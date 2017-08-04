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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 августа 2017г 
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Беглецу, ранившему полицейских, пришла весть от родителей

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3 августа 2017, 06:02
Фото: в сквере площади Куйбышева уложили плитку

Фото: в сквере площади Куйбышева уложили плитку

В Самаре продолжается ремонт площади Куйбышева. Уже отфрезеровано около 3000 квадратных метра асфальтобетона из 36 тысяч. Позже здесь будет уложено два слоя асфальта. На дорожках в одном из скверов уже появилась плитка – там начали обновлять тротуар, сообщили в мэрии.
3 августа 2017, 09:11
Видео: во что превращается Московское шоссе

Видео: во что превращается Московское шоссе

В Сети появилось видео со стройки новой автомобильной развязки в районе станции метро «Московская». Планируется «закольцевать» Московское шоссе, улицы Гагарина и Луначарского. Двухминутный ролик, снятый с высоты, 2 августа опубликовал самарский видеоблогер Александр Карягин. В момент съемок, судя по видео, 
3 августа 2017, 01:58
Борьба хомяков за место “под солнцем” рассмешила весь интернет

Борьба хомяков за место “под солнцем” рассмешила весь интернет

Большую популярность в Сети набирает видео, выложенное в Twitter пользователем с ником @_missmiranduh. В смешном ролике, на котором один из хомяков попал в курьезную ситуацию, можно увидеть, что жизнь братьев наших меньших также полна опасностей.

На видео два хомяка пытаются раскрутить 

2 августа 2017, 02:17
Появилось видео «мертвой пробки» на кольце у рынка «Шапито»

Появилось видео «мертвой пробки» на кольце у рынка «Шапито»

В среду, 2 августа, в социальных сетях появилось видео «мертвой пробки», которую сняли в Самаре у рынка «Шапито» (он расположен возле кольца улиц Димитрова и Молодежной). По словам автора поста, чтобы развернуться, автомобилистам пришлось простоять на кольце час.

«Это нормально? Час 

2 августа 2017, 07:09
Появилось фото гигантского провала в центре Самары

Появилось фото гигантского провала в центре Самары

В Интернете появились фотографии гигантского провала, который накануне возник в центре Самары, на дороге по улице Молодогвардейской. Как уже сообщала «ТЕРРА», 30 июля на участке от Ульяновской до Вилоновской произошла авария - прорвало 900-миллиметровую трубу. Начался потоп.

Напомним, 
31 июля 2017, 01:39
Фото в блогах: Мехзавод «утонул»

Фото в блогах: Мехзавод «утонул»

Блогер missis_ykcyc пожаловалась, что Мехзавод утонул в зелени. "В этом году лето выдалось влажным и прохладным. Самое то для растительности. В поселке "зелепуха" прёт так, что заросло буквально всё: детские площадки, школьные стадионы, дворы на периферии, куда дворники заходят 
25 июля 2017, 09:06
Самарский трамвай ехал по Демократической и начал разваливаться

Самарский трамвай ехал по Демократической и начал разваливаться

Самарцы сообщают о новом ЧП на трамвайных путях. У вагона, ехавшего по улице Демократической, отвалились «рога». Очевидец опубликовал фото в социальной сети. Судя по снимку, без пантографа остался трамвай, следовавший по маршруту №25.

«На Демократической у трамвая неожиданно отвалились 
21 июля 2017, 07:23
Горячую воду в дома самарцев вернут до 21 июля

Горячую воду в дома самарцев вернут до 21 июля

Горячую воду в дома самарцев, где ее отключили несколько недель назад из-за ремонта тепломагистрали, обещают вернуть до 21 июля. После этого работы по восстановлению труб продолжатся, но жилых домов они касаться уже больше не будут.
19 июля 2017, 03:01
Фото очевидца: самарский двор заливает кипятком

Фото очевидца: самарский двор заливает кипятком

Во вторник, 18 июля, очевидцы сообщили о коммунальной аварии, произошедшей в Самаре в районе пересечения улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях.

«Прорвало трубу, залило дорогу, двор кипятком», - написал автор сообщения.
18 июля 2017, 03:37
Проран остается без света

Проран остается без света

Остров Проран (он же Поджабный) продолжает оставаться без света. Электричество там исчезло 4 дня назад, в субботу - 400-метровую линию передач, которая тянулась над Волгой, оборвало частное судно. В результате около 40 баз отдыха и сотни дач остались без света.

11 июля 2017, 05:39
В Самаре у станции метро «Российская» появилась река, видео

В Самаре у станции метро «Российская» появилась река, видео

В понедельник, 19 июня, в Самаре произошел потоп на улице Луначарского, сообщают очевидцы. Видео с места происшествия появилось в социальной сети.

«Прорыв трубы, станция метро «Российская». Топит по Луначарского на Ново-садовую», - написал автор сообщения.  
 
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19 июня 2017, 03:21
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