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«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре 71-летний байкер спровоцировал ДТП и попал в больницу

В Самаре 71-летний байкер спровоцировал ДТП и попал в больницу

В воскресенье, 23 сентября, в 14:30 произошла авария с мотоциклом в Самаре.  По информации сотрудников ГИБДД, 71-летний мужчина ехал по улице Победы на своем мотоцикле «Урал» со стороны Пугачевской в  направлении Советской. По предварительной версии,  пенсионер не смог выбрать безопасную 
24 сентября 2018, 05:15
На матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» придут 20 тысяч болельщиков

На матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» придут 20 тысяч болельщиков

В понедельник, 24 сентября, на стадионе «Самара Арена» ожидаются примерно 20 тысяч болельщиков.  Напомним, что сегодня «Крылья Советов» сразятся за победу с «Краснодаром». Организаторы подсчитали, что из 20 тысяч зрителей только 50 приедут болеть за гостей. Сегодня матч начнется позже 
24 сентября 2018, 04:58
В Отрадном парень баловался с травматом и попал в прохожего

В Отрадном парень баловался с травматом и попал в прохожего

Полицейские в Отрадном задержали мужчину, который придумал опасную забаву. Он стрелял в воздух около пивного магазина и случайно задел прохожего. К правоохранителям обратился местный житель: он испугался, услышав на улице звуки стрельбы. По словам очевидцев, молодые люди, которые палили в 
24 сентября 2018, 04:26
В Самаре эвакуатор повредил 4 иномарки

В Самаре эвакуатор повредил 4 иномарки

В понедельник, 24 сентября, в центре Самары эвакуатор повредил четыре машины и спровоцировал аварию «паровозиком».

По словам очевидцев, эвакуатор поворачивал с улицы Льва Толстого на Буянова. Во время движения у  него отошел в сторону  правый аутригер (выносная опора), которым 
24 сентября 2018, 03:27
В Тольятти 70-летняя женщина упала с высоты и разбилась

В Тольятти 70-летняя женщина упала с высоты и разбилась

В воскресенье, 23 сентября, произошла трагедия на Приморском бульваре в Тольятти. Примерно в 8:30 там нашли тело 70-летней женщины. По предварительной информации, пенсионерка могла упасть из окна дома. От страшных травм она погибла на месте событий, сейчас обстоятельства ее гибели 
24 сентября 2018, 11:00
В Самаре из-за огромного провала закрыли участок Московского шоссе

В Самаре из-за огромного провала закрыли участок Московского шоссе

В пятницу, 21  сентября, в Самаре закрыли движение транспорта по правой полосе Московского шоссе перед пересечением с улицей Авроры (въезд в город). Как  сообщило Агенство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области, на этом месте нашли провал на проезжей 
21 сентября 2018, 11:39
В блогах: молодая работница АвтоВАЗа лишилась руки во время штамповки

В блогах: молодая работница АвтоВАЗа лишилась руки во время штамповки

В паблике «Рабочие АвтоВАЗа» соцсети ВКонтакте сообщили, что 17 сентября молодая работница автозавода лишилась руки во время штамповки. ЧП случилось в цехе № 22 прессового производства. Девушке оторвало руку по локоть. По словам очевидцев, ее недавно приняли на работу 
19 сентября 2018, 08:32
В Самаре «девятиэтажку» затопило горячей водой

В Самаре «девятиэтажку» затопило горячей водой

Жители девятиэтажного дома № 147 по улице Стара-Загора в областной столице обеспокоены серьезной коммунальной аварией и будущим своего жилья. В среду, 12 сентября, из труб многоэтажки на  улицу текла горячая вода.
 
- Подъезды затоплены, невозможно пройти до дома, лифт не 
13 сентября 2018, 04:44
В 7 домах Самары отключили холодную воду из-за коммунальной аварии

В 7 домах Самары отключили холодную воду из-за коммунальной аварии

Самарцы пожаловались в соцсетях, что еще неделю назад во дворе дома № 260 по Московскому шоссе прорвало трубу и из-под земли бьет фонтан воды. В среду утром, 5 сентября, на месте  начались аварийные работы. В 10:45 рабочие начали устранять утечку на 
5 сентября 2018, 04:29
Жителям Сызрани советуют запастись питьевой водой

Жителям Сызрани советуют запастись питьевой водой

Жителям Сызрани нужно пополнить свои запасы питьевой воды: городская администрация советует сделать это незамедлительно. В четверг, 23 августа, произошла коммунальная авария в районе улицы Свердлова около школы «Кристалл». Течь образовалась на водоводе 500 мм по улице Ульяновской. Сейчас коммунальщики продолжают 
24 августа 2018, 10:22
В Самаре такси

В Самаре такси "утонуло" в яме на Юбилейной

В Самаре автомобиль службы такси провалился в глубокую яму на дороге. Происшествие случилось сегодня, 28 апреля, возле дома №5 по улице Юбилейная
 
Традиционная причина ЧП - коммунальная авария на водоводе. Сейчас "СКС" в авральном режиме пытается остановить потоп на 
28 апреля 2018, 04:24
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