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Какой музей разместить в здании «Фабрики-кухни», спрашивают у жителей Самары
В субботу, 1 сентября, в Самару должен приехать с рабочим визитом министр культуры России Владимир Мединский. Одним из центральных вопросов обсуждения будет дальнейшая судьба «Фабрики-кухни».
По словам советника директора Росгвардии Александра Хинштейна, вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он …
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20 августа 2018, 03:28
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Назначен новый директор МАУ «Парки Самары»
Стало известно, кто возглавит МАУ «Парки Самары». Кресло занял Алексей Воеводин, бывший директор самарского муниципального предприятия «Жиллидер».
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20 августа 2018, 03:02
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Сызранец получил 8,5 лет тюрьмы за убийство друга
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20 августа 2018, 02:40
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На Солнечной в Самаре «двенадцатую» смял КАМАЗ
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20 августа 2018, 02:26
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На М-5 два внедорожника улетели в кювет под Сызранью
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20 августа 2018, 12:35
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В Тольятти иномарка Ford столкнулась с «семеркой»: пострадали двое детей
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20 августа 2018, 08:51
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Пьяный самарец на «Калине» протаранил ограждение у «Современника»
Вчера, 18 августа, вечером в Самаре на улице Ново-Садовой произошло одиночное ДТП с участием «Лада Калины», пишут очевидцы в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте».
По предварительным версии, мужчина, находившийся за рулем вазовской легковушки, не справился с управлением, после …
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19 августа 2018, 02:13
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Пропавшую больше месяца назад женщину ищут в Сызрани
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13 августа 2018, 01:51
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Двоих пропавших подростков ищут в Самарской области
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30 июля 2018, 03:55
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Полиция ищет мужчину, которого подозревают в краже в Самарской области
Полиция Красноярского района области разыскивает мужчину, которого подозревают в краже. Имя предполагаемого злоумышленника – Фомин Роман Алексеевич. Зарегистрирован в поселке Волжский.
Приметы разыскиваемого: на вид 25-30 лет, рост 170-180 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в одежду темного цвета. С места преступления …
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25 июля 2018, 01:56
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В Самаре ищут вандалов, разрисовавших стену насосной станции
В Самаре ищут вандалов, которые разрисовали с помощью граффити стену насосной станции подкачки в Октябрьском районе города. Злоумышленники попали в объективы камер видеонаблюдения. Сразу после инцидента сотрудники «Самарских коммунальных систем» подали заявление в полицию.
Как отмечает пресс-служба компании, в городе насчитывается …
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25 июля 2018, 11:45