Как вернуть вклады и где смотреть «Игру престолов»: что самарцы ищут в Интернете

Интерес к банку, где в начала июля ввели временную администрацию, оценили в 81 балл. Как уже сообщала «ТЕРРА», наложен мораторий на выплаты … Главными темами в запросах жителей Самарской области к поисковику «Яндекс» стали банк «Югра» и сериал «Игра престолов».Интерес к банку, где в начала июля ввели временную администрацию, оценили в 81 балл. Как уже«ТЕРРА», наложен мораторий на выплаты