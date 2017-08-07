14-летняя школьница везла в детский лагерь чемодан наркотиков и алкоголя Транспортная полиция сняла в Самаре с поезда 14-летнюю школьницу. В чемодане подростка нашли наркотики и несколько бутылок алкоголя, а также украденные украшения, которые пропали у ее попутчицы. Известно, что девочка ехала из Мурманска в детский оздоровительный лагерь. Сведения о том, …