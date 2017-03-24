Самарские хакеры украли с банковских карт россиян 500 тысяч рублей Разбирательство по делу о мошенничестве в сфере компьютерной информации идет в суде Промышленного района Самары. По версии следствия, летом 2014 года группа хакеров занялась хищением денег с банковских карт россиян. Всего в деле 34 потерпевших из разных регионов РФ. Перед …