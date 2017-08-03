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Где прячется «мясник», пытавшийся зарезать самарских полицейских?
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3 августа 2017, 02:30
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Видео: во что превращается Московское шоссе
В Сети появилось видео со стройки новой автомобильной развязки в районе станции метро «Московская». Планируется «закольцевать» Московское шоссе, улицы Гагарина и Луначарского. Двухминутный ролик, снятый с высоты, 2 августа опубликовал самарский видеоблогер Александр Карягин. В момент съемок, судя по видео, …
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3 августа 2017, 01:58
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В Самаре мужчина с ножом напал на полицейских
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2 августа 2017, 06:17
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Борьба хомяков за место “под солнцем” рассмешила весь интернет
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2 августа 2017, 02:17
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Появилось видео «мертвой пробки» на кольце у рынка «Шапито»
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2 августа 2017, 07:09
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Видео: как выглядит второй тоннель на Московском шоссе за месяц до открытия
Самарец Александр Карягин опубликовал новое видео, снятое с воздуха над тоннелем, построенным на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Напомним, его планируют открыть к первому сентября. После окончания всех работ на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе снова должны установить …
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28 июля 2017, 11:05
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Сняли порчу и полмиллиона рублей: в Самаре мошенницы обманули 70-летнюю бабушку
Самарские полицейские разыскивают двух женщин, похитивших крупную сумму денег у 70-летней пенсионерки. Потерпевшая рассказала, что отдала мошенницам полмиллиона за сеанс «по снятию порчи». Возбуждено уголовное дело. Обе подозреваемые попали в объектив камеры наблюдения. В полиции предоставили видео. Всех, у кого …
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30 июня 2017, 01:49
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В Сызрани пропал без вести священнослужитель
Полиция Сызрани разыскивает без вести пропавшего 53-летнего Фарбмана Михаила Марковича, уроженца города Самара. 24 февраля прошлого года он ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся, передает ГУ МВД по Самарской области.
На вид мужчине 50-55 …
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3 июня 2017, 12:32
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Полиция Новокуйбышевска ищет 29-летнюю Алену Морунову
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25 апреля 2017, 05:07
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В Октябрьске пьяные пешеходы напали на экипаж ДПС
Инцидент произошел 15 апреля около 23:30. В городе Октябрьск на двух сотрудников ДПС напали неизвестные лица. В результате оба стража порядка получили различные травмы, передает «КТВ Луч».
По версии сотрудников сызранского ГИБДД, экипаж заметил пешеходов, которые вели себя …
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18 апреля 2017, 11:36
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СК проведет проверку по факту стрельбы в Тольятти
Следственный комитет региона начал проверку по факту нападения на полицейского около тольяттинского избирательного участка.
Как уже сообщала «ТЕРРА», в день выборов в Автозаводском районе вооруженный ножом мужчина атаковал сотрудника ГИБДД. Тот дважды выстрелил в воздух, а потом в …
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20 сентября 2016, 10:32