. Некая московская инвестиционная компания уже успела «кинуть» сотни горожан на многие миллионы рублей. …
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9 августа 2017, 07:37