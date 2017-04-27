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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Еще один выезд из Самары начнут перекрывать летом

Еще один выезд из Самары начнут перекрывать летом

В июне в Самаре планируют начать капитальный ремонт на участке Красноглинского шоссе - от моста через реку Сок до Волжского шоссе. Подрядчика должны выбрать 18 мая. Из областного бюджета на эти работы планируют выделить более 45 миллионов рублей. Отметим, ранее 

26 апреля 2017, 01:45
Полиция Новокуйбышевска ищет 29-летнюю Алену Морунову

Полиция Новокуйбышевска ищет 29-летнюю Алену Морунову

Она ушла из дома на улице Островского в понедельник утром, 24 апреля. Повела сына в школу. Потом планировала зайти домой, переодеться и пойти на встречу с подругой. Последняя Алену так и не дождалась.
Пропавшая была одета  в короткую  бежевую куртку,  

25 апреля 2017, 05:07
С 30 апреля в центре Самары начнут перекрывать улицы

С 30 апреля в центре Самары начнут перекрывать улицы

В воскресенье, 30 апреля, в центре Самары введут ограничения для движения и стоянки транспорта по ряду улиц. Это связано с подготовкой к празднованию 1 мая. В этот день состоится демонстрация, маршрут пройдет через площадь Куйбышева, сообщили в правительстве Самарской области.
25 апреля 2017, 03:33
Дворы перекопают: в Самаре ограничили движение транспорта из-за строительства ливневки

Дворы перекопают: в Самаре ограничили движение транспорта из-за строительства ливневки

В Самаре с 24 апреля ограничили движение транспорта в связи со строительством ливневой канализации во дворах за улицей Дыбенко. Поочередно будут перекрывать участки дорог по Третьему и Четвертому проездам и улице Печерской. По сообщению мэрии, ограничения на последнем участке снимут 
25 апреля 2017, 11:13
В Самаре девушки избили подругу и сняли деньги с ее банковской карты

В Самаре девушки избили подругу и сняли деньги с ее банковской карты

20-летняя жительница Самары стала жертвой своих подруг. По словам девушки, три приятельницы избили ее и отобрали банковскую карту. 
25 апреля 2017, 10:06
Более совершенные светофоры установят около самарских школ

Более совершенные светофоры установят около самарских школ

В Самаре на перекрестках и вблизи школ установят современные противобликовые светофоры за 1 млн рублей. Тендер по определению подрядчика для монтажа устройств объявила мэрия города.

Согласно техзаданию, электронное оборудование сначала появится в районе четырех образовательных учреждений - школ №5, 83, 141 

24 апреля 2017, 01:19
Самарцев травили «косметикой»

Самарцев травили «косметикой»

В Самаре на улице Димитрова выявили торговую точку, где под видом косметических лосьонов продавали так называемые «фанфурики». Покупатели употребляли лосьоны совсем не по назначению, сообщили полицейским бдительные местные жители.  

«В ходе проверки объекта полицейские зафиксировали факт нарушения запрета 
21 апреля 2017, 05:01
В Тольятти найден пропавший пятиклассник

В Тольятти найден пропавший пятиклассник

Полиция Тольятти сообщила, что пропавший 10 апреля мальчик найден. Его местонахождение было установлено накануне. Выяснилось, что пятиклассник в течение четырех дней находился в гостях у своего друга в селе Федоровка.

Противоправных деяний в отношении ребенка совершено не было. Его передали матери. 

14 апреля 2017, 05:32
В Самарской области на М-5 появились фальшивые полицейские

В Самарской области на М-5 появились фальшивые полицейские

Три патруля ДПС теперь постоянно дежурят на трассе М-5 в районе Сызрани. В Интернете появились фотографии. Машины не настоящие, это картонные макеты.

«Бутафорские патрули призваны сократить аварийность, так как при виде машины ДПС водители стараются ехать по правилам», - 
17 января 2017, 03:59
В Самаре после пьяного ДТП автомобиль «повис» между двух деревьев, есть фото

В Самаре после пьяного ДТП автомобиль «повис» между двух деревьев, есть фото

В Самаре в ночь с пятницы на субботу, с 23 на 24 декабря, в Советском районе произошло очередное пьяное ДТП. Как пишут в группе «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте», авария случилась на пересечении улицы Советской Армии и переулка Карякина. По словам 
25 декабря 2016, 04:48
Многотонная фура протаранила пост ДПС в Зеленовке под Тольятти

Многотонная фура протаранила пост ДПС в Зеленовке под Тольятти

Сегодня ранним утром водитель большегрузного автомобиля из Белгородской области не справился с управлением и врезался в здание на разделительной полосе трассы М5.
По предварительным данным, пострадал только дальнобойщик - полицейские несли службу на улице. Водитель госпитализирован с черепно-мозговой травмой и 
23 декабря 2016, 10:34
В центре Москвы мужчина-нарушитель сломал жезл сотруднику ДПС

В центре Москвы мужчина-нарушитель сломал жезл сотруднику ДПС

На работника ГИБДД, который дежурил в центре Москвы, напал мужчина-пешеход. Об этом нетипичном случае рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.
Инспектор нес службу на Кудринской площади у так называемой сталинской высотки. Около 4 часов утра правоохранитель 

10 октября 2016, 03:37
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