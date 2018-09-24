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В Самаре 71-летний байкер спровоцировал ДТП и попал в больницу
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24 сентября 2018, 05:15
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На матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» придут 20 тысяч болельщиков
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24 сентября 2018, 04:58
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В Отрадном парень баловался с травматом и попал в прохожего
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24 сентября 2018, 04:26
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В Самаре эвакуатор повредил 4 иномарки
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24 сентября 2018, 03:27
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В Тольятти 70-летняя женщина упала с высоты и разбилась
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24 сентября 2018, 11:00
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В Самаре из-за огромного провала закрыли участок Московского шоссе
В пятницу, 21 сентября, в Самаре закрыли движение транспорта по правой полосе Московского шоссе перед пересечением с улицей Авроры (въезд в город). Как сообщило Агенство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области, на этом месте нашли провал на проезжей …
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21 сентября 2018, 11:39
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В блогах: молодая работница АвтоВАЗа лишилась руки во время штамповки
В паблике «Рабочие АвтоВАЗа» соцсети ВКонтакте сообщили, что 17 сентября молодая работница автозавода лишилась руки во время штамповки. ЧП случилось в цехе № 22 прессового производства. Девушке оторвало руку по локоть. По словам очевидцев, ее недавно приняли на работу …
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19 сентября 2018, 08:32
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В Самаре «девятиэтажку» затопило горячей водой
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13 сентября 2018, 04:44
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В 7 домах Самары отключили холодную воду из-за коммунальной аварии
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5 сентября 2018, 04:29
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Жителям Сызрани советуют запастись питьевой водой
Жителям Сызрани нужно пополнить свои запасы питьевой воды: городская администрация советует сделать это незамедлительно. В четверг, 23 августа, произошла коммунальная авария в районе улицы Свердлова около школы «Кристалл». Течь образовалась на водоводе 500 мм по улице Ульяновской. Сейчас коммунальщики продолжают …
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24 августа 2018, 10:22
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В Самаре такси "утонуло" в яме на Юбилейной
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28 апреля 2018, 04:24