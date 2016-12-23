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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

В Самаре грузовая «ГАЗель» завалилась на иномарку

В Самаре грузовая «ГАЗель» завалилась на иномарку

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 22 декабря, примерно в десять часов утра. Авария произошла на пересечении проспекта Юных Пионеров и улицы Каховской. Столкнулись грузовая «Газель» и иномарка Ford Mondeo. Снимки с места происшествия вскоре появились в социальных сетях.
По словам свидетелей 

22 декабря 2016, 03:09
ГИБДД по городу Самаре разыскивает водителя, сбившего девушку

ГИБДД по городу Самаре разыскивает водителя, сбившего девушку

ДТП произошло неделю назад, 12 декабря, в 16:50 в Кировском районе. Неустановленный водитель следовал по ул. Стара-Загоре со стороны пр. Кирова в направлении ул. Димитрова. Напротив дома №128 Ж по ул. Стара-Загоре не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу 

22 декабря 2016, 02:12
Сегодня в самарском управлении МВД прощаются с подполковником Эдуардом Заком

Сегодня в самарском управлении МВД прощаются с подполковником Эдуардом Заком

Сегодня в самарском управлении МВД прощаются с Эдуардом Заком - начальником отдела собственной безопасности полиции Тольятти. Подполковник погиб в ДТП на трассе М5 «Урал» в Ульяновской области в понедельник. На своем автомобиле «Шевроле Нива» он вылетел на встречку и врезался 

21 декабря 2016, 12:19
В Сергиевском районе столкнулись фура и легковушка: трое погибли, в том числе ребенок

В Сергиевском районе столкнулись фура и легковушка: трое погибли, в том числе ребенок

Трагедия произошла в ночь на понедельник. По предварительным данным ГИБДД, на трассе М-5 "Урал" в Сергиевском районе большегруз марки Scania ехал в сторону Самары. Водитель фуры не сумел справиться с управлением и врезался в Lada Largus. В итоге водитель легковушки 

19 декабря 2016, 01:08
Пьяный самарец на «крузаке» протаранил дом на улице Промышленности, есть фото

Пьяный самарец на «крузаке» протаранил дом на улице Промышленности, есть фото

Сегодня, 17 декабря, в Советском районе Самары произошло серьезное ДТП с участием внедорожника «Land Cruiser» и «Лада Калина», передает «ПроГород».

По словам очевидцев, водитель джипа двигался на высокой скорости по Промышленности, не справился с управлением, по касательной задел вазовскую 
17 декабря 2016, 06:49
Более 4000 самарцев остались без отопления из-за аварии в Самаре

Более 4000 самарцев остались без отопления из-за аварии в Самаре

32 дома Советского района Самары, в которых живет более 4 тысяч человек, сегодня утром остались без отопления. На пересечении улиц Карбышева и Сорокина произошёл порыв теплотрассы диаметром 600 миллиметров. 
15 декабря 2016, 12:00
В Самаре прорвало теплотрассу на улице Карбышева

В Самаре прорвало теплотрассу на улице Карбышева

В четверг, 15 декабря, в Самаре прорвало теплотрассу. Диаметр трубы 600 миллиметров. Авария случилась по адресу: улица Карбышева, 28. Это в районе пересечения с улицей Сорокина, сообщает портал samru со ссылкой на источник 
15 декабря 2016, 09:50
В центре Москвы мужчина-нарушитель сломал жезл сотруднику ДПС

В центре Москвы мужчина-нарушитель сломал жезл сотруднику ДПС

На работника ГИБДД, который дежурил в центре Москвы, напал мужчина-пешеход. Об этом нетипичном случае рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.
Инспектор нес службу на Кудринской площади у так называемой сталинской высотки. Около 4 часов утра правоохранитель 

10 октября 2016, 03:37
В блогах: когда ДПС просит о помощи?

В блогах: когда ДПС просит о помощи?

Блогер Дмитрий Ширяев поведал необычную историю, как на Мехзаводе автомобиль ДПС попросил о помощи. "Козырным местом по поимке нетрезвых за рулем здесь считается перекресток возле 156-й школы на дороге, ведущей в курмыши. Однако вчерашняя засада пошла как-то не так. 
19 августа 2016, 05:38
В блогах: арбуз в кустах

В блогах: арбуз в кустах

Блогер Дмитрий Ширяев рассказал про "арбуз в кустах". "Автор стал свидетелем забавной сцены у подножия Кировского моста. Сотрудник ДПС остановил фуру, проверил ее и уже был готов отпустить водителя с миром. Но тут пассажир с грузовика то ли проникся 
28 июля 2016, 06:32
Бывшего дэпээсника, который насмерть забил человека, отпустили по УДО

Бывшего дэпээсника, который насмерть забил человека, отпустили по УДО

Сегодня самарский областной суд вынес решение об условно-досрочном освобождении Николая Томина. Напомним, бывшего сотрудника ДПС и его коллег Николая Иванова и Евгения Мокшина осудили в сентябре 2011 года.
Согласно материалам дела, в январе 2010 года молодые люди возвращались из ночного 

5 июля 2016, 02:03
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