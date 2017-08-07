Ряд последних изменений в федеральном законодательстве лишит региональные власти возможности регулировать деятельность организаций общественного питания. А, как известно, именно под них маскируются некоторые магазины, продающие алкоголь в ночное время. Почему политика, направленная на ужесточение оборота спиртного, может привести к обратному результату?
Формально продажа алкоголя в ночное время под запретом. Однако предприимчивые бизнесмены нашли лазейку в законе, о которой прекрасно осведомлены и контролирующие органы. Но сделать с этим ничего не могут.
Валерий Тихонов, руководитель департамента регулирования оборота алкогольной продукции министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области:
- Снимают вывеску "магазин", вешают вывеску "бар". «Мы закусочная или бар», - соответственно, они позиционируют себя как точка общественного питания, на которую ограничения по времени не распространяются.
А в ближайшее время ситуация может усугубиться. Внесенные изменения в федеральный 171-й закон, регулирующий оборот алкоголя, оставляют ограничения по площади точек общепита лишь для тех мест, где торгуют крепким спиртным. Они по-прежнему не могут быть меньше 50 метров. А вот употреблять слабоалкогольную продукцию можно даже в крохотном киоске. Более того, уже осенью может быть снят запрет на то, чтобы вход в подобные заведения - если они находятся прямо в здании - располагался со стороны двора жилого дома. Впрочем, пока государственная политика в области регулирования оборота пенных напитков привела к тому, что объемы рынка за последние 10 лет упали на треть. С начала года еще на 4 процента.
Виктория Агапова, управляющий по работе с органами гос. власти и корпоративным отношениям в регионе Урал-Поволжье «Балтика-Самара»:
- Ключевым критерием падения является ограничение, введенное в январе 17 года: ограничения продажи продукции в ПЭТ-упаковке свыше полутора литров. Это тот тренд, который отражается на объемах в большей степени.
Административная ответственность для тех, кто нарушает подобный запрет, весьма ощутима для должностных лиц: это штраф от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических - от 300 до 500. Парадокс в том, что наказать виновных не так-то просто.
Владимир Жернов, заместитель начальника отдела по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Самарской области:
- Поступило 15 жалоб, мы пока никаких мер принять не можем, потому что у нас оснований нет по такой жалобе выходить на этот объект. А для того, чтобы возбудить дело по материалам, их недостаточно. Нам нужны какие-то фото- или видеодокументы, свидетельства и так далее. Пока эта практика нарабатывается, мы даем пока ответы.
Если раньше Роспотребнадзор мог действовать сразу после жалобы гражданина, то теперь ему сначала придется доказать, что он потребовал от самого виновника устранить нарушение, но получил отказ. Впрочем, есть для рынка пенных напитков и хорошие новости. Правда, больше они порадуют производителей и бюджет. С 1 августа ограничен ввоз алкоголя из стран-соседей - Белоруссии и Казахстана. До этого момента якобы для личного потребления пиво ввозилось фурами, при этом никаких налогов с его продажи бюджет не получал. Теперь разрешенный максимум - 10 литров на человека. По подсчетам экспертов, объем контрафакта на рынке составлял до 30%. И если в прошлом году от сборов с пивной отрасли в губернскую казну поступило 8 миллиардов рублей, то недополученный доход, таким образом, составил примерно 2,5 миллиарда.