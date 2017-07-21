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Самарские банки подвели итоги работы в июне
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20 июля 2017, 01:48
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Сколько денег отнесли в самарские банки?
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20 июля 2017, 09:35
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Где отдадут деньги: выбраны банки-агенты для выплат вкладчикам «Югры»
Банками-агентами для выплаты страхового возмещения вкладчикам московского банка «Югра» выбраны пять кредитных учреждений: ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, «Открытие», «Уралсиб», сообщили в агентстве по страхованию вкладов.
«Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового …
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18 июля 2017, 10:50
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Как вернуть вклады и где смотреть «Игру престолов»: что самарцы ищут в Интернете
Главными темами в запросах жителей Самарской области к поисковику «Яндекс» стали банк «Югра» и сериал «Игра престолов».
Интерес к банку, где в начала июля ввели временную администрацию, оценили в 81 балл. Как уже сообщала «ТЕРРА», наложен мораторий на выплаты …
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17 июля 2017, 08:07
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Сбежать с деньгами будет невозможно
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17 июля 2017, 02:04
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В ЦБ предупредили о продолжении роста цен из-за холодов
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13 июля 2017, 09:16
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«Мир» всем: Центробанк использует любые рычаги для продвижения национальной платежной системы
Центробанк намерен и дальше продвигать национальную платежную систему «Мир», используя любые рычаги воздействия. Регулятор готовит законопроект, ограничивающий автопереводы из нее в международные сервисы, сообщили федеральным изданиям неназванные источники в ведомстве. Дело в том, что трансгосударственные сети электронных платежей, такие как …
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10 июля 2017, 01:09
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Потерянный «Легион»: вкладчикам московского банка придется подождать выплат
Банк России отозвал лицензию у столичной кредитной организации «Легион», представленной филиалом в Самаре и дополнительным офисом в Тольятти. В сообщении регулятора говорится, что банк не исполнял действующие федеральные законы и нормативные акты ЦБ. Значение достаточности его средств опустилось ниже двух …
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7 июля 2017, 02:12