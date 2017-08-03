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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Где прячется «мясник», пытавшийся зарезать самарских полицейских?

Где прячется «мясник», пытавшийся зарезать самарских полицейских?

В Самаре в отношении мужчины, ранившего двоих полицейских, возбуждено уголовное дело - за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По информации следователей, подозреваемому 24 года.

Инцидент произошел 2 августа примерно в 14 часов, сообщили в СУ СК России по 
3 августа 2017, 02:30
Видео: во что превращается Московское шоссе

Видео: во что превращается Московское шоссе

В Сети появилось видео со стройки новой автомобильной развязки в районе станции метро «Московская». Планируется «закольцевать» Московское шоссе, улицы Гагарина и Луначарского. Двухминутный ролик, снятый с высоты, 2 августа опубликовал самарский видеоблогер Александр Карягин. В момент съемок, судя по видео, 
3 августа 2017, 01:58
В Самаре мужчина с ножом напал на полицейских

В Самаре мужчина с ножом напал на полицейских

Как минимум двое сотрудников самарской полиции пострадали в эту среду в результате нападения. Молодой человек оказал сопротивление при задержании, нанес им ножевые ранения и скрылся. Областной главк МВД сообщает приметы злоумышленника: мужчина похож на выходца из Средней Азии, на вид 
2 августа 2017, 06:17
Борьба хомяков за место “под солнцем” рассмешила весь интернет

Борьба хомяков за место “под солнцем” рассмешила весь интернет

Большую популярность в Сети набирает видео, выложенное в Twitter пользователем с ником @_missmiranduh. В смешном ролике, на котором один из хомяков попал в курьезную ситуацию, можно увидеть, что жизнь братьев наших меньших также полна опасностей.

На видео два хомяка пытаются раскрутить 

2 августа 2017, 02:17
Появилось видео «мертвой пробки» на кольце у рынка «Шапито»

Появилось видео «мертвой пробки» на кольце у рынка «Шапито»

В среду, 2 августа, в социальных сетях появилось видео «мертвой пробки», которую сняли в Самаре у рынка «Шапито» (он расположен возле кольца улиц Димитрова и Молодежной). По словам автора поста, чтобы развернуться, автомобилистам пришлось простоять на кольце час.

«Это нормально? Час 

2 августа 2017, 07:09
Видео: как выглядит второй тоннель на Московском шоссе за месяц до открытия

Видео: как выглядит второй тоннель на Московском шоссе за месяц до открытия

Самарец Александр Карягин опубликовал новое видео, снятое с воздуха над тоннелем, построенным на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Напомним, его планируют открыть к первому сентября. После окончания всех работ на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе снова должны установить 
28 июля 2017, 11:05
Сняли порчу и полмиллиона рублей: в Самаре мошенницы обманули 70-летнюю бабушку

Сняли порчу и полмиллиона рублей: в Самаре мошенницы обманули 70-летнюю бабушку

Самарские полицейские разыскивают двух женщин, похитивших крупную сумму денег у 70-летней пенсионерки. Потерпевшая рассказала, что отдала мошенницам полмиллиона за сеанс «по снятию порчи». Возбуждено уголовное дело. Обе подозреваемые попали в объектив камеры наблюдения. В полиции предоставили видео. Всех, у кого 

30 июня 2017, 01:49
В Сызрани пропал без вести священнослужитель

В Сызрани пропал без вести священнослужитель

Полиция Сызрани разыскивает без вести пропавшего 53-летнего Фарбмана Михаила Марковича, уроженца города Самара. 24 февраля прошлого года он ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся, передает ГУ МВД по Самарской области.

На вид мужчине 50-55 
3 июня 2017, 12:32
Полиция Новокуйбышевска ищет 29-летнюю Алену Морунову

Полиция Новокуйбышевска ищет 29-летнюю Алену Морунову

Она ушла из дома на улице Островского в понедельник утром, 24 апреля. Повела сына в школу. Потом планировала зайти домой, переодеться и пойти на встречу с подругой. Последняя Алену так и не дождалась.
Пропавшая была одета  в короткую  бежевую куртку,  

25 апреля 2017, 05:07
В Октябрьске пьяные пешеходы напали на экипаж ДПС

В Октябрьске пьяные пешеходы напали на экипаж ДПС

Инцидент произошел 15 апреля около 23:30. В городе Октябрьск на двух сотрудников ДПС напали неизвестные лица. В результате оба стража порядка получили различные травмы, передает «КТВ Луч».
 
По версии сотрудников сызранского ГИБДД, экипаж заметил пешеходов, которые вели себя 
18 апреля 2017, 11:36
СК проведет проверку по факту стрельбы в Тольятти

СК проведет проверку по факту стрельбы в Тольятти

Следственный комитет региона начал проверку по факту нападения на полицейского около тольяттинского избирательного участка.

Как уже сообщала «ТЕРРА», в день выборов в Автозаводском районе вооруженный ножом мужчина атаковал сотрудника ГИБДД. Тот дважды выстрелил в воздух, а потом в 
20 сентября 2016, 10:32
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