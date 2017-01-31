Министр обороны России Сергей Шойгу предложил ввести единую форму одежды для руководства предприятий оборонно-промышленного комплекса. Директора обязаны будут надевать ее во время единого дня приемки и инспекций военных заказчиков на заводах. В ведомстве поясняют, что форму нужно сделать в черных тонах, по аналогии с повседневным костюмом для военнослужащих, в качестве знаков отличия применять 5-конечные звезды. Слева на груди предусмотреть место для госнаград, ниже - для фамилии. Справа будет плашка с названием организации. На правом плече - шеврон с эмблемой компании. По данным реестра кабмина, сейчас в России насчитывается около 1339 организаций ОПК, в том числе 19 - в Самарской области.