10
53
22
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
            .d8888b.   888b    888  d8b   .d8888b.   8888888b.           
           d88P  Y88b  8888b   888  Y8P  d88P  Y88b  888   Y88b          
           Y88b.       88888b  888       888    888  888    888          
  8888b.    "Y888b.    888Y88b 888  888  888         888   d88P  888d888 
     "88b      "Y88b.  888 Y88b888  888  888  88888  8888888P"   888P"   
 .d888888        "888  888  Y88888  888  888    888  888 T88b    888     
 888  888  Y88b  d88P  888   Y8888  888  Y88b  d88P  888  T88b   888     
 "Y888888   "Y8888P"   888    Y888  888   "Y8888P88  888   T88b  888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самарские банки подвели итоги работы в июне

Самарские банки подвели итоги работы в июне

Судя по опубликованной ими отчетности, вклады по-прежнему пользуются популярностью. Жители губернии положили на свои счета больше средств, чем сняли. В лидерах по объему вкладов остается АктивКапитал Банк. Ему доверили более 22 миллиардов рублей. На второй строчке с показателем, превышающим 20 

20 июля 2017, 01:48
Сколько денег отнесли в самарские банки?

Сколько денег отнесли в самарские банки?

Самарские банки подвели итоги работы в июне. Судя по опубликованной ими отчетности, вклады по-прежнему пользуются популярностью и жители губернии положили на свои счета больше средств, чем сняли. В лидерах по объему вкладов остается «АктивКапитал Банк» ему доверили более 22 миллиардов 
20 июля 2017, 09:35
Где отдадут деньги: выбраны банки-агенты для выплат вкладчикам «Югры»

Где отдадут деньги: выбраны банки-агенты для выплат вкладчикам «Югры»

Банками-агентами для выплаты страхового возмещения вкладчикам московского банка «Югра» выбраны пять кредитных учреждений: ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, «Открытие», «Уралсиб», сообщили в агентстве по страхованию вкладов.

«Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового 

18 июля 2017, 10:50
Как вернуть вклады и где смотреть «Игру престолов»: что самарцы ищут в Интернете

Как вернуть вклады и где смотреть «Игру престолов»: что самарцы ищут в Интернете

Главными темами в запросах жителей Самарской области к поисковику «Яндекс» стали банк «Югра» и сериал «Игра престолов».
Интерес к банку, где  в начала июля ввели временную администрацию, оценили в 81 балл. Как уже сообщала «ТЕРРА», наложен мораторий на выплаты 
17 июля 2017, 08:07
Сбежать с деньгами будет невозможно

Сбежать с деньгами будет невозможно

Руководители сомнительных банков не смогут выезжать из России. Пока это только предложение. О такой мере заговорили в Центробанке. По мнению главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, это должно помочь возместить ущерб и спасти активы в случае возникновения проблем. Случаи, когда банкиры выводили 

17 июля 2017, 02:04
В ЦБ предупредили о продолжении роста цен из-за холодов

В ЦБ предупредили о продолжении роста цен из-за холодов

Из-за аномальных для этого времени года метеоусловий в Российской Федерации в ближайшее время сохранится рост цен на фрукты и овощи. Об этом информирует ЦБ со ссылкой на доклад "О чём говорят тренды".
Как отмечается, темп роста цен на плодоовощную продукцию 

13 июля 2017, 09:16
«Мир» всем: Центробанк использует любые рычаги для продвижения национальной платежной системы

«Мир» всем: Центробанк использует любые рычаги для продвижения национальной платежной системы

Центробанк намерен и дальше продвигать национальную платежную систему «Мир», используя любые рычаги воздействия. Регулятор готовит законопроект, ограничивающий автопереводы из нее в международные сервисы, сообщили федеральным изданиям неназванные источники в ведомстве. Дело в том, что трансгосударственные сети электронных платежей, такие как 

10 июля 2017, 01:09
Потерянный «Легион»: вкладчикам московского банка придется подождать выплат

Потерянный «Легион»: вкладчикам московского банка придется подождать выплат

Банк России отозвал лицензию у столичной кредитной организации «Легион», представленной филиалом в Самаре и дополнительным офисом в Тольятти. В сообщении регулятора говорится, что банк не исполнял действующие федеральные законы и нормативные акты ЦБ. Значение достаточности его средств опустилось ниже двух 

7 июля 2017, 02:12
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна