В среду, 2 августа, в социальных сетях появилось видео «мертвой пробки», которую сняли в Самаре у рынка «Шапито» - он расположен возле кольца улиц Димитрова и Молодежной. По словам автора поста, чтобы развернуться автомобилистам пришлось простоять на кольце час.
«Это нормально? Час стоять, чтобы развернуться на кольце? Движения вообще нет, регулировщика поставили хотя бы , одно и тоже каждый день!», - возмущается пользователь Unknown Person.
Напомним, в связи с реконструкцией Московского шоссе, участок магистрали от Ново-Вокзальной до проспекта Кирова перекрыли, а транспортные потоки пустили по объездным маршрутам, в том числе через кольцо у рынка «Шапито». Открыть новый тоннель на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова планируют к 1 сентября. Реконструкцию магистрали проводят в рамках подготовки к ЧМ-2018, все работы должны завершить к концу 2017 года.
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