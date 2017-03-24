Российский Минсельхоз предлагает выпустить банковские социальные карты на детское питание для малоимущих. В настоящее время ведомство совместно с Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров обсуждает способы их распространения. Предполагается, что региональные власти каждого субъекта сами определят группы, для которых будет доступна карта. В частности, это могут быть дети с определенными заболеваниями и инвалиды, а также многодетные семьи.
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В России введут продовольственные карты для малоимущих
Минпромторг опубликовал список продуктов, которые малоимущие смогут приобрести по банковским картам в рамках адресной продовольственной помощи. Разработанная ведомством программа предполагает зачисление на карты до 1200 баллов, равных денежным средствам. Предполагается, что на них можно будет приобрести хлеб, крупы, яйца, растительное …
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9 февраля 2017, 03:49
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Прокуратура: в Самаре необоснованно завышали цены на детское питание
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23 ноября 2016, 09:37
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В России хотят внедрить мобильную геолокацию денежных операций
«Национальная система платежных карт» предложила внедрить в России функцию мобильной геолокации клиентов в момент совершения ими денежных операций. Новая опция позволит отслеживать местонахождение людей по их телефону и блокировать подозрительные действия, если владелец и его «пластик» оказались далеко друг от …
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17 августа 2016, 03:55
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В Самарской области активизировались лжесотрудники ПФР
В Самарской области участились случаи обмана граждан мошенниками.
Как информирует отделение Пенсионного фонда РФ по Самарской области, неизвестные злоумышленники, представляясь сотрудниками ведомства или администрации губернатора региона, обзванивают пенсионеров, сообщают им о якобы дополнительных выплатах и в связи с этим …
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22 июня 2016, 10:44
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Самарские хакеры украли с банковских карт россиян 500 тысяч рублей
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28 января 2016, 02:13