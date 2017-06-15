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В Самаре спрячут старые дома и элеватор
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15 июня 2017, 11:32
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В Самаре вскрыли дороги - раскопки продолжатся до 13 августа
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14 июня 2017, 09:57
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По улице Николая Панова лучше не ездить до 13 августа
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13 июня 2017, 09:57
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В Самаре не смогли перекрыть новый участок Московского шоссе
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13 июня 2017, 03:25
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После ЧМ-2018 «Самара Арену» выставят на продажу
Шесть стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года планируют продать свои названия коммерческим структурам после окончания турнира. Как пишут «Известия», арены в Самаре, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде и Саранске последуют примеру домашнего стадиона «Спартак», имеющего название «Открытие Арена» …
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13 июня 2017, 12:03
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Самарцы остались без площади Куйбышева
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8 июня 2017, 02:12
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На самарском стадионе "Локомотив" во время матча у футболиста остановилось сердце
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7 июня 2017, 12:48
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Самарская прокуратура выявила опасные участки на Безымянке
В Самаре проезжая часть на улицах Физкультурной и Теннисной оказалась ненадлежащего качества. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области. Ведомство в ходе выездной проверки обнаружило на Безымянке выбоины, размеры которых превышают допустимые ГОСТом. В адрес директора муниципального предприятия «Благоустройство» внесено …
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7 июня 2017, 12:30
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Еще один выезд из Самары начнут перекрывать летом
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26 апреля 2017, 01:45
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Красноглинское шоссе в Самаре расширят до четырех полос
В 2017 году в Самаре запланирована реконструкция Красноглинского шоссе. Магистраль включена в перечень гостевых маршрутов к ЧМ-2018. Проезжую часть расширят до четырех полос, сообщили на совещании в мэрии.
Кроме того, предстоит ремонт въезда у Сокского моста. Будут обновлять павильоны на автобусных …
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7 марта 2017, 01:40
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В Самаре Красноглинское шоссе перекроют для «Кросса нации 2016»
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22 сентября 2016, 01:24
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В Самаре столкнулись KИА и КамАЗ: пострадали две девочки и водители
ДТП произошло на Красноглинском шоссе вчера, 30 апреля, сообщает ГУ МВД по Самарской области. По предварительным данным сотрудников полиции, 30-летняя женщина, управлявшая КИА, нарушила правила дорожного движения, не пропустив во время поворота на перекрестке грузовик, ехавший по главной дороге навстречу.
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1 мая 2016, 09:23