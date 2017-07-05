Под прицелом: Банкам передали черные списки подозрительных клиентов Центробанк, Росфинмониторинг и российские банки начали обмениваться сведениями о подозрительных клиентах, обслуживать которых финансово-кредитные структуры отказались в рамках так называемого "антиотмывочного" законодательства. Об этом информируют "Известия".

Банки первыми изучили черные списки 200 тысяч ненадежных клиентов. Люди из этого списка могут …