11
48
24
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 7 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
9 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Видео: во что превращается Московское шоссе

Видео: во что превращается Московское шоссе

В Сети появилось видео со стройки новой автомобильной развязки в районе станции метро «Московская». Планируется «закольцевать» Московское шоссе, улицы Гагарина и Луначарского. Двухминутный ролик, снятый с высоты, 2 августа опубликовал самарский видеоблогер Александр Карягин. В момент съемок, судя по видео, 
3 августа 2017, 01:58
В Самаре перекроют еще одну дорогу

В Самаре перекроют еще одну дорогу

В субботу, 5 августа, в Самаре ограничат движение транспорта в районе поселка Управленческий. Там пройдут соревнования бегунов - открытый легкоатлетический кросс «Сокольи Горы - 2017».

Проезд будет ограничен с 9 часов утра до 15:00 по автомобильной дороге на кладбище «Лесное» - 

3 августа 2017, 10:08
Строителей самарских дорог заподозрили в сговоре

Строителей самарских дорог заподозрили в сговоре

Сотрудники ФАС выявили картельный сговор при строительстве дорог в Самарской и Ульяновской областях. В материалах фигурирует сумма в 101 миллион рублей.  На некоторых объявленных в регионе аукционах между четырьмя организациями фактически не было конкуренции, сообщает издание «Государственные и муниципальные закупки». 

2 августа 2017, 05:11
Появилось видео «мертвой пробки» на кольце у рынка «Шапито»

Появилось видео «мертвой пробки» на кольце у рынка «Шапито»

В среду, 2 августа, в социальных сетях появилось видео «мертвой пробки», которую сняли в Самаре у рынка «Шапито» (он расположен возле кольца улиц Димитрова и Молодежной). По словам автора поста, чтобы развернуться, автомобилистам пришлось простоять на кольце час.

«Это нормально? Час 

2 августа 2017, 07:09
Самарские дороги продолжает лихорадить

Самарские дороги продолжает лихорадить

В Самаре перекрыли еще одну улицу. В связи с ремонтом канализационных сетей на три недели ограничен проезд по Ставропольской. Работы проводятся на участке от улицы Александр Матросова до Ново-Вокзальной. Ограничение для транспорта введено до 21 августа вплоть до 23 часов.

1 августа 2017, 08:04
В августе перекроют дороги в центре Самары

В августе перекроют дороги в центре Самары

20 августа в центре Самары будет ограничено движение транспорта по ряду дорог. Это связано с проведением  спортивных соревнований - открытого легкоатлетического марафона на Кубок главы г. о. Самара. 
31 июля 2017, 09:49
Названы сроки запуска новой развязки на Демократической

Названы сроки запуска новой развязки на Демократической

На пересечении улиц Демократической и Ташкентской уже осенью завершится строительство двухуровневой автомобильной развязки. Возведение объекта длиной 90 метров обходится в 160 млн рублей. Здесь организуют 4 полосы движения - по две в каждую сторону. Путепровод на две трети уже готов.

Валерий 

27 июля 2017, 09:01
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна