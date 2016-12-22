В Сергиевском районе столкнулись фура и легковушка: трое погибли, в том числе ребенок Трагедия произошла в ночь на понедельник. По предварительным данным ГИБДД, на трассе М-5 "Урал" в Сергиевском районе большегруз марки Scania ехал в сторону Самары. Водитель фуры не сумел справиться с управлением и врезался в Lada Largus. В итоге водитель легковушки …