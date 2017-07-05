|
Бывшему банкиру придется побыть ждуном
В Ленинском районном суде Самары не стали выносить приговор бывшему первому вице-президенту «Волго-Камского банка» Олегу Назарову, хотя изначально это планировалось сделать во вторник. Как сообщили «ТЕРРЕ» в секретариате, судья удалился в совещательную комнату, а оглашение приговора отложил на 21 июля …
|
5 июля 2017, 12:17
|
Под прицелом: Банкам передали черные списки подозрительных клиентов
Центробанк, Росфинмониторинг и российские банки начали обмениваться сведениями о подозрительных клиентах, обслуживать которых финансово-кредитные структуры отказались в рамках так называемого "антиотмывочного" законодательства. Об этом информируют "Известия".
|
29 июня 2017, 09:12
|
Самарские банки-банкроты задолжали 35 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов опубликовало отчет о ходе конкурсного производства четырех обанкроченных самарских кредитных учреждений - "Волга-Кредит", "Волго-Камского", "ФИА" и "Эл-Банка" на начало июня. В первом на счетах находится чуть больше 83 миллионов рублей, в конкурсную массу за месяц было …
|
23 июня 2017, 05:50
|
Правление банка «Солидарность» возглавил топ-менеджер из Иваново Василий Белов
На должность председателя правления самарского банка «Солидарность» назначен Василий Белов. Ранее он возглавлял «Кранбанк» в Иваново.
«В Кранбанке Василий Юрьевич продолжит работу в качестве члена Совета директоров. Такое решение направлено на повышение эффективности систем управления банков и выполнения плана …
|
23 июня 2017, 09:55