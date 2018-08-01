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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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Скелетированный труп мужчины нашли в колодце в Тольятти

Скелетированный труп мужчины нашли в колодце в Тольятти

Полицейские из Тольятти пытаются узнать, откуда в колодце  появился труп человека. На страшную находку наткнулись в понедельник, 30 июля, в колодце частного дома по улице Энергетиков в микрорайоне Шлюзовой. Из него достали скелетированный труп неизвестного мужчины. Тело будут исследовать судмедэксперты, 
1 августа 2018, 03:04
Парни из Октябрьска похитили часть путевой машины, чтобы сдать в чермет

Парни из Октябрьска похитили часть путевой машины, чтобы сдать в чермет

Полицейским из дежурной части Сызранского линейного отдела сообщили, что неизвестные украли блок радиатора, который является составной частью железнодорожной путевой машины. Стоимость похищенного составила более 11 тысяч рублей. Во время расследования выяснилось, что к преступлению могут быть причастны двое местных жителей 
1 августа 2018, 11:42
Экс-полицейский из Самары заплатит 300 тысяч рублей за взятку

Экс-полицейский из Самары заплатит 300 тысяч рублей за взятку

Самарский суд рассмотрел дело бывшего сотрудника полиции, которого обвиняли в получении взятки. По версии следствия, с декабря 2017 по март 2018 мужчина в несколько приемов взял у директора ООО 75 тысяч рублей. Взятка была платой за то, что он не 
1 августа 2018, 10:47
Сотрудники ФСБ задержали директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова

Сотрудники ФСБ задержали директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова

1 августа стало известно о задержании директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова. По информации источников «ТЕРРЫ», операцию, которая прошла накануне, проводили сотрудники регионального управления ФСБ. Вместе с ним силовики задержали и его брата.

По предварительным данным, Архипов подозревается в 

1 августа 2018, 10:42
В Самарской области отец шестерых детей порезал возлюбленного своей сестры

В Самарской области отец шестерых детей порезал возлюбленного своей сестры

Полицейским из Исаклинского района рассказали, что в местную больницу поступил 31-летний мужчина - житель села Ключи с раной в животе. Полицейские выехали в дом, откуда в больницу доставили пострадавшего. Оказалось, что потерпевший распивал алкогольные напитки со своей случайной знакомой. Но 

1 августа 2018, 09:29
Как изменятся тарифы на капремонт в Самарской области?

Как изменятся тарифы на капремонт в Самарской области?

С 1 июля, уже по сложившейся традиции, по всей стране вырастут тарифы на коммунальные услуги. В среднем на инфляционные 4%. Причем коснется это и взносов на капитальный ремонт, которые сейчас в нашем регионе составляют от 5 до 6 с половиной 

28 июня 2018, 09:02
Новый кредит к ЧМ-2018 хочет взять Фонд капремонта Самарской области

Новый кредит к ЧМ-2018 хочет взять Фонд капремонта Самарской области

Самарский региональный оператор «Фонд капитального ремонта» намерен снова взять кредит под мундиаль. Речь идет о ремонте многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых маршрутов в рамках подготовки Самары к проведению ЧМ-2018 по футболу. На этот раз за­прашиваемая сумма составляет 250 миллионов рублей, 

13 марта 2018, 09:55
В Самарской области построят завод по выпуску лифтов

В Самарской области построят завод по выпуску лифтов

В Самарской области планируют запустить производство лифтов. Ожидается, что в регионе построят завод по выпуску подъемных устройств. Эту информацию подтвердил директор Фонда капитального ремонта Самарской области Михаил Архипов.

«В следующем году собираемся заменить еще около 300 лифтов. Кроме того, планируется построить 

21 декабря 2017, 12:48
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