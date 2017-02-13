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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре 20-летняя автоледи на иномарке не справилась с управлением

В Самаре 20-летняя автоледи на иномарке не справилась с управлением

В воскресенье, 5 февраля, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП с участием трех автомобилей. В 13:10 на улице Мяги столкнулись Hyundai Tucson, «Нива» и «Лада Приора». Есть пострадавшие.

По предварительной версии полицейских, 20-летняя автоледи, управлявшая иномаркой, в условиях снегопада не справилась 

6 февраля 2017, 04:09
Автоледи застряла в снегу на трассе в Самарской области

Автоледи застряла в снегу на трассе в Самарской области

В Самарской области спасли женщину-водителя, которая почти пять часов провела в снежном плену. Автомобилистка возвращалась домой в село Севрюкаево в метель, и её машина застряла на заснеженной трассе. Помощь смог вызвать муж автоледи. Из Тольятти и Жигулевска приехали спасатели с 
3 февраля 2017, 10:50
Автоледи на «Мицубиси» попала в ДТП на М5 у Тольятти

Автоледи на «Мицубиси» попала в ДТП на М5 у Тольятти

В понедельник, 16 января под Тольятти произошло ДТП. На трассе М5, между постом «Зеленовка» и Обводной, перевернулся автомобиль Mitsubishi Lancer 9, сообщают очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, иномарка вылетела в кювет, не доехав до автозаправки «Роснефть». Машиной, 
16 января 2017, 10:25
В Тольятти две автоледи пострадали в ДТП на Лесопарковом шоссе

В Тольятти две автоледи пострадали в ДТП на Лесопарковом шоссе

В понедельник, 12 декабря, в 15:20 на Лесопарковом шоссе в Центральном районе Тольятти столкнулись две иномарки Nissan X-Trail и Toyota RAV4, которыми управляли женщины. Есть фото. Обе автоледи получили травмы и были доставлены  в больницу, сообщили в ГУ МВД России 
13 декабря 2016, 01:09
В Самаре на отлов бродячих собак потратят 13 млн рублей

В Самаре на отлов бродячих собак потратят 13 млн рублей

Мэрия Самары города объявила тендер по определению подрядчика, который займется оказанием услуг по регулированию их численности. На эти целя потратят 13 млн рублей. Согласно техзаданию, планируется поймать 8,5 тысяч собак в возрасте старше 6 месяцев, а затем передать их ветеринарам 

2 декабря 2016, 11:43
В Тольятти поймали питбуля-убийцу

В Тольятти поймали питбуля-убийцу

Опасное животное, ранее проживавшее в одной из городских семей, за несколько месяцев убило нескольких бродячих собак и напало на пенсионерку и ребенка.

4 ноября на одной из улиц Шлюзового района питбуль атаковал бабушку с 13-летней внучкой, а также их собаку. Бойцовый 

13 ноября 2016, 12:18
В Сызрани собачья стая атаковала площадку с играющими детьми

В Сызрани собачья стая атаковала площадку с играющими детьми

Жители двора Гагарина дом 4 в Сызрани стали свидетелями жуткой картины. Стая бездомных псов в буквальном «атаковала» детскую площадку, на которой играли ребята. Собаки с громким лаем носились по площадке, а одно животное даже погналось за малышом. Нескольким ребятам повезло 
4 ноября 2016, 08:45
Под Тольятти собака укусила за лицо 3-летнюю девочку

Под Тольятти собака укусила за лицо 3-летнюю девочку

Вчера, 3 ноября, около 19:00 в селе Тимофеевка под Тольятти произошло ЧП. Там пострадала 3-летняя девочка, которую укусила за лицо собака, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.

Пострадавшей малышке вызвали скорую. Прибывшие врачи «скорой» оказали ребенку первую 

4 ноября 2016, 02:25
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