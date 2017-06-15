4
45
12
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 14 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 d8b  888888888   888888888   888        .d8888b.       d8888   888       888 
 Y8P  888         888         888       d88P  Y88b     d8P888   888   o   888 
      888         888         888       888    888    d8P 888   888  d8b  888 
 888  8888888b.   8888888b.   88888b.   Y88b. d888   d8P  888   888 d888b 888 
 888       "Y88b       "Y88b  888 "88b   "Y888P888  d88   888   888d88888b888 
 888         888         888  888  888         888  8888888888  88888P Y88888 
 888  Y88b  d88P  Y88b  d88P  888  888  Y88b  d88P        888   8888P   Y8888 
 888   "Y8888P"    "Y8888P"   888  888   "Y8888P"         888   888P     Y888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре спрячут старые дома и элеватор

В Самаре спрячут старые дома и элеватор

Стали известны адреса зданий в центре Самары, которые прикроют  фальшфасадами на время ЧМ-2018. На полотнах будут изображены сооружения в их изначальном виде, рассказали представители администрации. В Самарском районе в списке семь «замаскированных домов»: два здания №7 и 14 на улице 

15 июня 2017, 11:32
В Самаре вскрыли дороги - раскопки продолжатся до 13 августа

В Самаре вскрыли дороги - раскопки продолжатся до 13 августа

В самарской мэрии сообщили о перекрытии улиц в связи со строительством водопровода. Движение транспорта ограничат на трех участках.

С 13 июня до 23 часов 22 июня ограничен проезд по улице Николая Панова в районе перекрестка с Подшипниковой.

С 23 июня на месяц 

14 июня 2017, 09:57
По улице Николая Панова лучше не ездить до 13 августа

По улице Николая Панова лучше не ездить до 13 августа

С 13 июня по 22 июня 2017 года включительно в Самаре будет ограничено движение по улице Николая Панова на пересечении с улицей Подшипниковая, сообщает администрация Самары.
Впрочем, с 23 июня проехать в этом районе будет все равно затруднительно. Как сообщает мэрия, 

13 июня 2017, 09:57
В Самаре не смогли перекрыть новый участок Московского шоссе

В Самаре не смогли перекрыть новый участок Московского шоссе

Перекрытие Московского шоссе в районе улицы Луначарского, где строят новую транспортную развязку, снова перенесли на неопределенный срок. В ГИБДД сообщили, что подрядчик пока не готов приступить к строительным работам на проезжей части, якобы задержка произошла из-за погодных условий, до сих 

13 июня 2017, 03:25
После ЧМ-2018 «Самара Арену» выставят на продажу

После ЧМ-2018 «Самара Арену» выставят на продажу

Шесть стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года планируют продать свои названия коммерческим структурам после окончания турнира. Как пишут «Известия», арены в Самаре, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде и Саранске последуют примеру домашнего стадиона «Спартак», имеющего название «Открытие Арена» 
13 июня 2017, 12:03
Самарцы остались без площади Куйбышева

Самарцы остались без площади Куйбышева

Реконструкцию площади Куйбышева должны завершить в октябре. Она будет закрыта для прогулок, пока там работают строители. Сейчас работы идут в скверах. Тротуары выложат плиткой. Затем начнут демонтировать асфальтовое покрытие площади. Проход в театр оперы и балета организован со стороны улицы 
8 июня 2017, 02:12
На самарском стадионе

На самарском стадионе "Локомотив" во время матча у футболиста остановилось сердце

Такова легенда учений врачей на стадионе "Локомотив". У бригады медиков, дежурящих у кромки поля, 2 минуты на то, что добежать до пациента и начать реанимацию. 1 минуту делают непрямой массаж сердца, 10 секунд бегут, потом всё повторяется.
Рядом на поле 

7 июня 2017, 12:48
Самарская прокуратура выявила опасные участки на Безымянке

Самарская прокуратура выявила опасные участки на Безымянке

В Самаре проезжая часть на улицах Физкультурной и Теннисной оказалась ненадлежащего качества. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области. Ведомство в ходе выездной проверки обнаружило на Безымянке выбоины, размеры которых превышают допустимые ГОСТом. В адрес директора муниципального предприятия «Благоустройство» внесено 

7 июня 2017, 12:30
Еще один выезд из Самары начнут перекрывать летом

Еще один выезд из Самары начнут перекрывать летом

В июне в Самаре планируют начать капитальный ремонт на участке Красноглинского шоссе - от моста через реку Сок до Волжского шоссе. Подрядчика должны выбрать 18 мая. Из областного бюджета на эти работы планируют выделить более 45 миллионов рублей. Отметим, ранее 

26 апреля 2017, 01:45
Красноглинское шоссе в Самаре расширят до четырех полос

Красноглинское шоссе в Самаре расширят до четырех полос

В 2017 году в Самаре запланирована реконструкция Красноглинского шоссе. Магистраль включена в перечень гостевых маршрутов к ЧМ-2018. Проезжую часть расширят до четырех полос, сообщили на совещании в мэрии.

Кроме того, предстоит ремонт въезда у Сокского моста. Будут обновлять павильоны на автобусных 

7 марта 2017, 01:40
В Самаре Красноглинское шоссе перекроют для «Кросса нации 2016»

В Самаре Красноглинское шоссе перекроют для «Кросса нации 2016»

В воскресенье, 25 сентября, в Самаре ограничат движение транспорта по Красноглинскому шоссе. Это связано с проведением всероссийских соревнований «Кросс нации 2016». Они пройдут на базе центра «Чайка» в поселке Управленческий.

Проезд транспорта будет закрыт с 7 часов утра до 16:00 по 

22 сентября 2016, 01:24
В Самаре столкнулись KИА и КамАЗ: пострадали две девочки и водители

В Самаре столкнулись KИА и КамАЗ: пострадали две девочки и водители

ДТП произошло на Красноглинском шоссе вчера, 30 апреля, сообщает ГУ МВД по Самарской области. По предварительным данным сотрудников полиции, 30-летняя женщина, управлявшая КИА, нарушила правила дорожного движения, не пропустив во время поворота на перекрестке грузовик, ехавший по главной дороге навстречу.

1 мая 2016, 09:23
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна