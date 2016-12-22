Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 22 декабря, примерно в десять часов утра. Авария произошла на пересечении проспекта Юных Пионеров и улицы Каховской. Столкнулись грузовая «Газель» и иномарка Ford Mondeo. Снимки с места происшествия вскоре появились в социальных сетях.
По словам свидетелей инцидента, фургон после неудачного маневра завалился на светлый седан. Данных о пострадавших не поступало. Официальной информации об обстоятельствах аварии также на данный момент нет.
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