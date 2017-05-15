Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в Башкирии. В Туймазинском районе столкнулись две фуры.
На место аварии прибыли представители МЧС, врачи скорой, полиция. Как отмечается, на 1341 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск произошло столкновение двух большегрузов. В результате ДТП есть пострадавшие.
В соцсетях появились снимки с места происшествия. Все детали случившегося в настоящее время выясняют сотрудники полиции.
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