«Земский банк» предоставит фонду капитального ремонта Самарской области кредит в 150 миллионов рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Деньги пойдут на подготовку города к чемпионату мира по футболу 2018 года. ФКР оплатит из этих средств капремонт домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов. Кредит организация возьмет на два года под 11% годовых. Согласно графику, платежи со стороны банка начнутся в апреле 2018 года и закончатся в июле 2019-го. Ежемесячно фонд будет получать почти по 9,4 миллиона рублей.
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С экс-руководства «Приоритета» хотят взыскать 600 миллионов рублей
Агентство по страхованию вкладов обратилось в самарский арбитраж с иском к трем бывшим руководителям банка «Приоритет». С экс-председателя правления Дениса Машкова и членов правления банка Татьяны Кузнецовой и Владимира Зайцева хотят взыскать почти 600 миллионов рублей. Претензии адресованы им «за …
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10 августа 2017, 11:41
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В Самаре совершен налет на офис банка на 6-й просеке
В пятницу, 4 августа, по предварительным сведениям, был совершен налет на офис одного из банков, расположенные на Шестой просеке. В него ворвались неизвестные. Но их что-то напугало, и они скрылись, предположительно, так и не успев ничего похитит, передает «Волга-Ньюс» …
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4 августа 2017, 08:36
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Самарским МП никто денег не дает
Самарский «Спецремстройзеленхоз» не смог найти банк, который предоставит муниципальному предприятию кредит, говорится в сообщении на портале госзакупок. МП хотело занять 30 миллионов рублей на два года. Деньги озеленителям понадобились на пополнение оборотных средств и погашение долгов. В компании посчитали, что …
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4 августа 2017, 09:58
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Средний чек займа по кредитным картам в Самаре вырос на 46%
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3 августа 2017, 03:21
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В Фонде капремонта не унывают и попытаются раздобыть денег
Областному Фонду капитального ремонта не хватает денег на выполнение программы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов в рамках реализации мероприятий по подготовке города Самара к проведению ЧМ-2018. Для ее реализации некоммерческая организация объявила тендер на открытие кредитной …
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27 июля 2017, 03:51
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В самарской квартире начался дождь: жительница передает привет Фонду капремонта
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20 июля 2017, 09:08
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У самарцев хотят забрать 200 миллионов рублей в Фонд капремонта
В Самарской области региональный Фонд капремонта начал предъявлять иски злостным неплательщикам. Претензии на общую сумму более 115 миллионов рублей предъявлены 16 000 должников. 365 исков предназначены юридическим лицам, вместе с ними сумма долга достигает 200 миллионов рублей.
Те, кто получат под роспись …
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19 июля 2017, 01:59
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Кому сделают ремонт: появился список самарских домов, которые обновят к ЧМ-2018
Фонд капитального ремонта Самарской области обнародовал в «Самарской газете» список ста первых домов, которые отремонтируют к ЧМ-2018. Речь идет о ремонте фасадов и кровли зданий, которые расположены на гостевых туристических маршрутах. Отметим, всего планируют обновить 238 домов.
г. …
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21 июня 2017, 07:14