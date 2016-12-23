|
В Самаре грузовая «ГАЗель» завалилась на иномарку
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 22 декабря, примерно в десять часов утра. Авария произошла на пересечении проспекта Юных Пионеров и улицы Каховской. Столкнулись грузовая «Газель» и иномарка Ford Mondeo. Снимки с места происшествия вскоре появились в социальных сетях.
|
22 декабря 2016, 03:09
|
ГИБДД по городу Самаре разыскивает водителя, сбившего девушку
|
22 декабря 2016, 02:12
|
Сегодня в самарском управлении МВД прощаются с подполковником Эдуардом Заком
|
21 декабря 2016, 12:19
|
В Сергиевском районе столкнулись фура и легковушка: трое погибли, в том числе ребенок
|
19 декабря 2016, 01:08
|
Пьяный самарец на «крузаке» протаранил дом на улице Промышленности, есть фото
|
17 декабря 2016, 06:49
|
Более 4000 самарцев остались без отопления из-за аварии в Самаре
|
15 декабря 2016, 12:00
|
В Самаре прорвало теплотрассу на улице Карбышева
В четверг, 15 декабря, в Самаре прорвало теплотрассу. Диаметр трубы 600 миллиметров. Авария случилась по адресу: улица Карбышева, 28. Это в районе пересечения с улицей Сорокина, сообщает портал samru со ссылкой на источник …
|
15 декабря 2016, 09:50
|
В центре Москвы мужчина-нарушитель сломал жезл сотруднику ДПС
|
10 октября 2016, 03:37
|
В блогах: когда ДПС просит о помощи?
Блогер Дмитрий Ширяев поведал необычную историю, как на Мехзаводе автомобиль ДПС попросил о помощи. "Козырным местом по поимке нетрезвых за рулем здесь считается перекресток возле 156-й школы на дороге, ведущей в курмыши. Однако вчерашняя засада пошла как-то не так. …
|
19 августа 2016, 05:38
|
В блогах: арбуз в кустах
Блогер Дмитрий Ширяев рассказал про "арбуз в кустах". "Автор стал свидетелем забавной сцены у подножия Кировского моста. Сотрудник ДПС остановил фуру, проверил ее и уже был готов отпустить водителя с миром. Но тут пассажир с грузовика то ли проникся …
|
28 июля 2016, 06:32
|
Бывшего дэпээсника, который насмерть забил человека, отпустили по УДО
|
5 июля 2016, 02:03