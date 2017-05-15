В Самаре на Кирова «Приора» влетела в бетонное ограждение: погиб пассажир В Самаре сотрудники полиции выясняют обстоятельства смертельной аварии, которая произошла на проспекте Кирова в ночь с пятницы на субботу, с 12 на 13 мая.



Как сообщают очевидцы, водитель на «Приоре» ехал по проспекту Кирова от Заводского шоссе в сторону …