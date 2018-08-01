Еще один громкий коррупционный скандал в Самаре. Сотрудники регионального управления ФСБ по подозрению в коммерческом подкупе задержали временно исполняющего обязанности директора областного Фонда капремонта Михаила Архипова. По некоторым данным, сумма полученных им средств составила 220 тысяч рублей.
Автомобиль, оперативники ФСБ, меченые купюры и светящиеся от ультрафиолета руки - это кадры задержания брата врио генерального директора "Фонда капитального ремонта" Самарской области Михаила Архипова. По версии спецслужб, глава Фонда разработал незаконную схему получения так называемых "откатов" с руководителей фирм-подрядчиков за содействие в заключении договоров и оплате проведенных ремонтных работ в многоквартирных домах Самарской области. Его брат выступал в роли посредника. При проведении оперативного эксперимента, в момент передачи 222 тысяч рублей мужчину и задержали. На самого Михаила Архипова завели уголовное дело по статье "Коммерческий подкуп".
- Как правило, такие коммерческие подкупы проявляются в таких организациях в связи с тем, что закрываются некачественно исполненные, не вовремя исполненные или вообще не исполненные виды работ, за которые оплата уже проведена или ожидается оплата, - сказал адвокат Андрей Соколов. - Фактически, это может указывать на некий вывод денежных средств фонда в частные руки.
Самарский региональный фонд капитального ремонта не раз попадал в скандальные истории. То его бывший руководитель Андрей Чибисов пытался купить на служебные деньги дорогой автомобиль, то прокуратура заподозрила руководство фонда в необоснованном обогащении из-за того, что собранные с самарцев деньги положили в банк, а полученные с этого проценты потратили на зарплаты сотрудников, премии, покупки машин. Областные парламентарии не раз обращали внимание на закрытость информации о денежных потоках в фонде, возмущались тем, что все торги шли мимо системы госзакупок, а потому не раз просили проверить внутреннюю деятельность фонда. Но все эти попытки провалились.
- Фигура господина Архипова в общем-то не безупречна в своей истории. Когда он работал в Жигулевске, если я не ошибаюсь, вице-мэром по ЖКХ, тоже определенные истории с ним были связаны, - комментирует ситуацию депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев. - Но, в то же время, это следствие даже не отдельного человека, а самой системы коррумпированной, которая у нас создана в Фонде капитального ремонта. То, что произошло - это одно из проявлений, для чего эта система была создана. Видимо, она была создана для того, чтобы у руководства Фонда была возможность в ручном режиме определять тех, кто выигрывает подряды. А там большие деньги. Оборот ежегодный Фонда капремонта - миллиарды рублей.
Обратил на это внимание и глава региона Дмитрий Азаров. Комментируя задержание Архипова, он напомнил, что с самого начала предупредил всех коллег о своей принципиальной позиции относительно борьбы с коррупцией. После этого начались проверки во всех структурах, имеющих отношение к народным деньгам. В том числе в СОФЖИ и на Сергиевской птицефабрике. Результаты ушли силовикам.
- Инициирована была проверка не только Фонда капремонта. Кстати, он ни разу не проверялся. Более того, руководитель Фонда препятствовал проверке, он говорил, что никто не в праве контролировать деятельность Фонда, - заявил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. - Поэтому мы сформировали группу, куда включили представителей жилинспекции и Минфина, первые результаты проверок уже есть.
В рамках расследования уголовного дела дома и по местам работы обоих Архиповых прошли обыски. Не исключено, что в результате в нем могут появиться и новые эпизоды. Сама статья «Коммерческий подкуп» предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании для задержанных меры пресечения.