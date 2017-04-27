Самарским инспекторам ДПС вновь разрешили использовать ручные радары при фиксации нарушений правил дорожного движения. Приказ подписал временно исполняющий обязанности руководителя областной полиции Алексей Гринь.
Запрет на использование ручных приборов в регионе ввели в июле 2016 года. В МВД это аргументировали необходимостью борьбы с коррупцией в рядах сотрудников ГАИ. Имелась в виду возможность стереть из памяти устройства записи происшествий без соответствующего разрешения руководителя подразделения.
В настоящее время запрет федерального ведомства снят.
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