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Беглецу, ранившему полицейских, пришла весть от родителей
История о нападении на двух самарских полицейских получила продолжение. Как уже сообщала «ТЕРРА», 2 августа оперативники задерживали 24-летнего мужчину. Тот оказал сопротивление и ранил силовиков ножом. Злоумышленник сбежал. Полицейские попали в больницу с ранениями грудной клетки. Уголовное дело заведено по …
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3 августа 2017, 06:02
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Фото: в сквере площади Куйбышева уложили плитку
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3 августа 2017, 09:11
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Видео: во что превращается Московское шоссе
В Сети появилось видео со стройки новой автомобильной развязки в районе станции метро «Московская». Планируется «закольцевать» Московское шоссе, улицы Гагарина и Луначарского. Двухминутный ролик, снятый с высоты, 2 августа опубликовал самарский видеоблогер Александр Карягин. В момент съемок, судя по видео, …
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3 августа 2017, 01:58
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Борьба хомяков за место “под солнцем” рассмешила весь интернет
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2 августа 2017, 02:17
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Появилось видео «мертвой пробки» на кольце у рынка «Шапито»
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2 августа 2017, 07:09
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Появилось фото гигантского провала в центре Самары
В Интернете появились фотографии гигантского провала, который накануне возник в центре Самары, на дороге по улице Молодогвардейской. Как уже сообщала «ТЕРРА», 30 июля на участке от Ульяновской до Вилоновской произошла авария - прорвало 900-миллиметровую трубу. Начался потоп.
Напомним, …
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31 июля 2017, 01:39
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Фото в блогах: Мехзавод «утонул»
Блогер missis_ykcyc пожаловалась, что Мехзавод утонул в зелени. "В этом году лето выдалось влажным и прохладным. Самое то для растительности. В поселке "зелепуха" прёт так, что заросло буквально всё: детские площадки, школьные стадионы, дворы на периферии, куда дворники заходят …
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25 июля 2017, 09:06
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Самарский трамвай ехал по Демократической и начал разваливаться
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21 июля 2017, 07:23
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Горячую воду в дома самарцев вернут до 21 июля
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19 июля 2017, 03:01
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Фото очевидца: самарский двор заливает кипятком
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18 июля 2017, 03:37
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Проран остается без света
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11 июля 2017, 05:39
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В Самаре у станции метро «Российская» появилась река, видео
В понедельник, 19 июня, в Самаре произошел потоп на улице Луначарского, сообщают очевидцы. Видео с места происшествия появилось в социальной сети.
«Прорыв трубы, станция метро «Российская». Топит по Луначарского на Ново-садовую», - написал автор сообщения.
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19 июня 2017, 03:21