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Видео: во что превращается Московское шоссе
В Сети появилось видео со стройки новой автомобильной развязки в районе станции метро «Московская». Планируется «закольцевать» Московское шоссе, улицы Гагарина и Луначарского. Двухминутный ролик, снятый с высоты, 2 августа опубликовал самарский видеоблогер Александр Карягин. В момент съемок, судя по видео, …
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3 августа 2017, 01:58
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В Самаре перекроют еще одну дорогу
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3 августа 2017, 10:08
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Строителей самарских дорог заподозрили в сговоре
Сотрудники ФАС выявили картельный сговор при строительстве дорог в Самарской и Ульяновской областях. В материалах фигурирует сумма в 101 миллион рублей. На некоторых объявленных в регионе аукционах между четырьмя организациями фактически не было конкуренции, сообщает издание «Государственные и муниципальные закупки». …
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2 августа 2017, 05:11
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Появилось видео «мертвой пробки» на кольце у рынка «Шапито»
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2 августа 2017, 07:09
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Самарские дороги продолжает лихорадить
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1 августа 2017, 08:04
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В августе перекроют дороги в центре Самары
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31 июля 2017, 09:49
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Названы сроки запуска новой развязки на Демократической
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27 июля 2017, 09:01