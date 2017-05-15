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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре трамвай впечатал иномарку в грузовик

В Самаре трамвай впечатал иномарку в грузовик

Эта авария случилась сегодня днем в Самаре. О дорожно-транспортном происшествии с участием общественного транспорта рассказали очевидцы в социальных сетях.
На пересечении Галактионовской и Маяковского трамвай практически вмял иномарку в грузовик. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал,  а 

15 мая 2017, 04:45
Рабочему оторвало ногу при столкновении «Приоры» с трактором в Тольятти

Рабочему оторвало ногу при столкновении «Приоры» с трактором в Тольятти

В Автограде в дорожно-транспортном происшествии с участием «Приоры» и трактора рабочему оторвало ногу, рассказывают региональные СМИ. Как сообщается, водитель легковушки превысил скорость и не справился с управлением.
В результате его автомобиль сбил дорожного рабочего, убирающего мусор. Через мгновение машина врезалась 

15 мая 2017, 08:38
Под Тольятти лоб-в-лоб столкнулись 2 автомобиля: погибли оба водителя

Под Тольятти лоб-в-лоб столкнулись 2 автомобиля: погибли оба водителя

В Ставропольском районе произошло трагическое ДТП, в котором погибли два человека.

По предварительной версии сотрудников полиции, 59-летний водитель на автомобиле ВАЗ-21120 двигался по автотрассе Тольятти–Ташелка. Во время движения он, нарушив правила обгона, допустил выезд на «встречку» в зоне действия 
13 мая 2017, 04:36
В Самаре на Кирова «Приора» влетела в бетонное ограждение: погиб пассажир

В Самаре на Кирова «Приора» влетела в бетонное ограждение: погиб пассажир

В Самаре сотрудники полиции выясняют обстоятельства смертельной аварии, которая произошла на проспекте Кирова в ночь с пятницы на субботу, с 12 на 13 мая.
 
Как сообщают очевидцы, водитель на «Приоре» ехал по проспекту Кирова от Заводского шоссе в сторону 
13 мая 2017, 03:45
Под Самарой 17-летний парень без прав влетел в иномарку

Под Самарой 17-летний парень без прав влетел в иномарку

Накануне вечером в Красноярском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два водителя и ребенок. По сведениям губернской полиции, на 2-м километре дороги Береза - Молгачи 17-летний водитель отечественного автомобиля без прав выехал на встречку и допустил столкновение с Chevrolet 

12 мая 2017, 02:57
В Самарской области в ДТП пострадали трое взрослых и один ребенок

В Самарской области в ДТП пострадали трое взрослых и один ребенок

Правоохранители Самарской области сейчас устанавливают детали дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали 4 человека, в том числе малолетний ребенок. ДТП случилось вечером 11 мая на 23 километре автодороги «Алексеевка - Богдановка - Подъем-Михайловка».
Водитель «Skoda Rapid» оказался на «встречке» и допустил 

12 мая 2017, 09:41
Калорийная трасса: на дороге Оренбург – Уфа грузовик со сгущенкой попал в аварию

Калорийная трасса: на дороге Оренбург – Уфа грузовик со сгущенкой попал в аварию

В соцсетях размещена информация о дорожно-транспортном происшествии на участке дороги Уфа – Оренбург. По словам свидетелей аварии, под завязку набитый сгущенкой большегруз влетел в отбойник.
По предварительной версии, у транспортного средства на спуске лопнуло колесо. В итоге водитель потерял управление. 

11 мая 2017, 05:12
В Башкирии фура влетела в пассажирскую «Газель»

В Башкирии фура влетела в пассажирскую «Газель»

На трассе в Башкирии случилось крупное дорожно-транспортное происшествие. Только чудом авария не привела к человеческим жертвам.
Все произошло на трассе М-5 близ населенного пункта Сим по направлению к башкирской столице. Согласно предварительным сведениям, у направлявшегося из Казахстана большегруза отказали тормоза, 

10 мая 2017, 10:03
В ДТП на трассе в Башкирии погибло три человека

В ДТП на трассе в Башкирии погибло три человека

Дорожно-транспортное происшествие на трассе Дюртюли – Нефтекамск в Башкирии стало причиной гибели троих человек. Смертельные травмы получили водители ВАЗ 2110 и «Лада Калина», а также пассажир последнего автомобиля. Еще один пассажир госпитализирован с серьезными ранениями, сообщают региональные СМИ со ссылкой 

30 марта 2017, 12:22
При столкновении поездов в Башкирии погибли три человека

При столкновении поездов в Башкирии погибли три человека

В результате столкновения двух поездов  в Башкирии погибли  три человека. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
Трагедия случилась на железной дороге Учалинского горно-обогатительного предприятия. В воскресенье в 15.00 произошло столкновение двух железнодорожных составов. Один из 

27 марта 2017, 09:30
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