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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Материалы по теме:

С экс-руководства «Приоритета» хотят взыскать 600 миллионов рублей

С экс-руководства «Приоритета» хотят взыскать 600 миллионов рублей

Агентство по страхованию вкладов обратилось в самарский арбитраж с иском к трем бывшим руководителям банка «Приоритет». С экс-председателя правления Дениса Машкова и членов правления банка Татьяны Кузнецовой и Владимира Зайцева хотят взыскать почти 600 миллионов рублей. Претензии адресованы им «за 

10 августа 2017, 11:41
В Самаре совершен налет на офис банка на 6-й просеке

В Самаре совершен налет на офис банка на 6-й просеке

В пятницу, 4 августа, по предварительным сведениям, был совершен налет на офис одного из банков, расположенные на Шестой просеке. В него ворвались неизвестные. Но их что-то напугало, и они скрылись, предположительно, так и не успев ничего похитит, передает «Волга-Ньюс» 
4 августа 2017, 08:36
Самарским МП никто денег не дает

Самарским МП никто денег не дает

Самарский «Спецремстройзеленхоз» не смог найти банк, который предоставит муниципальному предприятию кредит, говорится в сообщении на портале госзакупок. МП хотело занять 30 миллионов рублей на два года. Деньги озеленителям понадобились на пополнение оборотных средств и погашение долгов. В компании посчитали, что 

4 августа 2017, 09:58
Средний чек займа по кредитным картам в Самаре вырос на 46%

Средний чек займа по кредитным картам в Самаре вырос на 46%

В Самарской области средний размер займа по кредитной карте составил 50 000 рублей. Такие данные за второй квартал 2017 года привели в Объединенном кредитном бюро. В аналогичный период прошлого года он составлял 34 000 рублей. Специалисты отметили, что число выданных кредитных карт за 

3 августа 2017, 03:21
В Фонде капремонта не унывают и попытаются раздобыть денег

В Фонде капремонта не унывают и попытаются раздобыть денег

Областному Фонду капитального ремонта не хватает денег на выполнение программы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов в рамках реализации мероприятий по подготовке города Самара к проведению ЧМ-2018. Для ее реализации некоммерческая организация объявила тендер на открытие кредитной 

27 июля 2017, 03:51
В самарской квартире начался дождь: жительница передает привет Фонду капремонта

В самарской квартире начался дождь: жительница передает привет Фонду капремонта

Самарчанка Юлия Волгина пожаловалась в "Фейсбуке" на региональный Фонд капремонта. "Вчера мою квартиру затопило. Оказалось, прорвало трубу отопления на чердаке. Новую, к слову, трубу. В управляющей компании меня сразу же отфутболили в Фонд, потому что заказы на капремонт идут через 
20 июля 2017, 09:08
У самарцев хотят забрать 200 миллионов рублей в Фонд капремонта

У самарцев хотят забрать 200 миллионов рублей в Фонд капремонта

В Самарской области региональный Фонд капремонта начал предъявлять иски злостным неплательщикам. Претензии на общую сумму более 115 миллионов рублей предъявлены 16 000 должников. 365 исков предназначены юридическим лицам, вместе с ними сумма долга достигает 200 миллионов рублей.

Те, кто получат под роспись 

19 июля 2017, 01:59
Кому сделают ремонт: появился список самарских домов, которые обновят к ЧМ-2018

Кому сделают ремонт: появился список самарских домов, которые обновят к ЧМ-2018

Фонд капитального ремонта Самарской области обнародовал в «Самарской газете» список ста первых домов, которые отремонтируют к ЧМ-2018. Речь идет о ремонте фасадов и кровли зданий, которые расположены на гостевых туристических маршрутах. Отметим, всего планируют обновить 238 домов.

г. 
21 июня 2017, 07:14
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