В связи с ремонтом теплосетей, в Самаре ограничено движение транспорта на улице Карбышева. Работы проведут на четырех участках: от улицы Дыбенко до Печерской, от Печерской до улицы Михаила Сорокина, от улицы Сорокина до улицы Гагарина и от улицы Гагарина до Колодезного переулка.
Завершить ремонт и благоустройство территории согласно сообщению мэрии должны до 23 часов 10 сентября 2017 года.
Автомобилистов просят заранее планировать свои поездки с учетом введенных ограничений.
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