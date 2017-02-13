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В Самаре 20-летняя автоледи на иномарке не справилась с управлением
В воскресенье, 5 февраля, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП с участием трех автомобилей. В 13:10 на улице Мяги столкнулись Hyundai Tucson, «Нива» и «Лада Приора». Есть пострадавшие.
По предварительной версии полицейских, 20-летняя автоледи, управлявшая иномаркой, в условиях снегопада не справилась …
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6 февраля 2017, 04:09
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Автоледи застряла в снегу на трассе в Самарской области
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3 февраля 2017, 10:50
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Автоледи на «Мицубиси» попала в ДТП на М5 у Тольятти
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16 января 2017, 10:25
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В Тольятти две автоледи пострадали в ДТП на Лесопарковом шоссе
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13 декабря 2016, 01:09
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В Самаре на отлов бродячих собак потратят 13 млн рублей
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2 декабря 2016, 11:43
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В Тольятти поймали питбуля-убийцу
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13 ноября 2016, 12:18
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В Сызрани собачья стая атаковала площадку с играющими детьми
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4 ноября 2016, 08:45
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Под Тольятти собака укусила за лицо 3-летнюю девочку
Вчера, 3 ноября, около 19:00 в селе Тимофеевка под Тольятти произошло ЧП. Там пострадала 3-летняя девочка, которую укусила за лицо собака, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
Пострадавшей малышке вызвали скорую. Прибывшие врачи «скорой» оказали ребенку первую …
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4 ноября 2016, 02:25