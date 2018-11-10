|
В Самаре на украшение трех улиц к Новому году потратят 87 млн рублей
В Самаре направят 87 миллионов рублей на украшения для трёх улиц к Новому Году, говорится в сообщении на портале госзакупок. Речь идет о Московском шоссе, Ново-Садовой и улице Демократической на участке до Ташкентской. Согласно техзаданию, в декабре подрядчику предстоит …
|
10 ноября 2018, 08:35
|
В блогах: в Самаре налоговая служба взыскивала с фирмы 1 рубль 31 копейку
Самарчанка Анна Кондратьева рассказала в "Фейсбуке" про сомнительную эффективность местной налоговой службы. "У них на счету каждая копейка. Налоговая бдит. Любая организация сегодня регулярно получает от ФНС различные требования. Но бывает и такое. Недоимка по страховым взносам - 1 …
|
11 ноября 2018, 04:56
|
В блогах: в ИК-28 открылся реабилитационный центр «Аврора»
Блогер Евгений Синюков поведал, что в самарской исправительной колонии № 28 в селе Рождествено открылся реабилитационный центр «Аврора». Это второй подобный центр в уголовно-исполнительной системе региона и двадцатый по счету в стране. Первый в Самарской области был открыт в …
|
10 ноября 2018, 08:30
|
В блогах: как выглядит гинекологическое отделение в Сызрани
В паблике "Черный список | Сызрань" соцсети "ВКонтакте" показали, как выглядит местное гинекологическое отделение. Учреждение находится в первом микрорайоне на Монгоре. В палате на третьем этаже больницы так же тепло, как и на улице. А еще тут плесень, грязь, …
|
10 ноября 2018, 08:10
|
Екатерина Пузикова подала апелляцию на решение суда о размере компенсации
Екатерина Пузикова, вдова отравленного банкира Дмитрия Пузикова, подала апелляцию на решение Ленинского райсуда, частично удовлетворившего ее иск к правоохранительным органам. В августе Фемида обязала Минфин России выплатить женщине 1 млн 750 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, который был …
|
4 октября 2018, 08:21
|
Екатерина Пузикова хочет отсудить у государства 10 миллионов рублей
Вдова отравленного банкира Дмитрия Пузикова Екатерина намерена судиться с государством. Иск она подала в Лининский районный суд Самары. Женщина хочет получить в качестве компенсации морального вреда за время, проведенное в тюрьме, 10 миллионов рублей, сообщает ВолгаНьюс.
«Думаю, не …
|
13 июня 2018, 03:23
|
Екатерину Пузикову, вдову отравленного банкира, признали потерпевшей
Следственный комитет России удовлетворил ходатайство адвокатов вдовы экс-руководителя самарского филиала «Россельхозбанка» Екатерины Пузиковой, признав ее потерпевшей стороной в деле убийства ее мужа. До этого вдова банкира, наоборот, проходила подозреваемой и дважды была признанан судом виновной в отравлении супруга.
Теперь …
|
27 марта 2018, 11:57
|
Пузикова хочет сатисфакции: дело об убийстве самарского банкира отправили на допрасследование
Громкое уголовное дело об убийстве самарского банкира Дмитрия Пузикова отправили на дополнительное расследование. Адвокаты вдовы Екатерины Пузиковой обратились суд с ходатайством о признании женщины и ее несовершеннолетнего сына потерпевшими в этой истории. Материалы повторно направлены в Следственный комитет. Теперь в …
|
21 февраля 2018, 02:05