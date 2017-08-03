Борьба хомяков за место “под солнцем” рассмешила весь интернет Большую популярность в Сети набирает видео, выложенное в Twitter пользователем с ником @_missmiranduh. В смешном ролике, на котором один из хомяков попал в курьезную ситуацию, можно увидеть, что жизнь братьев наших меньших также полна опасностей. На видео два хомяка пытаются раскрутить …