Фото: в сквере площади Куйбышева уложили плитку В Самаре продолжается ремонт площади Куйбышева. Уже отфрезеровано около 3000 квадратных метра асфальтобетона из 36 тысяч. Позже здесь будет уложено два слоя асфальта. На дорожках в одном из скверов уже появилась плитка – там начали обновлять тротуар, сообщили в мэрии. …